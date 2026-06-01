'నువ్వు రోజుకు ఎన్ని లీటర్ల పాలు తాగుతావ్?'- వైభవ్కు రవిశాస్త్రి ఫన్నీ క్వశ్చన్
ఒకే సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ - భారత మాజీ కోచ్ రవి శాస్త్రి అడిగిన ఒక సరదా ప్రశ్న ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్
Published : June 1, 2026 at 7:26 AM IST
Ravi Shastri Funny Question To Vaibhav : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రికార్డులతో మోత మోగించాడు 15 ఏళ్ల యంగ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ. దీంతో చెలరేగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చర్చ జరుగుతుంది. అతడు కొట్టిన భారీ సిక్సర్లు చూసిన తర్వాత, భారత మాజీ కోచ్ రవి శాస్త్రి అడిగిన ఒక సరదా ప్రశ్న ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది.
రోజుకు ఎన్ని పాలు తాగుతారు?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడిన వైభవ్ సూర్యవంశీ, అంతర్జాతీయ స్థాయి బౌలర్లను సైతం ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ వరుసగా భారీ షాట్లు ఆడాడు. ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం వైభవ్ పవర్ హిట్టింగ్కు ముగ్ధుడైన రవి శాస్త్రి, ఇంటర్వ్యూలో "ఆప్ ఏక్ దిన్ మే కిత్నా దూద్ పీతే హై? " (మీరు రోజుకు ఎన్ని పాలు తాగుతారు?) అని వైభవ్ను ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రశ్న వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే అంతటి బలం, టైమింగ్తో సిక్సర్లు బాదుతున్న యువ ఆటగాడి శక్తి రహస్యం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే రవిశాస్త్రి ఆసక్తి మాత్రమే అని తెలుస్తోంది. అయితే వైభవ్ దీనికి సమాధానం చాలా సింపుల్గా చెప్పారు. "నేను ప్రత్యేకంగా ఎక్కువ పాలు తాగను. నా ఆటను నేను నమ్ముతాను. నాకు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది. మొదటి బంతి నా జోన్లోకి వస్తే దాన్ని కొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తాను" అని చెప్పాడు.