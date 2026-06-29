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TG 20 లీగ్​కు రెస్పాన్స్ అదుర్స్- స్టేడియానికి భారీగా ఫ్యాన్స్- 'ఈటీవీ భారత్' స్పెషల్ వీడియో

TG 20 లీగ్​కు విశేష స్పందన- స్టేడియానికి పోటెత్తుతున్న నగరవాసులు- చిన్నారులు, యువత కేరింతలతో ఉప్పల్ స్టేడియంలో కోలాహాలం

TG 20 Leauge
TG 20 Leauge (Souce : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 10:43 AM IST

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TG 20 Leauge 2026 : టీజీ20 క్రికెట్ లీగ్ విజయవంతంగా సాగుతోంది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్వహిస్తున్న ఈ టోర్నమెంట్​కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. 'మ్యాచ్ ఏదైనా స్టేడియంలో చూడాల్సిందే!' అన్నట్లుగా ప్రేక్షకులు ఉప్పల్ మైదానానికి తరలివస్తున్నారు. ఆదివారం ఈ లీగ్​లో కరీంనగర్ డైమండ్స్- వరంగల్ వారియర్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. వీకెండ్ కావడంతో ప్రేక్షకులు స్టేడియానికి పోటెత్తారు. అందుకు సంబంధించిన విజువల్స్​ ఈటీవీ భారత్ కెమెరాలో బంధించింది.

టీజీ20లో వీకెండ్​ సండే జరిగిన మ్యాచ్​ తిలకించేందుకు స్టేడియానికి ఆడియెన్స్ భారీగా పోటెత్తారు. చిన్నారులు, యువత కోలాహాలంతో ఉప్పల్ మైదానం ఉర్రూతలూగింది. వీకెండ్ కావడంతో కరీంనగర్ - వరంగల్ మ్యాచ్​కు ఆడియెన్స్ రాక పెరిగింది. పెద్ద ఎత్తున నగరవాసులు ఉప్పల్ స్టేడియానికి తరలివచ్చారు. ఇరుజట్ల ప్లేయర్లను ప్రొత్సహిస్తూ, కేరింతలతో ఆనందంగా గడిపారు. ప్లేయర్లు ఫోర్లు, సిక్స్​లు కొడుతుంటే ప్రేక్షకుల చప్పట్లతో ప్రాంగణమంతా సందడిగా మారింది. దీంతో మైదానం ఐపీఎల్​ మ్యాచ్​ను తలపించింది.

School Students AT Uppal Stadium
TG 20మ్యాచ్ తిలకిస్తున్న స్కూల్ విద్యార్థులు (Source : ETV Bharat)

కరీంనగర్ విజయం
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ఈ ఉత్కంఠ భరిత మ్యాచ్‌లో కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌ 2 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కరీంనగర్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 209 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ తన్మయ్ అగర్వాల్ (133 పరుగులు) సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. వరంగల్ బౌలర్లలో ముదాసిర్ హుస్సెన్ 2, మని కిరణ్, కులకర్ణి, అభిషేక్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. 210 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో వరంగల్‌ జట్టు ఓవర్లన్నీ ఆడి 6 వికెట్ల నష్టానికి 207 పరుగులే చేసింది. రిషికేత్‌ సిసోదియా (65 పరుగులు), భవేశ్‌ సేథ్‌ (53 పరుగులు) మాత్రమే రాణించారు. ఓపెనర్ హర్షిత్‌ చౌదరి (31 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. కరీంనగర్‌ బౌలర్లలో సతీష్‌ కుమార్‌ 2, శుభమ్‌ శర్మ, ఆశిష్‌ శ్రీవాస్తవ్‌, దినేశ్‌, హరీశ్‌ ఠాకూర్‌ తలో వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.

వీకెండ్ మ్యాచ్​కు భారీగా హాజరైన ప్రేక్షకులు (Source : ETV Bharat)

తక్కువ ధరల్లో టికెట్లు!
ఈ లీగ్​లో మ్యాచ్​ టికెట్లను కూడా హెచ్​సీఏ అందుబాటు ధరల్లోనే ఉంచింది. రూ.49, రూ.99 ధరల్లోనే టికెట్లను విక్రయిస్తోంది. అంతేకాకుండా అన్​లైన్​లో టికెట్లు అందుబాటులో ఉండడంతో ప్రేక్షకులు పెద్ద ఎత్తున బుక్ చేసుకొని మ్యాచ్​లు చూసేందుకు స్టేడియానికి వెళ్తున్నారు. తక్కువ ధరలోనే టికెట్లు ఉండడం, అలాగే ఆన్​లైన్​లో ఈజీగా బుక్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉండడంతో ఆడియెన్స్ అటెండెన్స్ పెరుగుతోంది. మీరు కూడా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలనుంటే ఇక్కడ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

Huge Crowd At Uppal Stadium
ఉప్పల్ స్టేడియానికి పోటెత్తిన ప్రేక్షకులు (Source : ETV Bharat)

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