'వాంఖడే'లో మరో కీలక పోరుకు భారత్ రెడీ- గతంలో అడిన సెమీస్ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?
2026 టీ20 వరల్డ్కప్ సెమీఫైనల్- వాంఖడే వేదికగా భారత్ x ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్- టీమ్ఇండియాకు అనుకూలంగా లేని గత రికార్డులు!
Published : March 4, 2026 at 8:08 PM IST
Ind vs Eng T20 World Cup 2026 : ప్రతిష్ఠాత్మకమైన వాంఖడే స్టేడియం మరో కీలక పోరుకు ఆతిథ్యమిచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. 2026 టీ20 వరల్డ్కప్లో రెండో సెమీఫైనల్కు ఇదే స్టేడియం వేదిక కానుంది. మార్చి 05న జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్తో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు భారత్ రెడీ అవుతోంది. అయితే వాంఖడేలో ఇప్పటిదాకా అనేక కీలక మ్యాచ్లు జరిగాయి. ముఖ్యంగా టీమ్ఇండియాకు ఈ గ్రౌండ్ చాలా స్పెషల్.
ప్రతిష్ఠాత్మక వన్డే వరల్డ్కప్ను 2011లో ఇదే స్టేడియంలో భారత్ ముద్దాడింది. అలాంటి అత్యంత ప్రాముఖ్యం కలిగిన వాంఖడే మరో కీలక పోరుకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియా గతంలో ఎన్నిసార్లు ఐసీసీ టోర్నమెంట్ సెమీఫైనల్ ఈ స్టేడియంలో ఆడింది? అప్పుడు ఫలితం ఎలా వచ్చింది? అనే విషయాలను రేపటి సెమీఫైనల్కు ముందు గుర్తు చేసుకుందాం!
తొలిసారి ఎప్పుడంటే?
1987 వన్డే వరల్డ్కప్లో టీమ్ఇండియా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్గా బరిలోకి దిగింది. సొంతగడ్డపై జరిగిన ఈ టోర్నీలో భారీ అంచనాలతో భారత్ బరిలోకి దిగింది. ఆ అంచనాలుకు తగ్గట్లే ఆడిన కపిల్ సేన గ్రూప్ స్టేజ్లో ఆరింట ఐదు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గి సెమీస్కు అర్హత సాధించింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్ను ఢీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ 254-6 స్కోర్ చేసింది. ఈ ఛేదనలో దిగిన భారత్ 45.3 ఓవర్లలో 219 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఇందులో ఆఖరి 5 వికెట్లను 15 పరుగులు వ్యవధిలోనే కోల్పోవడం గమనార్హం. దీంతో 35 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఓడిపోయింది.
రెండోసారి విండీస్తో
2016 టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత్ మరోసారి సెమీఫైనల్ చేరింది. ఈసారి టీమ్ఇండియా ప్రత్యర్థి వెస్టిండీస్. వాంఖడే వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ధోనీ సారథ్యంలో భారత్ బరిలోకి దిగింది. ఇందులో విరాట్, రోహిత్, రహానే రాణించడంతో టీమ్ఇండియా 192 పరుగులు చేసింది. అనంతరం బౌలింగ్లో తేలిపోవడంతో భారత్కు ఓటమి తప్పలేదు. భారీ ఛేదనను విండీస్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 19.4 ఓవర్లలోనే పూర్తి చేసింది. లెండిల్ సిమన్స్, ఆండ్రూ రస్సెల్, జేసన్ హోల్డర్ రాణించారు. దీంతో భారత్ వాంఖడే స్టేడియంలో రెండో సెమీస్ ఓడిపోయింది.
మూడోసారి మురిసిన భారత్
2023 వన్డే వరల్డ్కప్ సెమీఫైనల్ వాంఖడేలో జరిగింది. దీంతో భారత్ ముచ్చటగా మూడోసారి ఈ స్టేడియంలో ఐసీసీ టోర్నీ సెమీస్ ఆడింది. అయితే ఈసారి మాత్రం భారత్ సరికొత్త చరిత్ర రాసింది. న్యూజిలాండ్ను ఢీ కొట్టిన టీమ్ఇండియా ఈ మ్యాచ్లో 70 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 397 పరుగులు చేసింది. విరాట్, శ్రేయస్ అయ్యర్ సెంచరీలు చేశారు. అనంతరం ఛేదనలో కివీస్ 48.5 ఓవర్లలో 327 పరుగులకు కుప్పకూలింది.
ఇలా గతంలో ఐసీసీ టోర్నీల్లో మూడుసార్లు భారత్ వాంఖడే స్టేడియంలో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడింది. అందులో రెండుసార్లు ఓటమిపాలు కాగా, ఒకసారి విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలో నాలుగోసారి కీలక పోరుకు రెడీ అవుతోంది. రేపు జరగనున్న సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను ఢీ కొట్టేందుకు భారత్ సిద్ధమవుతోంది. అయితే చరిత్ర ఎలా ఉన్నా, విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా యువ భారత్ ముందుకెళ్తోంది. సూర్యకుమార్ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా సెమీస్లో నెగ్గి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
భారత్ x ఇంగ్లాండ్
భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య గురువారం సాయంత్రం సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. 6.30 గంటలకు టాస్ ఉండగా, 7 గంటలకు ఆట ప్రారంభం కానుంది. సూర్య సారథ్యంలో భారత్ బరిలోకి దిగుతుండగా, ఇంగ్లాండ్కు బ్రూక్ నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్, జియోస్టార్కు సంబంధించిన ఛానెళ్లు, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో లైవ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
