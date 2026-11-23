తొలి టెస్టు డ్రా- మరి భారత్ WTC ఫైనల్ చేరాలంటే ఎలా?
Ind vs NZ Test 2026: వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్ట్ డ్రాగా ముగియడంతో WTC పాయింట్ల పట్టికలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. టీమ్ఇండియా ఫైనల్ చేరాలంటే సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 23, 2026 at 4:31 PM IST
వెల్లింగ్టన్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టులో భారీ స్కోరు సాధించిన భారత్కు, రోజున్నర వ్యవధిలోనే తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. విజయం ఖాయమనున్న తొలి టెస్టులో కివీస్ బ్యాటర్లు అద్భుతంగా పోరాడడంతో మ్యాచ్ డ్రా గా ముగిసింది. దీంతో ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. ముఖ్యంగా భారత్ ఫైనల్కు చేరుకోవడంపై సందేహాలు నెలకొన్నాయి. ఈ టెస్టుకు ముందు భారత్ 51.52 శాతంతో డబ్ల్యూటీసీ టేబుల్లో నాలుగో ప్లేస్లో ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు కూడా ఆ స్థానంలోనే ఉంది. కానీ, మ్యాచ్ డ్రా అవ్వడంతో విన్నింగ్ పర్సంటేజీ మాత్రం 50 శాతానికి తగ్గింది. దీంతో సమీకరణాలు మారిపోయాయి. మరి టీమ్ఇండియా డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్కు చేరాలంటే అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
ఇంకో ఆరు మ్యాచ్లు
ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికా (75 శాతం), ఆస్ట్రేలియా (69.23 శాతం) ముందున్నాయి. మరోవైపు కివీస్ కూడా రెండు నుంచి మూడుకు పడిపోయింది. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ చివరి నాటికి టాప్-2లో ఉన్న టీమ్లే ఫైనల్లో తలపడతాయి. అయితే ఈ డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్లో భారత్ మరో ఆరు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. అందులో ఒకటి ఈ సిరీస్లో కాగా, మిగిలిన ఐదు టెస్టులు ఆస్ట్రేలియాతో ఉన్నాయి. ఈ అన్నింట్లోనూ భారత్ గెలిస్తేనే 66.67 శాతం అవుతుందని అంచనా. అప్పుడు భారత్ ఫైనల్ రేసులో ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒక్క విజయం తగ్గినా టీమ్ఇండియాకు ఫైనల్ అవకాశాలు ప్రమాదంలో పడతాయి.
🚨 INDIA WTC FINAL QUALIFICATION SCENARIO. 🚨 - India need 5 wins & 1 draw from 6 matches for qualification in WTC final. https://t.co/5VH2ZCmFEA— lndian Sports Network (@IS_Netwrk29) November 23, 2026
ఈ సిరీస్లో న్యూజిలాండ్తో క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా నవంబర్ 27 నుంచి రెండో టెస్టును భారత్ ఆడనుంది. ఇందులో గెలిస్తే టీమ్ఇండియా పర్సంటేజీ పెరుగుతుంది. అటు కివీస్ శాతం మరింత తగ్గుతుంది. ఆ తర్వాత భారత్కు ఫైనల్ బెర్తు దక్కుతుందా? లేదా? అనేది ఆస్ట్రేలియాతో ఆడనున్న ఐదు టెస్టుల సిరీస్ తేలుస్తుంది. మొత్తం గెలిస్తే టీమ్ఇండియాకు తిరుగుండదు. అప్పుడు కనీసం రెండో స్థానానికైనా వెళ్లిపోవచ్చు. ఆసీస్తో టెస్టు సిరీస్లో ఒక్క మ్యాచ్ పోయినా లేదా డ్రా అయినా టీమ్ఇండియాపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.
🚨 THE WTC POINTS TABLE 2025-27 - It's getting closer 🔥 https://t.co/UAyPkaDacY— Johns. (@CricCrazyJohns) November 23, 2026
మరోవైపు అగ్రస్థానంలోని దక్షిణాఫ్రికా కూడా రాబోయే సిరీసుల్లో ఓడితేనే మనకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఐదో స్థానంలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్ నుంచి సైతం కాస్త ఇబ్బంది తప్పదు. కానీ, పైన ఉన్న మూడు దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్తోనే అసలు ప్రమాదం పొంచి ఉంది. మరి గిల్ సేన ఎలాంటి ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తుందో చూడాలి.
న్యూజిలాండ్-భారత్ తొలి టెస్టు డ్రా
ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2026: తిలక్ వర్మ సెంచరీ వృథా- 48 పరుగుల తేడాతో పాక్ గెలుపు