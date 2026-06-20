'6 రన్స్ ఇచ్చి 6 వికెట్లు తీశా- ఈసారి పక్కా టైటిల్ మాదే'- ఈటీవీ భారత్తో ఆల్రౌండర్ అఖిల్ రాథోడ్
రేపే ప్రారంభం కానున్న టీజీ-20 లీగ్- తమదే కప్ అంటున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్ అఖిల్ రాథోడ్- ఆయన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఈటీవీ భారత్
Published : June 20, 2026 at 11:56 AM IST
Akhil Rathod With ETV Bharat Interview : యువ ప్రతిభను వెలికితీయడంతోపాటు తెలంగాణ క్రికెట్కు కొత్త ఉత్సాహం తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో హెచ్సీఏ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ-20 లీగ్ ఆదివారం (జూన్ 21) ప్రారంభం కానుంది. దీంతో లోకల్ టీమ్ హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ రెట్టింపు ఉత్సాహంతో బరిలోకి దిగుతోంది. ఆ జట్టు ఆల్రౌండర్ అఖిల్ రాథోడ్పై భారీగానే ఆశలు పెట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ ఈ- చాంపియన్స్ ఫ్రాంచైజీ రూ.1.60 లక్షలు పెట్టి కొన్న అఖిల్ రాథోడ్ను ఈటీవీ భారత్ ఇంటర్వ్యూ చేసింది. ఈ ముఖాముఖిలో అఖిల్ తన కెరీర్, ఫ్యామిలీ బ్యాగ్రౌండ్, ప్రాక్టీస్ వంటి పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నాడు.
ఈటీవీ భారత్ : హైదరాబాద్ జట్టుకు నేతృత్వం వహించడం ఎలా అనిపిస్తుంది?
అఖిల్ రాథోడ్ : ఈ టీజీ-20 లీగ్లో హయ్యెస్ బిడ్డింగ్ టీమ్ అయిన హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్కు సెలెక్ట్ కావడం చాలా బాగా అనిపిస్తోంది. కోచింగ్ స్టాఫ్ చాలా క్వాలిటీగా ఉన్నారు. తోటి ప్లేయర్లు చాలా బాగున్నారు. అందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను.
ఈటీవీ భారత్ : మీ క్రికెట్ జర్నీ ఎలా ప్రారంభమైంది? ఈ గేమ్లోకి రావడానికి కారణాలేంటి?
అఖిల్ రాథోడ్ : మా నాన్న ప్రేరణతో క్రికెట్లో వచ్చాను. మా నాన్నకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయనతో కలిసి రాత్రి టైమ్లో వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లు చూస్తూ ఈ ఆటపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాను. అండర్- 14లో మెదక్ జిల్లా తరఫున ఆడాను. అక్కడే నా క్రికెట్ జర్నీ మొదలైంది. అండర్-19 హైదరాబాద్ తరఫున ఆడాను. ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ వికెట్ తీశాను.
ఈటీవీ భారత్ : ఈ టోర్నమెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా?
అఖిల్ రాథోడ్ : గత మూడు- నాలుగేళ్లుగా ఈ టోర్నీ కోసం వేచి చూస్తున్నాం. నేనే కాదు హైదరాబాద్లోని చాలా మంది క్రికెటర్లు ఈ టోర్నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. గతంలో జరిగిన తెలంగాణ టీ20 లీగ్లో మెదక్ జిల్లా తరఫున ఆడాను. అందులో మేం ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఓడిపోయాం. అప్పుడు మా జట్టు కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ కూడా అభిరథ్ రెడ్డినే. ఆయన కెప్టెన్సీలోనే ఆడుతున్నాం. అప్పుడు మిస్సైన కప్పును ఈ సారి టీజీ- 20 లీగ్లో కొడతాం. హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ కోచింగ్ స్టాఫ్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మాకు చాలా మద్దతుగా ఉంటున్నారు.
ఈటీవీ భారత్ : మీరు పుట్టింది ఎక్కడ? మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి?
అఖిల్ రాథోడ్ : నేను పుట్టింది మెదక్ జిల్లా సిద్దిపేటలో. నాన్న జాబ్ వల్ల సంగారెడ్డిలో స్థిరపడ్డాం. అక్కడే నా క్రికెట్ కెరీర్ ప్రారంభమైంది. ఈ టీజీ-20 లీగ్ వేలంలో మూడు టీమ్లు నా కోసం బిడ్డింగ్ వేశాయి. హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ నన్ను దక్కించుకుంది. అందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను.
ఈటీవీ భారత్ : మీ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఏంటి
అఖిల్ రాథోడ్ : ఆట పట్ల క్రమశిక్షణ, నిబద్ధతతో ఉండాలి. ఆట నుంచి మనమేం ఆశించకూడదు. దేవుడు ఎలా ప్లాన్ చేస్తే అలా జరుగుతుంది. ఐపీఎల్కు ఆడాలని కోరిక ఉంది. అలాగే టీమ్ఇండియా తరఫున ఆడాలని కూడా కోరిక ఉంది. అందుకోసం నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను.
ఈటీవీ భారత్ : క్రికెట్ను కెరీర్గా ఎంచుకోవాలనుకునే యువతకు మీరిచ్చే సలహా ఏంటి?
అఖిల్ రాథోడ్ : క్రికెటర్లకు క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ముందుకెళ్లాలి. నిరంతరం సాధన చేస్తూ ముందుకు సాగాలి. క్రికెటర్లు ఫిట్నెస్ కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అందుకే వర్కౌట్లు చేయాలి. ఫుడ్ డైట్ను ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
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