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'టీమ్​లో ప్రతి ఒక్కరూ తోపే'- ఈ ఛాంపియన్స్‌కు రామోజీ గ్రూప్ భారీ ప్రైజ్‌మనీ

టీజీ20 తొలి ట్రోఫీ గెలిచిన హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్​పై ప్రశంసల జల్లు- ప్రైజ్‌మనీ మొత్తం ఆటగాళ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్‌కేనని కిరణ్ స్పష్టం- రామోజీ గ్రూప్ తరఫున అదనంగా లక్షల రూపాయల నగదు బహుమతులు ప్రకటించిన బృహతి

TG 20 League Hyderabad E Champions
TG 20 League Hyderabad E Champions (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 8:36 AM IST

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TG 20 League Hyderabad E Champions : తొలి టీజీ20 టోర్నీలో విజేతగా నిలిచిన హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టుపై రామోజీ గ్రూప్ యాజమాన్యం ప్రశంసల జల్లు కురిపించింది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకున్న అనంతరం జట్టు సభ్యులతో కలిసి ఘనంగా విజయోత్సవాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రామోజీ గ్రూప్ చైర్మన్ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్, ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, దివిజ సహా ఇతర ప్రతినిధులు ట్రోఫీతో కలిసి ఆటగాళ్ల ఆనందంలో పాలుపంచుకున్నారు.

విజయోత్సవాల అనంతరం డ్రెస్సింగ్‌రూమ్‌లో జట్టు సభ్యులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన కిరణ్, ప్రతి ఆటగాడి ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు. జట్టు విజయం ఒక్కరి వల్ల కాదని, ప్రతి ఆటగాడు తన వంతు బాధ్యతను సమర్థంగా నిర్వర్తించడం వల్లే ఈ ఘన విజయం సాధ్యమైందన్నారు. "టీమ్​లో ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతం" అంటూ ఆటగాళ్లందరినీ అభినందించారు. భవిష్యత్తులో ప్రతి ప్లేయర్‌ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి అభినందిస్తానని చెప్పారు.

ప్రైజ్​మనీ మొత్తం టీమ్​కే
టోర్నీ విజేతగా హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్‌కు లభించిన కోటి రూపాయల ప్రైజ్‌మనీ మొత్తం ఆటగాళ్లు, కోచింగ్ సిబ్బంది, ఇతర సపోర్టింగ్ స్టాఫ్‌కే చెందుతుందని కిరణ్ స్పష్టం చేశారు. విజయంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఆ గుర్తింపు దక్కాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని తెలిపారు. ఈ ప్రకటనతో జట్టు సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు రామోజీ గ్రూప్ తరఫున ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి అదనపు నగదు బహుమతులను ప్రకటించారు. జట్టు కెప్టెన్‌కు రూ.5 లక్షలు, వైస్ కెప్టెన్‌కు రూ.4 లక్షలు, మిగతా ప్రతి ఆటగాడికి రూ.3 లక్షల చొప్పున నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేస్తామని వెల్లడించారు. జట్టు కష్టానికి ఇది చిన్న గుర్తింపేనని, భవిష్యత్తులోనూ ఇలాంటి విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఆమె ప్రకటనతో డ్రెస్సింగ్‌రూమ్ చప్పట్లతో మార్మోగింది.

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ETV BHARAT)

మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ కూడా జట్టు సభ్యులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. తొలి సీజన్‌లోనే హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ టైటిల్ గెలవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. జట్టులో ప్రతి ఒక్కరూ అత్యుత్తమ ఆటతీరును కనబరిచారని ప్రశంసించారు. విజయం వెనుక జట్టు సమిష్టి కృషే ప్రధాన కారణమని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కెప్టెన్ అనిరుథ్ రెడ్డి కూడా సరదాగా స్పందించారు. "నేనూ మార్గదర్శిలో జాయిన్ అయ్యాను. కప్పు కొట్టాను" అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు అక్కడున్న వారిని నవ్వుల్లో ముంచెత్తాయి.

ఆటగాళ్లు కూడా ఉత్సాహంగా స్పందిస్తూ కోచ్‌లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జట్టు విజయానికి మార్గనిర్దేశం చేసిన కోచింగ్ సిబ్బందిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. విజయోత్సవాల్లో భాగంగా ఆటగాళ్లు ట్రోఫీని కిరణ్, శైలజా కిరణ్ దంపతులకు అందజేశారు. వారు "థ్యాంక్యూ" అంటూ ఆటగాళ్లకు అభినందనలు తెలియజేశారు. త్వరలో అందరికీ అనువైన సమయంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ప్రత్యేక పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తామని కిరణ్, బృహతి ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో ఆటగాళ్లు మరింత ఉత్సాహానికి లోనయ్యారు.

ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఎవరంటే?
జట్టులోని ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేక అవార్డులు కూడా ప్రదానం చేశారు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అవార్డును సంతోష్‌కు అందజేశారు. అవార్డు స్వీకరిస్తున్న సమయంలో సహచర ఆటగాళ్లు "బాహుబలి" అంటూ నినాదాలు చేసి సందడి చేశారు. అలాగే నవీన్‌కు 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును కిరణ్ అందజేశారు. "ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్. నవీన్ సూపర్ స్టార్" అంటూ జట్టు సభ్యులు చేసిన నినాదాలు అక్కడి వాతావరణాన్ని మరింత ఉత్సాహభరితంగా మార్చాయి.

టోర్నీ ఆరంభం నుంచి హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చింది. లీగ్ దశలో వరుస విజయాలతో ప్రత్యర్థులపై ఆధిపత్యం చెలాయించిన జట్టు ప్లేఆఫ్స్‌లో ఖమ్మం ఏసెస్ చేతిలో ఒక్కసారి ఓడింది. అయితే ఆ పరాజయంతో ఏమాత్రం నిరాశ చెందకుండా క్వాలిఫయర్-2లో బలమైన పునరాగమనం చేసింది. ప్రత్యర్థిని ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరిన ఈ జట్టు తుది పోరులో మాత్రం ఒక్క అవకాశాన్నీ వదల్లేదు. ఫైనల్లో బ్యాటింగ్‌లో దూకుడు, బౌలింగ్‌లో కట్టుదిట్టమైన ప్రదర్శనతో హైదరాబాద్ ఈ-చాంపియన్స్ అన్ని విభాగాల్లోనూ ఆధిపత్యం చాటింది. ఒత్తిడిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్‌ను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. దీంతో తొలి శ్రీనిధి యూనివర్సిటీ టీజీ20 ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించింది.

లీగ్ దశలో చూపిన నిలకడైన ఆటతీరు, ప్లేఆఫ్స్‌లో కనబరిచిన పోరాటస్ఫూర్తి, ఫైనల్లో ప్రదర్శించిన ఆత్మవిశ్వాసం.. ఈ మూడు హైదరాబాద్ ఈ-చాంపియన్స్‌ను తొలి సీజన్‌కే తొలి ఛాంపియన్‌గా నిలబెట్టాయి. ఆ విజయాన్ని మరింత గొప్పగా నిలిపేలా రామోజీ గ్రూప్ ప్రకటించిన భారీ నగదు ప్రోత్సాహకాలు ఆటగాళ్లలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. సమిష్టి కృషికి దక్కిన ఈ గుర్తింపు జట్టుకు మరిన్ని విజయాలకు ప్రేరణగా నిలుస్తుందని నిర్వాహకులు, ఆటగాళ్లు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

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