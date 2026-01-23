ETV Bharat / sports

T20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి బంగ్లాదేశ్ తప్పుకుంటే కోట్లలో నష్టం- ఎంతో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

బంగ్లాదేశ్ వరల్డ్​కప్​ మ్యాచ్​లపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్- భారత్​లో ఆడేది లేదంటూ ఇప్పటికే బీసీబీ ప్రకటన- ఒకవేళ టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంటే ఎంత నష్టం?

Bangladesh T20 World Cup 2026
Bangladesh T20 World Cup 2026 (Source : AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bangladesh T20 World Cup 2026 : క్రికెట్ వర్గాల్లో ప్రస్తుతం T20 వరల్డ్​కప్​ గురించే చర్చ జరుగుతోంది. ఒవైపు బంగ్లాదేశ్ విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించడం, మరోవైపు మ్యాచ్​లు ఆడేందుకు తమ జట్టు భారత్​కు రాబోదని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు తేల్చి చెప్పడంతో ఈ అంశంపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. ఐసీసీ తమపై చేస్తున్న ఒత్తిడికి తలొగ్గేది లేదని బీసీబీ ఇప్పటికే చెప్పింది. దీంతో అసలు బంగ్లా ఈ టోర్నీలో ఆడుతుందా? లేదంటే వాళ్ల స్థానాన్ని ఇంకో జట్టుతో ఐసీసీ భర్తీ చేస్తుందా? అన్న సందేహాలు మొదలయ్యాయి. ఒకవేళ ఈ వరల్డ్​కప్ నుంచి తప్పుకుంటే బంగ్లాదేశ్ ఎంతమేర నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందో తెలుసుకుందాం!

భారీగా ఆర్థిక నష్టం!
టీ20 ప్రపంచకప్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ తప్పుకుంటే బోర్డుకు అర్థికంగా భారీగా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. సుమారు రూ.240 కోట్ల మేర బీసీబీ నష్టపోయే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే బ్రాడ్‌కాస్ట్‌, స్పాన్సర్‌షిప్‌ రూపంలోనూ తమకు రావాల్సిన ఆదాయంలో 60 శాతం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతటి నష్టం బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్‌ బోర్డ్‌ కార్యకలాపాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది! అంతేకాకుండా వరల్డ్​కప్​ లాంటి బడా టోర్నీని బహిష్కరిస్తే, బంగ్లాకు స్పాన్సర్లు సైతం వెనక్కితగ్గే అవకాశాలు లేకపోలేదు.

సిరీస్​ క్యాన్సిల్?
వరల్డ్​కప్ వేదిక విషయంలో బంగ్లాదేశ్ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం ద్వైపాక్షిక సిరీస్​పై కూడా ఉండనుంది. ఈ ఏడాది బంగ్లాతో భారత్ ఆగస్టు- సెప్టెంబర్​లో సిరీస్ ఆడనుంది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్యా ఈ సిరీస్ క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఇది బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డును ఆర్థికంగా మరింత దెబ్బ తీయనుంది. భారీ మొత్తంలో ఆదాయం కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. మరి బీసీబీ తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంటుందా? లేదంటే నష్టాన్ని సైతం భరిస్తుందా చూడాలి.

వాళ్లకు ఆడాలని ఉన్నా!
అయితే బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్లకు మాత్రం భారత్‌కు వచ్చి వరల్డ్​కప్​ ఆడాలని ఉందట! కానీ ఆ దేశ ప్రభుత్వం, బీసీబీ నిర్ణయంతో ఆటగాళ్లు ఏమాత్రం సంతృప్తిగా లేరని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏదేమైనా పంతానికి పోయి బీసీబీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పెను తప్పిదంలా మారే ప్రమాదముందని క్రికెట్‌ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇది ఆ దేశ క్రికెట్​లో భారీ తప్పిదంగా అయ్యే అవకాశం ఉంది.

బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్?
భారత్​లో వరల్డ్​కప్​ మ్యాచ్​ల విషయంపై ఇప్పటిదాకా ​బంగ్లాదేశ్ తమ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. దీంతో బీసీబీకి ఐసీసీ ఇచ్చిన గడువు ముగిసింది. ఇక ఈ వ్యవహారంపై శుక్రవారం సాయంత్రంలోపు ఐసీసీ తుది నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. కాగా, మరోవైపు బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్‌ టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ఆడనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై స్పందించేందుకు స్కాట్లాండ్‌ క్రికెట్‌ కమ్యూనికేషన్‌ హెడ్‌ చార్లెస్‌ పీటర్సన్‌ నిరాకరించాడు. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఏమీ మాట్లాడలేమని, దీనిపై ఏదైనా అప్డేట్‌ ఉంటే అధికారికంగా తమ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రకటిస్తామని అన్నారు.

TAGGED:

BANGLADESH T20 WORLD CUP 2026
BANGLADESH T20 WORLD CUP MATCHES
BANGLADESH LOSS T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.