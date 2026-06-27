వికాస్, అభిరథ్ రెడ్డి మెరుపులు- భారీ స్కోర్ సాధించిన హైదరాబాద్
TG 20 లీగ్- మెదక్తో మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ భారీ స్కోర్- హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టిన వికాస్ రెడ్డి, అభిరథ్ రెడ్డి
Published : June 27, 2026 at 4:01 PM IST
Hyderabad E Champions vs Medak Falcons : ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా మెదక్ ఫాల్కన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు భారీ స్కోర్ చేసింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 240 పరుగులు చేసింది. ఓపెరనర్లు సాయి వికాస్ రెడ్డి (93) భారీ ఇన్నింగ్స్తో రాణించగా, కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (59) మరోసారి హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. చివర్లో గణేశ్ గడుగు (22 పరుగులు, 7 బంతుల్లో) మెరిశాడు. మిగతా బ్యాటర్లు కూడా తలో చేయి వేయడంతో మెదక్ ముంగిట హైదరాబాద్ భారీ టార్గెట్ ఉంచగలిగింది. మెదక్ బౌలర్లలో విక్రమ్ నాయక్, అబ్బాస్ చెరో 2, ఎర్రం వరుణ్, కార్తికేయ, రవితేజ, అశ్విన్ రామ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
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