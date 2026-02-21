ETV Bharat / sports

సూపర్ 8లో భారత్​కు గట్టి పోటీ- సెమీస్​కు వెళ్లాలంటే ఎన్ని మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గాలంటే?

T20 World Cup : మరికొన్ని గంటల్లోనే సూపర్ 8 పోరు షురూ- బలమైన జట్లను ఢీ కొట్టనున్న భారత్- సెమీస్​కు చేరాలంటే ఎలా?​

India T20 WORLD CUP
India T20 WORLD CUP (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
India Semi Final Scenario : టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో అసలైన పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. 20 జట్లతో ప్రారంభమైన టోర్నమెంట్​లో 8 టీమ్స్​ మిగిలాయి. ఈ ఎనిమిది జట్ల మధ్య శనివారం నుంచి సూపర్ 8 పోరు షురూ కానుంది. గ్రూప్​ దశలో భారత్ ఓటమి లేకుండా నాలుగు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గి తదుపరి దశకు రెడీ అవుతోంది. అయితే ఈ టోర్నీలో భారత్ ఇప్పటిదాకా పాకిస్థాన్ మినహా బలమైన జట్టును ఢీ కొట్టలేదు.

కానీ, ఇకపైనే టీమ్ఇండియాకు సిసలైన పోటీ ఉండనుంది. సూపర్ 8లో వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా లాంటి పటిష్ఠమైన జట్లను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో సూపర్ 8లో భారత్ ఏయే జట్లతో, ఎన్ని మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది? సెమీఫైనల్స్​కు అర్హత సాధించాలంటే ఎన్ని మ్యాచ్​లు నెగ్గాలి? ఏయే అంశాలు కీలకం కానున్నాయి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం!

మొత్తం ఎనిమిది జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించి సూపర్ 8 మ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భారత్, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే ఒక గ్రూప్​లో ఉండగా, శ్రీలంక, న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్, ఇంగ్లాండ్ ఇంకో గ్రూపులో ఉన్నాయి. ఇందులో ఒక్కో గ్రూప్​లోని జట్టు మిగిలిన మూడు జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ (మొత్తం 3 మ్యాచ్​లు) ఆడుతుంది. అలా మ్యాచ్​లు ముగిసేసరికి రెండు గ్రూపుల్లోని టాప్ 2 జట్లు సెమీఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. అక్కడ నెగ్గిన జట్లు ఫైనల్​కు చేరుకుంటాయి.

సూపర్ 8లో భారత్ మ్యాచ్​లు ఎవరితో? ఎప్పుడు?
ఫిబ్రవరి 22 ఆదివారం భారత్ సూపర్ 8లో తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఇందులో సౌతాఫ్రికాను ఎదుర్కోనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికకానుంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్​ మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 26 గురువారం చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా జింబాబ్వేతో భారత్ రెండో మ్యాచ్ ఆడనుంది. దీని తర్వాత మార్చి 1 ఆదివారం వెస్టిండీస్‌తో చివరి మ్యాచ్‌ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ పోరుకు కోల్‌కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్​ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.

సెమీస్​ అర్హత సాధించాలంటే ఎన్ని మ్యాచ్‌లు గెలవాలి?
అయితే ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడకుండా సెమీస్​కు దూసుకెళ్లాలంటే భారత్ మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గాలి. అప్పుడు ఎలాంటి సమీకరణాలు లెక్కలేసుకోకుండా నేరుగా సెమీస్​కు వెళ్లొచ్చు. ఇక ఒక మ్యాచ్​లో ఓడిపోయి, రెండింట్లో విజయం సాధించినా అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు, ఇతర జట్ల ఫలితాలు అలాగే రన్​రేట్ కీలకం అవుతుంది.

రేస్​లో ఉన్న జట్లతో పాయింట్లు సమానంగా ఉంటే, మెరుగైన రన్​రేట్ కలిగిన టీమ్ ముందడుకు వేస్తుంది. అందుకే ఓటమి అంతరం ఎక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోవడమూ ముఖ్యమే! ఒకవేళ రెండు మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోయి ఒకదాంట్లో నెగ్గినట్లైతే దాదాపు సెమీస్​కు దారులు మూసుకుపోతాయి. అందుకే రెండు మ్యాచ్​ల్లో విజయం తప్పనిసరి! నెట్​ రన్​రేట్ మెరుగుపర్చుకుంటూ కనీసం రెండింట్లో గెలిస్తే సూర్య సేన సెమీఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

గట్టిపోటీ
సూపర్ 8 గ్రూప్ 1లో ఉన్న జింబాబ్వే, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, భారత్ మధ్య ఓ ఆసక్తికర అశం ఉంది. అదేంటంటే? ఈ నాలుగు జట్లు కూడా గ్రూప్ దశలో ఒక్క మ్యాచ్​లోనూ ఓడిపోకుండా ఇక్కడి దాకా వచ్చాయి. సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, భారత్ మూడు జట్లు నాలుగేసి విజయాలు సాధిస్తే, జింబాబ్వే మూడింట నెగ్గింది. ఒక మ్యాచ్ రద్దైంది. అందుకే సూపర్ 8లో భారత్​కు ప్రత్యర్థుల నుంచి గట్టి పోటీ ఉండనుంది. అలాగే ఈ కీలకమైన దశకు ముందు టీమ్ఇండియా బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్ గాయపడడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. తొలి మ్యాచ్​కు రేపటిదాకా సమయం ఉంది కాబట్టి అప్పటిలోగా అతడు కోలుకోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

