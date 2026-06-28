ఈ ఛాంపియన్స్ అవార్డ్స్ : 'అరంగేట్రమే అదుర్స్'- క్రికెటర్లకు హైదరాాబాద్ మేనేజ్మెంట్ ప్రశంసలు
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ మేనేజ్మెంట్ అవార్డు ప్రజెంటేషన్- అవార్డులు అందుకున్న నితిన్ నాయక్, అరవింద్
Published : June 28, 2026 at 4:20 PM IST
HYD vs Medak TG 20 League : టీజీ 20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ అదరగొడుతోంది. పేరుకు తగ్గట్లుగానే ఛాంపియన్ ఆటతీరుతో ఒక్కో ప్రత్యర్థిని మట్టికరిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే శనివారం మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టుపై ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టింది. తొలుత బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టిన ఆ జట్టు తర్వాత బంతితోనూ రాణించింది. ఫలితంగా టీజీ 20 లీగ్ 2026లో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన తొలి జట్టుగానూ రికార్డు కొట్టింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ మేనేజ్మెంట్ తమ జట్టు ఆటగాళ్లను ప్రశంసించింది.
ప్రతీ మ్యాచ్లాగే మెదక్తో పోరు అనంతరం ఈ ఛాంపియన్స్ మేనేజ్మెంట్ హోటల్ రూమ్లో అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి పాల్గొని ఆటగాళ్లను ప్రశంసించారు. అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఆకట్టుకున్న నితిన్ నాయక్కు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అవార్డు దక్కింది. అతడికి మేనేజ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చి ప్రశంసించింది. అలాగే గత మూడు మ్యాచ్ల్లో అద్బుతంగా వికెట్ కీపింగ్ చేస్తూ, మెదక్ మ్యాచ్లో కీలక స్టంపౌట్ చేసి పి అరవింద్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అతడికి కూడా అవార్డు ఇచ్చి మేనేజ్మెంట్ అభినందించింది.
అరంగేట్రమే అదుర్స్!
కాగా, మెదక్ మ్యాచ్తోనే హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్ నితిన్ నాయక్ టీజీ 20లో అరంగేట్రం చేశాడు. అతడికి మ్యాచ్కు ముందు కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి డెబ్యూ క్యాప్ అందించాడు. ఇక మ్యాచ్లో నితిన్ తాను వేసిన తొలి బంతికే వికెట్ తీసి హైదరాబాద్కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఈ మ్యాచ్ ఛేదనలో 75 పరుగులు బాది క్రీజులో సెట్ అయిన మెదక్ బ్యాటర్ విక్రమ్ను నితిన్ తాను వేసిన తొలి బంతికే ఔట్ చేశాడు. 12.1 ఓవర్ వద్ద నితిన్ వేసిన బంతిని విక్రమ్ క్రీజు బయటకు వచ్చి ఆడేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో అతడిని కీపర్ స్టంపౌట్ చేశాడు. ఇది మ్యాచ్లో టర్నింగ్ పాయింట్గా మారింది. అలాగే ఈ ఛాంపియన్స్కు కీలక వికెట్ కూడా.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఈ ఛాంపియన్స్ 20 ఓవర్లలో 240-8 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు వికాస్ రెడ్డి (93 పరుగులు), అభిరథ్ రెడ్డి (59 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. గణేశ్ గడుగు (22 పరుగులు, 7 బంతుల్లో), పి అరవింద్ (17 పరుగులు) మెరిశారు. ఈ భారీ ఛేదనలో మెదక్ 20 ఓవర్లలో 194-9 మాత్రమే చేయగలిగింది. విక్రమ్ నాయక్ (75 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ, రవితేజ (31 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అజయ్ దేవ్ 4, ప్రణవ్ వర్మ 2, శ్రీనికేత్, నితిన్ నాయక్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
You were warned. ⚡— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 28, 2026
The name is Nithin Nayak🔥#hyderabadechampions #TG20 #riseofhyderabad #cricket #sixermaarseetimaar pic.twitter.com/HQoVH7Lx2W