ICC ఫైనల్స్లో భారత్ రికార్డులు - ఎప్పుడేం జరిగిందంటే?
ICC టోర్నమెంట్ల్లో భారత్ ఫైనల్ చేరిన సందర్భాలు- ఫైనల్స్ కంప్లీట్ లిస్ట్- గెలుపోటముల రికార్డులు ఇవే!
Published : March 7, 2026 at 7:52 PM IST
Team India ICC Finals : యావత క్రికెట్ ప్రపంచం దృష్టంతా ప్రస్తుతం టీ20 వరల్డ్కప్ ఫైనల్పైనే నెలకొంది. ఈ క్రేజీ మ్యాచ్పై ఇప్పటికే ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. భారీ అంచనాలతో సూర్యసేన టైటిల్ వేటలో దిగనుంది. అటు ప్రత్యర్థి న్యూజిలాండ్ కూడా బలమైన జట్టు కావడంతో ఉత్కంఠ తప్పడం లేదు. అయితే ఫైనల్లో టీమ్ఇండియాపై ఒత్తిడి ఉంటుందని, దాన్ని అధిగమించాలని మాజీలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నిజానికి గతంలోనూ భారత్కు ఫైనల్ మ్యాచ్ల వేళ ఒత్తిడికి గురైన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈసారి టీమ్ఇండియా కొత్త చరిత్ర సృష్టించాలని ఆశిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఐసీసీ ఈవెంట్లలో టీమ్ఇండియా గతంలో ఎన్నిసార్లు ఫైనల్కు చేరుకుంది. ఎప్పుడెప్పుడు ఫైనల్ ఆడింది. అప్పుడు ఫలితం ఏంటి? అనే విషయాల కోసం తెగ గూగుల్ చేస్తున్నారు. మరి ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దామా?
తొలిసారి అప్పుడే
క్రికెట్లో భారత్ ఫుల్టైమ్ మెంబర్ అయ్యాక ఇప్పటిదాకా (2026 టీ20 మినహాయిస్తే) 14సార్లు ఐసీసీ నిర్వహించిన ఆయా ఈవెంట్లలో ఫైనల్కు చేరుకుంది. 1983 వన్డే వరల్డ్కప్లో తొలిసారి టీమ్ఇండియా టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధించింది. కపిల్ దేవ్ సారథ్యంలో బరిలోకి దిగిన ఆ టోర్నీలో భారత్ విజయం సాధించింది. క్రికెట్లో టీమ్ఇండియాకు ఇదే మొట్టమొదటి ఐసీసీ ట్రోఫీ కావడం విశేషం.
మళ్లీ 17 ఏళ్లకు
ఆ తర్వాత భారత్ మళ్లీ ఐసీసీ టోర్నీలో ఫైనల్ చేరేందుకు 17ఏళ్లు పట్టింది. ఈసారి సౌరభ్ గంగూలీ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా నాకౌట్ (ఇప్పటి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ)లో బరిలో దిగింది. ఈ టోర్నీలో ఫైనల్ చేరిన భారత్, తుదిపోరులో కివీస్ను ఢీ కొట్ట్టింది. అయితే భారీ అంచనాలున్న టీమ్ఇండియా ఈ మ్యాచ్లో ఓటమిపాలైంది. కివీస్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అయినా ఆ రెండేళ్లకే ఇదే టోర్నీలో భారత్ తుదిపోరుకు అర్హత సాధించింది. అప్పుడు ప్రత్యర్థి శ్రీలంక. అయితే ఈ మ్యాచ్కు వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో ఇరుజట్లను సంయుక్త విజేతలుగా ప్రకటించారు.
ఓవరాల్ లిస్ట్ ఇదే!
|టోర్నమెంట్
|సంవత్సరం
|ప్రత్యర్థి
|వేదిక
|ఫలితం
|వన్డే వరల్డ్కప్
|1983
|వెస్టిండీస్
|లండన్
|గెలుపు
|నాకౌట్ ట్రోఫీ
|2000
|న్యూజిలాండ్
|నైరోబి
|ఓటమి
|నాకౌట్ ట్రోఫీ
|2002
|శ్రీలంక
|కొలంబో
|సంయుక్త విజేత
|వన్డే వరల్డ్కప్
|2003
|ఆస్ట్రేలియా
|జొహెన్నస్బర్గ్
|ఓటమి
|టీ20 వరల్డ్కప్
|2007
|పాకిస్థాన్
|జొహెన్నస్బర్గ్
|గెలుపు
|వన్డే వరల్డ్కప్
|2011
|శ్రీలంక
|ముంబయి
|గెలుపు
|ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ
|2013
|ఇంగ్లాండ్
|బర్మింగమ్
|గెలుపు
|టీ20 వరల్డ్కప్
|2014
|శ్రీలంక
|ఢాకా
|ఓటమి
|ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ
|2017
|పాకిస్థాన్
|లండన్
|ఓటమి
|డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్
|2021
|న్యూజిలాండ్
|సౌతాంప్టన్
|ఓటమి
|డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్
|2023
|ఆస్ట్రేలియా
|లండన్
|ఓటమి
|వన్డే వరల్డ్కప్
|2023
|ఆస్ట్రేలియా
|అహ్మదాబాద్
|ఓటమి
|టీ20 వరల్డ్కప్
|2024
|సౌతాఫ్రికా
|బర్బాడోస్
|గెలుపు
|ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ
|2025
|న్యూజిలాండ్
|దుబాయ్
|గెలుపు
ఇలా ఓవరాల్గా భారత్ 14సార్లు ఫైనల్ చేరితే అందులో ఆరుసార్లు విజయం సాధించి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. మిగిలిన ఏడుసార్లు తుది మెట్టుపై బోల్తా కొట్టి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది. ఒకసారి (2002) ట్రోఫీని షేర్ చేసుకుంది.
కెప్టెన్గా అరుదైన లిస్ట్లో
క్రికెట్లో ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న భారత్ అనేక ఐసీసీ టోర్నీల్లో ఆడింది. ఈ సమయంలో టీమ్ఇండియాకు పదుల సంఖ్యలో ఆటగాళ్లు కెప్టెన్సీ వహించారు. కానీ అందులో కొందరే జట్టును ఫైనల్ దాకా తీసుకుకెళ్లారు. ఇప్పుడు ఈ అరుదైన జాబితాలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ చేరాడు. అతడి కంటే ముందు భారత్ను ఐసీసీ ఈవెంట్ల్లో కపిల్ దేవ్ (వన్డే వరల్డ్కప్), సౌరభ్ గంగూలీ (ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, వన్డే వరల్డ్కప్), మహేంద్రసింగ్ ధోనీ (టీ20, వన్డే వరల్డ్కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ), విరాట్ కోహ్లీ (వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్), రోహిత్ శర్మ (వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్, వన్డే వరల్డ్కప్, టీ20 వరల్డ్కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ) ఈ ఐదుగురు భారత్ను ఫైనల్కు చేర్చారు. ఇప్పుడు సూర్య ఆరో కెప్టెన్గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.