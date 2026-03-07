ETV Bharat / sports

ICC ఫైనల్స్​లో భారత్ రికార్డులు - ఎప్పుడేం జరిగిందంటే?

ICC టోర్నమెంట్​ల్లో భారత్ ఫైనల్ చేరిన సందర్భాలు- ఫైనల్స్ కంప్లీట్​ లిస్ట్​- గెలుపోటముల రికార్డులు ఇవే!

Team India ICC Finals
Team India ICC Finals (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India ICC Finals : యావత క్రికెట్ ప్రపంచం దృష్టంతా ప్రస్తుతం టీ20 వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​పైనే నెలకొంది. ఈ క్రేజీ మ్యాచ్​పై ఇప్పటికే ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. భారీ అంచనాలతో సూర్యసేన టైటిల్ వేటలో దిగనుంది. అటు ప్రత్యర్థి న్యూజిలాండ్ కూడా బలమైన జట్టు కావడంతో ఉత్కంఠ తప్పడం లేదు. అయితే ఫైనల్​లో టీమ్ఇండియాపై ఒత్తిడి ఉంటుందని, దాన్ని అధిగమించాలని మాజీలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

నిజానికి గతంలోనూ భారత్​కు ఫైనల్ మ్యాచ్​ల వేళ ఒత్తిడికి గురైన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈసారి టీమ్ఇండియా కొత్త చరిత్ర సృష్టించాలని ఆశిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఐసీసీ ఈవెంట్లలో టీమ్ఇండియా గతంలో ఎన్నిసార్లు ఫైనల్​కు చేరుకుంది. ఎప్పుడెప్పుడు ఫైనల్ ఆడింది. అప్పుడు ఫలితం ఏంటి? అనే విషయాల కోసం తెగ గూగుల్​ చేస్తున్నారు. మరి ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దామా?

తొలిసారి అప్పుడే
క్రికెట్​లో భారత్ ఫుల్​టైమ్ మెంబర్ అయ్యాక ఇప్పటిదాకా (2026 టీ20 మినహాయిస్తే) 14సార్లు ఐసీసీ నిర్వహించిన ఆయా ఈవెంట్లలో ఫైనల్​కు చేరుకుంది. 1983 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో తొలిసారి టీమ్ఇండియా టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధించింది. కపిల్ దేవ్ సారథ్యంలో బరిలోకి దిగిన ఆ టోర్నీలో భారత్ విజయం సాధించింది. క్రికెట్​లో టీమ్ఇండియాకు ఇదే మొట్టమొదటి ఐసీసీ ట్రోఫీ కావడం విశేషం.

మళ్లీ 17 ఏళ్లకు
ఆ తర్వాత భారత్ మళ్లీ ఐసీసీ టోర్నీలో ఫైనల్ చేరేందుకు 17ఏళ్లు పట్టింది. ఈసారి సౌరభ్ గంగూలీ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా నాకౌట్ (ఇప్పటి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ)లో బరిలో దిగింది. ఈ టోర్నీలో ఫైనల్ చేరిన భారత్, తుదిపోరులో కివీస్​ను ఢీ కొట్ట్టింది. అయితే భారీ అంచనాలున్న టీమ్ఇండియా ఈ మ్యాచ్​లో ఓటమిపాలైంది. కివీస్ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అయినా ఆ రెండేళ్లకే ఇదే టోర్నీలో భారత్ తుదిపోరుకు అర్హత సాధించింది. అప్పుడు ప్రత్యర్థి శ్రీలంక. అయితే ఈ మ్యాచ్​కు వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో ఇరుజట్లను సంయుక్త విజేతలుగా ప్రకటించారు.

ఓవరాల్ లిస్ట్ ఇదే!

టోర్నమెంట్ సంవత్సరంప్రత్యర్థి వేదిక ఫలితం
వన్డే వరల్డ్​కప్ 1983 వెస్టిండీస్ లండన్ గెలుపు
నాకౌట్ ట్రోఫీ 2000 న్యూజిలాండ్ నైరోబి ఓటమి
నాకౌట్ ట్రోఫీ 2002 శ్రీలంక కొలంబో సంయుక్త విజేత
వన్డే వరల్డ్​కప్ 2003 ఆస్ట్రేలియా జొహెన్నస్​బర్గ్ ఓటమి
టీ20 వరల్డ్​కప్ 2007 పాకిస్థాన్ జొహెన్నస్​బర్గ్ గెలుపు
వన్డే వరల్డ్​కప్ 2011 శ్రీలంక ముంబయి గెలుపు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2013 ఇంగ్లాండ్ బర్మింగమ్ గెలుపు
టీ20 వరల్డ్​కప్ 2014 శ్రీలంక ఢాకా ఓటమి
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2017 పాకిస్థాన్ లండన్ ఓటమి
డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ 2021 న్యూజిలాండ్సౌతాంప్టన్ ఓటమి
డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ 2023 ఆస్ట్రేలియా లండన్ ఓటమి
వన్డే వరల్డ్​కప్2023 ఆస్ట్రేలియాఅహ్మదాబాద్ ఓటమి
టీ20 వరల్డ్​కప్2024సౌతాఫ్రికాబర్బాడోస్ గెలుపు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ2025 న్యూజిలాండ్దుబాయ్ గెలుపు

ఇలా ఓవరాల్​గా భారత్ 14సార్లు ఫైనల్ చేరితే అందులో ఆరుసార్లు విజయం సాధించి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. మిగిలిన ఏడుసార్లు తుది మెట్టుపై బోల్తా కొట్టి రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది. ఒకసారి (2002) ట్రోఫీని షేర్ చేసుకుంది.

కెప్టెన్​గా అరుదైన లిస్ట్​లో
క్రికెట్​లో ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న భారత్ అనేక ఐసీసీ టోర్నీల్లో ఆడింది. ఈ సమయంలో టీమ్ఇండియాకు పదుల సంఖ్యలో ఆటగాళ్లు కెప్టెన్సీ వహించారు. కానీ అందులో కొందరే జట్టును ఫైనల్​ దాకా తీసుకుకెళ్లారు. ఇప్పుడు ఈ అరుదైన జాబితాలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ చేరాడు. అతడి కంటే ముందు భారత్​ను ఐసీసీ ఈవెంట్ల్లో కపిల్ దేవ్ (వన్డే వరల్డ్​కప్), సౌరభ్ గంగూలీ (ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, వన్డే వరల్డ్​కప్), మహేంద్రసింగ్​ ధోనీ (టీ20, వన్డే వరల్డ్​కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ), విరాట్ కోహ్లీ (వరల్డ్​ టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్), రోహిత్ శర్మ (వరల్డ్​ టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్, వన్డే వరల్డ్​కప్, టీ20 వరల్డ్​కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ) ఈ ఐదుగురు భారత్​ను ఫైనల్​కు చేర్చారు. ఇప్పుడు సూర్య ఆరో కెప్టెన్​గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

TAGGED:

INDIA ICC TROPHIES LIST
INDIA WORLD CUP WINNING CAPTAINS
INDIA ICC FINALS LOST
INDIA ICC FINAL LIST
INDIA ICC FINALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.