పాకిస్థాన్ అనూహ్య నిర్ణయం- టీమ్ఇండియాతో మ్యాచ్ బాయ్కాట్ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్న పాక్- దీంతో భారీ నష్టం నుంచి బయటపడిన ఐసీసీ
Published : February 10, 2026 at 11:20 AM IST
Ind Vs Pak 2026 T20 World Cup : టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 15న టీమ్ఇండియాతో జరగబోయే మ్యాచ్ను ఆడబోమని తొలుత బెట్టు చేసిన పాకిస్థాన్ ఆ తర్వాత దారికొచ్చింది. భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరించాలన్న తమ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు పాక్ సర్కార్ సోమవారం వెల్లడించింది. చర్చల ద్వారా వచ్చిన ఫలితంతో సంతృప్తి చెందడంతో పాటు మిత్ర దేశాలు విజ్ఞప్తి చేయడంతో భారత్తో మ్యాచ్ ఆడేందుకు తమ జట్టుకు అనుమతిని ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) భారీ నష్టాన్ని చవిచూసే ముప్పు నుంచి తప్పించుకుంది.
ఐసీసీకి భారీ ఊరట!
కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో ఈనెల 15న భారత్, పాక్ మధ్య మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో ఆడబోమని తొలుత ప్రకటించిన పాక్, ఆ తర్వాత ఆడతామని తెలిపింది. అయితే టోర్నీలోనే హై వోల్టెజ్ మ్యాచ్ ఇది. మిగిలిన మ్యాచ్ల కంటే దాయాదుల పోరుతోనే ఐసీసీ, ఆతిథ్య దేశం, బ్రాడ్కాస్టర్ తదితర విభాగాలకు భారీ ఆదాయం సమకూరుతుంది.
అయితే పాక్ ఈ మ్యాచ్ ఆడబోమని ప్రకటించిన తర్వాత భారీ నష్టం తప్పదేమో అని అంతా భావించారు. కానీ పాక్ తాజా డెసిషన్తో ఐసీసీ భారీ నష్టం నుంచి తప్పించుకుంది. భారత్, పాక్ మ్యాచ్ జరగకపోతే అధికారిక ప్రసారదారు జియోస్టార్కు నష్టం వాటిల్లుతుంది. వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని జియోస్టార్ కోల్పోతుంది.
అలాగే గేట్ మనీ (టికెట్ అమ్మకాలు), స్పాన్సర్షిప్స్ వంటి వాటిలో నష్టపోతుంది. దీంతో ఐసీసీని జియోస్టార్ రిబేట్ అడిగే అవకాశం ఉంది. అయితే భారత్తో మ్యాచ్ ఆడేందుకు పాక్ ఓకే చెప్పడంతో ఐసీసీ 174 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీ ప్రకారం రూ. 1560 కోట్లు) నష్టం నుంచి తప్పించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
చర్చలు సఫలం- దిగొచ్చిన పాక్
భారత్తో మ్యాచ్ ఆడే విషయమై కొన్ని రోజులపాటు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ), బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (బీసీబీ), ఐసీసీ మధ్య చర్చలు జరిగాయి. భారత్తో మ్యాచ్ బహిష్కరణ నిర్ణయంపై పునరాలోచించాలని శ్రీలంక, ఎమిరేట్స్ బోర్డులు పీసీబీని విజ్ఞప్తి చేశాయి. భారత్తో మ్యాచ్ ఆడాలని పాకిస్థాన్కు తాను కోరినట్లు బీసీబీ అధ్యక్షుడు అమినుల్ ఇస్లామ్ వెల్లడించారు.
అలాగే క్రీడా స్ఫూర్తి దృష్ట్యా మ్యాచ్ ఆడాలని బీసీబీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆ తర్వాత వెంటనే పాక్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్తో మ్యాచ్లో ఆడనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం వెలువడిన కొద్ది సేపటికే భారత్లో టీ20 ప్రపంచకప్ ఆడేందుకు తిరస్కరించినందుకు బంగ్లాదేశ్పై ఎలాంటి ఆంక్షలు, జరిమానాలు విధించబోమని ఐసీసీ తెలిపింది.
హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్ కోసం ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్
కాగా, ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. భారత్, పాక్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రీడాభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎప్పటిలాగే దాయాది దేశంపై గెలుపొంది పైచేయి సాధించాలని టీమ్ఇండియా ఉవ్విళ్లూరుతోంది. భారత్కు షాక్ ఇవ్వాలని పాక్ యోచిస్తోంది. దీంతో ఇరు జట్ల పోరుపై తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది.
తొలి మ్యాచ్ల్లో విజయాలు సాధించిన ఇరు జట్లు
ఈ వరల్డ్కప్లో పాకిస్థాన్, భారత్ తాము ఆడినా తొలి మ్యాచ్ల్లో గెలిచి మంచి ఊపు మీద ఉన్నాయి. తన తొలి మ్యాచ్లో పసికూన నెదర్లాండ్స్ను పాకిస్థాన్ ఓడించింది. నెదర్లాండ్స్ విధించిన 148 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 19.3 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల కోల్పోయి ఛేదించింది. ఒకానొక దశలో పసికూన నెదర్లాండ్స్ పాకిస్థాన్కు షాక్ ఇస్తుందా అన్న విధంగా ఈ మ్యాచ్ సాగింది. కానీ చివర్లో ఫహీమ్ అష్రఫ్ (29) వేగంగా పరుగులు రాబట్టి పాకిస్థాన్కు విజయాన్ని అందించాడు.
అలాగే టీమ్ఇండియా తన తొలి మ్యాచ్ను అమెరికాతో తలపడింది. ముంబయి వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో అమెరికాపై 29 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టపోయి 161 రన్స్ చేసింది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (84 నాటౌట్) టాప్ స్కోరర్. 162 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన అమెరికా 8 వికెట్లు కోల్పోయి 132 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది.