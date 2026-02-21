సూపర్ 8లో భారత్కు గట్టి పోటీ- సెమీస్కు వెళ్లాలంటే ఎన్ని మ్యాచ్ల్లో నెగ్గాలంటే?
T20 World Cup : మరికొన్ని గంటల్లోనే సూపర్ 8 పోరు షురూ- బలమైన జట్లను ఢీ కొట్టనున్న భారత్- సెమీస్కు చేరాలంటే ఎలా?
Published : February 21, 2026 at 4:16 PM IST
India Semi Final Scenario : టీ20 ప్రపంచ కప్లో అసలైన పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. 20 జట్లతో ప్రారంభమైన టోర్నమెంట్లో 8 టీమ్స్ మిగిలాయి. ఈ ఎనిమిది జట్ల మధ్య శనివారం నుంచి సూపర్ 8 పోరు షురూ కానుంది. గ్రూప్ దశలో భారత్ ఓటమి లేకుండా నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ నెగ్గి తదుపరి దశకు రెడీ అవుతోంది. అయితే ఈ టోర్నీలో భారత్ ఇప్పటిదాకా పాకిస్థాన్ మినహా బలమైన జట్టును ఢీ కొట్టలేదు.
కానీ, ఇకపైనే టీమ్ఇండియాకు సిసలైన పోటీ ఉండనుంది. సూపర్ 8లో వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా లాంటి పటిష్ఠమైన జట్లను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో సూపర్ 8లో భారత్ ఏయే జట్లతో, ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది? సెమీఫైనల్స్కు అర్హత సాధించాలంటే ఎన్ని మ్యాచ్లు నెగ్గాలి? ఏయే అంశాలు కీలకం కానున్నాయి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం!
February 21, 2026
మొత్తం ఎనిమిది జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించి సూపర్ 8 మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భారత్, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే ఒక గ్రూప్లో ఉండగా, శ్రీలంక, న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్, ఇంగ్లాండ్ ఇంకో గ్రూపులో ఉన్నాయి. ఇందులో ఒక్కో గ్రూప్లోని జట్టు మిగిలిన మూడు జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ (మొత్తం 3 మ్యాచ్లు) ఆడుతుంది. అలా మ్యాచ్లు ముగిసేసరికి రెండు గ్రూపుల్లోని టాప్ 2 జట్లు సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి. అక్కడ నెగ్గిన జట్లు ఫైనల్కు చేరుకుంటాయి.
సూపర్ 8లో భారత్ మ్యాచ్లు ఎవరితో? ఎప్పుడు?
ఫిబ్రవరి 22 ఆదివారం భారత్ సూపర్ 8లో తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఇందులో సౌతాఫ్రికాను ఎదుర్కోనుంది. ఈ మ్యాచ్కు అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికకానుంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 26 గురువారం చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా జింబాబ్వేతో భారత్ రెండో మ్యాచ్ ఆడనుంది. దీని తర్వాత మార్చి 1 ఆదివారం వెస్టిండీస్తో చివరి మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ పోరుకు కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
సెమీస్ అర్హత సాధించాలంటే ఎన్ని మ్యాచ్లు గెలవాలి?
అయితే ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడకుండా సెమీస్కు దూసుకెళ్లాలంటే భారత్ మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ నెగ్గాలి. అప్పుడు ఎలాంటి సమీకరణాలు లెక్కలేసుకోకుండా నేరుగా సెమీస్కు వెళ్లొచ్చు. ఇక ఒక మ్యాచ్లో ఓడిపోయి, రెండింట్లో విజయం సాధించినా అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు, ఇతర జట్ల ఫలితాలు అలాగే రన్రేట్ కీలకం అవుతుంది.
రేస్లో ఉన్న జట్లతో పాయింట్లు సమానంగా ఉంటే, మెరుగైన రన్రేట్ కలిగిన టీమ్ ముందడుకు వేస్తుంది. అందుకే ఓటమి అంతరం ఎక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోవడమూ ముఖ్యమే! ఒకవేళ రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయి ఒకదాంట్లో నెగ్గినట్లైతే దాదాపు సెమీస్కు దారులు మూసుకుపోతాయి. అందుకే రెండు మ్యాచ్ల్లో విజయం తప్పనిసరి! నెట్ రన్రేట్ మెరుగుపర్చుకుంటూ కనీసం రెండింట్లో గెలిస్తే సూర్య సేన సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
గట్టిపోటీ
సూపర్ 8 గ్రూప్ 1లో ఉన్న జింబాబ్వే, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, భారత్ మధ్య ఓ ఆసక్తికర అశం ఉంది. అదేంటంటే? ఈ నాలుగు జట్లు కూడా గ్రూప్ దశలో ఒక్క మ్యాచ్లోనూ ఓడిపోకుండా ఇక్కడి దాకా వచ్చాయి. సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, భారత్ మూడు జట్లు నాలుగేసి విజయాలు సాధిస్తే, జింబాబ్వే మూడింట నెగ్గింది. ఒక మ్యాచ్ రద్దైంది. అందుకే సూపర్ 8లో భారత్కు ప్రత్యర్థుల నుంచి గట్టి పోటీ ఉండనుంది. అలాగే ఈ కీలకమైన దశకు ముందు టీమ్ఇండియా బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్ గాయపడడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. తొలి మ్యాచ్కు రేపటిదాకా సమయం ఉంది కాబట్టి అప్పటిలోగా అతడు కోలుకోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
