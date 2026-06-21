ETV Bharat Exclusive : 'బాస్కెట్బాల్కూ సెలెక్టయ్యా- కానీ క్రికెట్కే ఓటేశా'- ఈ ఛాంపియన్స్ ఆల్రౌండర్ ప్రణవ్ వర్మ జర్నీ!
ఎంతో శ్రమించి క్రికెట్ కెరీర్ను నిర్మించుకున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్- ఆరో తరగతిలోనే ప్రాక్టీస్ కోసం రోజుకు 40 కి.మీల ట్రావెలింగ్- యంగ్ క్రికెటర్ ప్రణయ్ వర్మతో ఈటీవీ భారత్ ఇంటర్వ్యూ
Published : June 21, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 1:30 PM IST
Pranav Varma Exclusive With ETV Bharat : ఆ యువ క్రికెటర్ ఉదయాన్నే లేచి 40 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి క్రికెట్ అకాడమీ వెళ్లేవాడు. మళ్లీ తిరిగి ఇంటికొచ్చి చదువుకునేవాడు. ఒకానొక దశలో ఇండియా తరఫున బాస్కెట్బాల్ అండర్- 14కి ఎంపికయ్యాడు. మళ్లీ క్రికెట్లో వైపునకు వచ్చాడు. ఆ కుర్రాడే టీజీ-20 లీగ్లో రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన టీమ్ హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ ఆల్ రౌండర్ (లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్, బ్యాటర్) ప్రణయ్ వర్మ. ఈటీవీ భారత్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ యువ స్పిన్నర్ తన క్రికెట్ కెరీర్, ఆ గేమ్ ఆడే విషయంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, కుటుంబ నేపథ్యం, చదువు సహా పలు విషయాలను ఈటీవీ భారత్తో షేర్ చేసుకున్నాడు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!
ఈటీవీ భారత్ : మీరు ఎక్కడ పుట్టారు? క్రికెట్పై ఇష్టం పెరగడానికి గల కారణాలేంటి?
ప్రణయ్ వర్మ: నేను పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్లోనే. బీబీఐ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాను. తాతయ్య నా చిన్నప్పుడు టీవీలో క్రికెట్ చూసేవారు. అప్పటి నుంచే ఆ గేమ్పై ఆసక్తి పెరిగింది. దీంతో అమ్మానాన్న నన్ను క్రికెట్ అకాడమీలో చేర్పించారు. సుధీర్ నా ఫస్ట్ క్రికెట్ కోచ్.
ఈటీవీ భారత్ : మీ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరు? మీకు ఎవరు స్ఫూర్తి?
ప్రణయ్ వర్మ: నాకు ఇష్టమైన క్రికెటర్ టీమ్ఇండియా మాజీ ఆల్రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్. ప్రస్తుతం ఉన్న క్రికెటర్లలో రవీంద్ర జడేజా. నేను క్రికెట్ ఆడేందుకు నా కుటుంబ సభ్యులు నాకు బాగా మద్దతుగా నిలిచారు. అందుకే నాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్సే నాకు ఇన్సిప్రేషన్. వాళ్ల వల్లే నేను క్రికెట్ కెరీర్లో కొనసాగుతున్నాను.
ఈటీవీ భారత్ : మీ కెరీర్లో బాస్కెల్బాల్ గేమ్ ఎలా వచ్చింది?
ప్రణయ్ వర్మ: ఏడో తరగతిలో నేను శ్రీనిధి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను. అక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది బాస్కెట్బాల్ ఆడేవారు. అప్పుడు నాకు ఆ గేమ్పై ఆసక్తి కలిగింది. చాలా తక్కువ వ్యవధిలో బాస్కెట్బాల్లో మంచి ప్లేయర్ని అయ్యాను. అందుకే ఇండియా తరఫున అండర్-14కి సెలెక్ట్ అయ్యాను. అప్పుడు బాస్కెట్బాల్ ఆడడానికి ఇండియా నుంచి అమెరికాకి వెళ్లా. అదొక మంచి అనుభవం. అండర్-16లో బాస్కెట్బాల్, క్రికెట్ రెండింటికీ సెలెక్ట్ అయ్యాను. అప్పుడు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నాను. క్రికెట్ నా ఫస్ట్ లవ్ కాబట్టి ఈ గేమ్లోనే కొనసాగాను.
ఈటీవీ భారత్ : మీ క్రికెట్ కెరీర్లో బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఏది?
ప్రణయ్ వర్మ: అండర్-14లో హైదరాబాద్ టీమ్కి కెప్టెన్గా ఉన్నాను. అప్పుడు ఆంధ్రా జట్టుపై జరిగిన మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ టీమ్ చాలా కష్టాల్లో ఉంది. ఆ మ్యాచ్లో నేను 170 రన్స్ బాదాను. అది నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఇన్నింగ్స్. రంజీ ట్రోఫీ, సయ్యద్ మస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడాను. నా ఫస్ట్ క్లాస్ కెరీర్ డెబ్యూ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో చేశాను. అప్పుడు మా జట్టు కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ.
ఈటీవీ భారత్ : మీరు ఫ్రాంచైజీ లీగ్ ఆడడం ఇదే మొదటిసారా? ఈ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది?
ప్రణయ్ వర్మ: క్రికెట్లోకి రావాలనుకునే వారికి ఈ టీజీ20 లీగ్ చాలా మంచి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. నేను ఈ లీగ్ పట్ల చాలా ఆసక్తిగా, ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. చాలా మంచి ఫ్రాంచైజీ హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను. టీమ్ మేనేజ్మెంట్, కోచింగ్ స్టాప్ అందరూ మద్దతుగా ఉన్నారు. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి సహా టీమ్ ప్లేయర్లు అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ టోర్నీ కోసం 100 శాతం శ్రమిస్తున్నాను.
ఈటీవీ భారత్ : ఉప్పల్ స్డేడియంలో మీ రికార్డులేంటి?
ప్రణయ్ వర్మ: ఉప్పల్ స్డేడియంలో నాకు మంచి రికార్డులు ఉన్నాయి. బ్యాటింగ్లో ఈ స్టేడియంలో బాగానే రాణించాను. బౌలింగ్లో ఓ సారి ఆరు వికెట్లు తీశాను.
ఈటీవీ భారత్ : మీరు కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి?
ప్రణయ్ వర్మ: నేను ఆరో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ఉదయం 4గంటలకు నిద్ర లేచేవాడిని. ప్రాక్టీస్ కోసం 40 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించేవాణ్ని. ఆ రెండేళ్లు చాలా కష్టపడ్డాను.
ఈటీవీ భారత్ : మీ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఏంటి?
ప్రణయ్ వర్మ: ఐపీఎల్లో ఆడాలనేది నా ఫస్ట్ గోల్. అలాగే టెస్టులకు టీమ్ఇండియా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాలని కోరిక ఉంది. అందుకోసం నేను కష్టపడుతున్నా.
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