భారత్, పాక్ ప్రతీసారి ఒకే గ్రూప్​లో ఎలా ఉంటాయి? ఇదంతా ముందే రాసిన స్క్రిప్టేనా? : మాజీ క్రికెటర్

టీమ్ఇండియా, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​పై మాజీ క్రికెటర్ కీర్తి ఆజాద్ ఆరోపణలు- ప్రతిసారి ఈ రెండు జట్లు ఒకే గ్రూపులో ఎలా ఉంటున్నాయి- ఇతర జట్లకు లేని వింతైన రూల్ ఈ దేశాలకే ఎందుకు వర్తిస్తుంది?

India vs Pakistan T20 World Cup
India vs Pakistan T20 World Cup
India vs Pakistan T20 World Cup : క్రికెట్ ప్రపంచంలో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య జరిగే పోరుకు ఉండే క్రేజే వేరు. ఈ రెండు జట్లు తలపడుతున్నాయంటే చాలు కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం నడుస్తుంది. ఆదివారం కొలంబో వేదికగా జరగబోయే టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ కోసం యావత్ ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​కు ముందే ఒక భారత మాజీ క్రికెటర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ అందరినీ షాక్​కు గురిచేశారు. ఏకంగా ఐసీసీ, బీసీసీఐలను టార్గెట్ చేస్తూ చేసిన ఆరోపణలు ఇప్పుడు క్రీడా ప్రపంచంలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. అభిమానులు ఇదంతా క్రికెట్ అనుకుంటే అతను మాత్రం ఇదొక పెద్ద ఫిక్సింగ్ అని తేల్చి చెప్పారు. అసలు అంత ఘాటుగా ఎందుకు మాట్లాడారు? దీని వెనుక ఉన్న లాజిక్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

ప్రతిసారి ఒకే గ్రూపులో ఎలా? కీర్తి ఆజాద్ సూటి ప్రశ్న
1983 వరల్డ్ కప్ ప్లేయర్, ప్రస్తుత ఎంపీ కీర్తి ఆజాద్ ఈ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ప్రతి ఐసీసీ టోర్నీలో ఇండియా, పాకిస్థాన్ జట్లు ఒకే గ్రూపులో ఎందుకు ఉంటున్నాయని ప్రశ్నించారు. మిగతా దేశాలైన ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ జట్లు రకరకాల గ్రూపుల్లోకి మారుతుంటాయని, కానీ ఇండియా, పాక్ మాత్రం ఎప్పుడూ విడిపోకుండా ఒకే చోట ఎలా ఉంటున్నాయని నిలదీశారు. "ఇది ఐసీసీ, బీసీసీఐ కలిసి చేస్తున్న ఫిక్సింగ్ కాదా?" అని ఆయన సూటిగా ప్రశ్నించారు.

చరిత్ర చెబుతున్న నిజాలు ఇవేనా?
కీర్తి ఆజాద్ తన వాదనకు బలాన్ని చేకూర్చడానికి గత గణాంకాలను ప్రస్తావించారు. 2014 నుంచి మొదలుపెట్టి 2016, 2021, 2022, 2024 ఇప్పుడు 2026 వరల్డ్ కప్​లో కూడా ఈ రెండు జట్లు ఒకే గ్రూపులో ఉన్నాయి. గ్రూప్ జట్లను ఎంపిక చేయడానికి లాటరీ పద్ధతిని వాడుతుంటే ప్రతిసారి ఈ రెండు పేర్లే పక్కపక్కన ఎలా వస్తున్నాయని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం రేటింగ్స్ కోసం, భారీ ఆదాయం కోసమే ఇలా ముందే సెట్ చేస్తున్నారనేది ఆయన ఆరోపించారు.

క్రికెట్​లో వారసత్వ రాజకీయాలపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు
క్రికెట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్​లో రాజకీయ నాయకులు ఉండటంపై కూడా కీర్తి ఆజాద్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పులను ప్రస్తావిస్తూ క్రికెట్​ను ఆడిన వారే ఆ పదవుల్లో ఉండాలని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం ఐసీసీ ఛైర్మన్​గా ఉన్న జై షా ఉద్దేశించి చాలా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు. "సునీల్ గవాస్కర్ కంటే గొప్ప బ్యాటర్ జై షా ఐసీసీలో కూర్చున్నారు. వారసత్వ రాజకీయం అంటే ఇదే" అని సెటైర్లు వేశారు. తండ్రి రాజకీయాల్లో ఉంటే కొడుకు ఐసీసీలో ఉండటం ఏంటని ప్రశ్నించారు.

విలువలు పడిపోతున్నాయని
క్రికెట్ అనేది ఒక సంప్రదాయం అని, అది బతికి ఉండాలంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్​లో పారదర్శకత ఉండాలని కీర్తి ఆజాద్ అభిప్రాయపడ్డారు. రాజకీయ జోక్యం వల్ల ఆట విలువలు పడిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్​గా చేసిన కొన్ని పరిశీలనలు టీమ్ఇండియా అడ్మినిస్ట్రేషన్​లో మార్పు తీసుకువస్తాయని ఆశించారు. నిజమైన క్రికెటర్లు పదవుల్లో ఉన్నప్పుడే పారదర్శకమైన ఫలితాలు వస్తాయని గట్టిగా చెబుతున్నారు. ఒక వైపు బోర్డు మీద విమర్శలు చేస్తున్నా, మ్యాచ్ విషయంలో మాత్రం కీర్తి ఆజాద్ టీమ్ఇండియా వైపే మొగ్గు చూపారు. గత వరల్డ్ కప్​లాగే ఈసారి కూడా భారత్ కచ్చితంగా పాకిస్థాన్​పై గెలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

మరోవైపు భారత్ ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే పాకిస్తాన్​పై మరోసారి గెలిచేలా కనిపిస్తోంది. టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ పాక్ జట్టు కంటే బలంగా ఉంది. వారు బౌలింగ్ తోనే భారత్​ను కట్టడి చేసే అవకాశం ఉంది. చివరగా ఆసియా కప్​లో ఫైనల్​లో పాక్​ను చిత్తుగా ఓడించిన భారత్ మరోసారి అదే స్థాయిలో స్ట్రోక్ ఇవ్వాలని చూస్తోంది. అనారోగ్యంతో మొన్నటి మ్యాచ్​కు దూరమైన అభిషేక్ శర్మ సెట్టయ్యాడు. ఇక ఈ రోజు మ్యాచ్​లో మన ప్లేయర్స్ ఏ స్థాయిలో రెచ్చిపోతారో చూడాలి.

