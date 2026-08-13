2027 WC : వెస్టిండీస్ రూట్ మ్యాప్ - క్వాలిఫయర్స్ నుంచి టోర్నీలోకి ఎలా వెళ్లాలంటే?
2027 వన్డే వరల్డ్ కప్కు డైరెక్ట్ ఎంట్రీ చాన్స్ మిస్- క్వాలిఫైయర్ విజేతగా నిలిస్తే నేరుగా వరల్డ్ కప్ 2వ రౌండ్కు ఛాన్స్- గతంలో కూడా మిస్సయిన మాజీ ఛాంపియన్స్
Published : August 13, 2026 at 2:44 PM IST
West Indies 2027 World Cup : క్రికెట్ వెస్టిండీస్ జట్టుకు ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. భీకరమైన హిట్టర్లు, స్టార్ ఆల్రౌండర్లతో కరీబియన్ టీమ్ ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తించేది. అయితే ఇదంతా ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఆ జట్టు పరిస్థితి ఘోరంగా తయారైంది. వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో 2 సార్లు విశ్వవిజేతగా నిలిచిన వెస్టిండీస్ జట్టు ఇప్పుడు వరుసగా రెండోసారి మెగాటోర్నీకి దూరమయ్యే ప్రమాదంలో పడింది. 2027లో దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా దేశాల వేదికగా జరగనున్న వన్డే వరల్డ్ కప్కు నేరుగా అర్హత సాధించే అవకాశాన్ని విండీస్ జట్టు కోల్పోయింది. ఆతిథ్య దేశాలైన దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే నేరుగా అర్హత సాధించగా, సెప్టెంబర్ 30 నాటికి వన్డే ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా మరో 8 జట్లు డైరెక్ట్ ఎంట్రీ పొందుతాయి.
అయితే ఇటీవల ఐర్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆఫ్గానిస్థాన్ గెలుపొందడంతో ఆ జట్టు డైరెక్ట్ ఎంట్రీకి అవసరమైన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది. దీనివల్ల కరీబియన్ జట్టు నేరుగా అర్హత సాధించే అవకాశాలు పూర్తిగా మూసుకుపోయాయి. అసలు విండీస్ జట్టు వరల్డ్ కప్కు అర్హత సాధించాలంటే వాళ్ల ముందున్న దారులు ఏంటి? క్వాలిఫైయర్ టోర్నీ నియమాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు చూద్దాం!
భారత్పై గెలిచినా!
ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం 2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 8 స్థానాల్లో ఉన్న జట్లతో పాటు 2 ఆతిథ్య దేశాలు దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే నేరుగా వరల్డ్ కప్ ఆడేందుకు అర్హత సాధిస్తాయి. ఆఫ్గానిస్థాన్ ఎంట్రీతో ఆ డైరెక్ట్ జాబితా పూర్తి కాగా, వెస్టిండీస్ ప్రస్తుతం ర్యాంకింగ్స్లో 10వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. కటాఫ్ తేదీకి ముందు విండీస్కు భారత్తో 2 వన్డే మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి.
అయితే ఈ 2 మ్యాచ్ల్లో టీమ్ఇండియాపై వెస్టిండీస్ ఘనవిజయం సాధించినా కూడా రేటింగ్స్ పరంగా ర్యాంకింగ్స్లో ఆఫ్గాన్ను దాటి ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు. దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కరేబియన్ జట్టు మరోసారి వరల్డ్ కప్ క్వాలిఫయర్స్ ఆడాల్సిన కఠిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలా క్వాలిఫయర్స్ ఆడే పరిస్థితి రావడం విండీస్కు ఇది వరుసగా 3వ సారి కావడం గమనార్హం.
గత చేదు అనుభవాలు!
క్వాలిఫైయర్ టోర్నీలో ఏమాత్రం తేడా జరిగినా తుది ఫలితం ఎలా ఉంటుందో వెస్టిండీస్కు ఇప్పటికే ఒక చేదు అనుభవం ఉంది. గత 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్కు కూడా ఆ జట్టు నేరుగా అర్హత సాధించలేకపోయింది. ఆ సమయంలో ఆడిన క్వాలిఫైయర్స్ టోర్నీలో సూపర్ 6 దశలో 5వ స్థానంతో సరిపెట్టుకుని వరల్డ్ కప్కు దూరమైంది. క్రికెట్ చరిత్రలో వెస్టిండీస్ ఒక వరల్డ్ కప్కు దూరం కావడం అదే తొలిసారి కావడం అభిమానులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఆ దెబ్బతో 2025లో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కూడా ఆడే అవకాశాన్ని ఆ జట్టు కోల్పోయింది. 2013 తర్వాత ఆ జట్టు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఆడలేదు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే తరహా కఠినమైన సవాలు కరేబియన్ జట్టు ముందుకు వచ్చింది.
ఫిబ్రవరిలో క్వాలిఫయర్స్ పోరు
2027 ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ క్వాలిఫైయర్స్ టోర్నీ జరగనుంది. దీనికి ఆతిథ్యం ఇచ్చే దేశం ఏంటనేది ఇంకా నిర్ణయించలేదు. ఈ క్వాలిఫైయర్స్ 10 జట్ల మధ్య జరుగుతుంది. వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో అట్టడుగున ఉన్న 2 పూర్తి స్థాయి సభ్య దేశాలు వెస్టిండీస్, ఐర్లాండ్ ఇందులో పాల్గొంటాయి. వీటితో పాటు క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లీగ్ - 2 నుంచి టాప్ 4 జట్లు, క్వాలిఫైయర్ ప్లే ఆఫ్ టోర్నీ నుంచి మరో 4 జట్లు ఈ టోర్నీలో తలపడతాయి.
ఈ ప్లేఆఫ్ టోర్నీలో లీగ్ 2లో అట్టడుగున ఉన్న 4 జట్లతో పాటు క్రికెట్ థర్డ్ డివిజన్గా పిలిచే ఛాలెంజ్ లీగ్ నుంచి వచ్చే 4 జట్లు పోటీ పడతాయి. ఛాలెంజ్ లీగ్లో 12 జట్లు 6 చొప్పున 2 పూల్స్గా విడిపోతాయి. ఇక ప్రతి పూల్ నుంచి టాప్లో నిలిచిన 2 జట్లు ప్లేఆఫ్స్కు వస్తాయి. ఈ విధంగా ఎంపికైన 10 జట్ల మధ్య జరిగే పోరులో వెస్టిండీస్ సత్తా చాటితేనే మెగా టోర్నీలో అడుగుపెట్టే అవకాశం దక్కుతుంది.
ఇందులో టాప్ 4 జట్లు వరల్డ్కప్నకు అర్హత సాధిస్తాయి. అందులో టాప్ 1లో నిలిచిన టీమ్ నేరుగా టోర్నమెంట్కు 2వ రౌండ్కు చేరుకుంటుంది. మిగిలిన మూడు జట్లు సూపర్ సిరీస్ రౌండ్ ఆడతాయి. అందులో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసిన ఒక జట్టు మాత్రమే 2వ రౌండ్కు వెళ్లే ఛాన్స్ దక్కుతుంది. మిగిలిన రెండు ఎలిమినేట్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత 12 జట్లతో వరల్డ్కప్ మెయిన్ పోటీ షురూ అవుతుంది. ఒకవేళ క్వాలిఫైయర్స్లోనే విఫలమైతే మరోసారి అతిపెద్ద వన్డే వేదికపై ఆడే అవకాశాన్ని విండీస్ జట్టు కోల్పోతుంది.
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