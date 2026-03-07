ETV Bharat / sports

ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫీవర్- హోటల్ బుకింగ్​కు రూ. లక్ష- ఫ్లైట్ టికెట్లు ట్రిపుల్!

టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్- క్రేజీ మ్యాచ్​పై భారీ హైప్- అమాంతం పెరిగిన ​ ఫ్లైట్​, హోటల్ బుకింగ్స్ ధరలు!

Ind vs NZ T20 Final
Ind vs NZ T20 Final (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Ind vs NZ T20 Final : ప్రతిష్ఠాత్మక టీ20 వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్ మ్యాచ్​కు అహ్మదాబాద్ నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికకానుంది. ఆదివారం భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య మ్యాచ్ ఉండనుంది. దీంతో వేలాది అభిమానులు మైదానంలో టీమ్ఇండియా మ్యాచ్ లైవ్​ చూసేందుకు అహ్మదాబాద్​ పయాణం అవుతున్నారు. క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​ కోసం సంబంధింత అధికారులు ప్రత్యేక రైళ్లు, విమానాలు నడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అహ్మదాబాద్ టికెట్లకు భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. అలాగే హోటల్ బుకింగ్ ధరలు సైతం ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి.

ఆ మ్యాచ్ తర్వాత పెరుగుదల!
అయితే సెమీఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​పై టీమ్ఇండియా విజయం సాధించిన తర్వాత అహ్మదాబాద్​లో హోటల్ బుకింగ్ ధరలు అమాంతం పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణ రోజుల్లో గదుల అద్దె వందల్లో ఉంటే ఈ రెండుల్లో రోజులు మాత్రం వేలల్లో వసూల్ చేస్తున్నరని సమాచారం. అహ్మదాబాద్​కు చుట్టూ 15- 20 కిమీ పరిధిలో హోటళ్లకు ఈ రేంజ్​లో డిమాండ్ నెలకొంది. అయినప్పటికీ బుకింగ్స్ చకచకా జరిగిపోయిన్నాయి. రేటుతో సంబంధం లేకుండా అభిమానులు స్టేడియానికి దగ్గరగా ఉండేలా హోటళ్లను బుక్ చేసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది!

రూ.80 వేల నుంచి రూ. లక్ష దాకా!
అహ్మదాబాద్ నగరంలోని పలు హోటళ్ల యాజమాన్యాలు ధరలను విపరీతంగా పెంచేశాయి. ముఖ్యంగా శని, ఆదివారాల్లో రేట్లు భారీగా పెరిగిపోయాయి. బడ్జెట్ హోటల్స్​లో​ ఒక్క రాత్రి ఉండేందుకు రూ.15 వేలు ఛార్జ్ చేస్తుండగా, ప్రీమియమ్ హోటల్స్​లో రూ.50 నుంచి రూ.80 వేల దాకా ఉంది. వీటికి జీఎస్టీ ఇంకా అదనం. 'ప్రస్తుతం ఒక్క రాత్రి ఉండేందుకు గదుల అద్దె రూ.15 వేల నుంచి రూ.80 దాకా ఉన్నాయి. డిమాండ్​ను బట్టి కొన్ని కొన్ని హోటళ్లు రూ. లక్ష కూడా వసూల్ చేస్తున్నారు. అయితే సాధారణంగా మార్చి నెలలో హోటల్ బుకింగ్స్​కు ఇంత డిమాండ్ ఉండదు. కానీ ఇప్పుడు వరల్డ్​కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది' అని గుజరాత్​కు చెందిన ఓ హోటల్ యజమాని మీడియాతో చెప్పారు.

ఫ్లైట్ టికెట్లు
ఫ్లైట్ టికెట్లు కూడా అమాతం పెరిగిపోయాయి. సాధారణ రోజుల్లో హైదరాబాద్- అహ్మదాబాద్ టికెట్ ధర రూ.5-8 వేల మధ్యే ఉంది. కానీ శని, ఆదివారాల్లో మాత్రం ఏకంగా డబుల్, ట్రిపుల్ పెంచేశారు. ఈ రూట్​లో సింగిల్ జర్నీకి కొన్ని విమాన సర్వీసులు రూ.15 - రూ.20 వేల మధ్య వసూల్ చేస్తున్నాయి. అయితే ఇదే టికెట్ రిటర్న్ జర్నీ​లో మాత్రం ఇంత రేటు లేదు. దీంతో మ్యాచ్​ చూసేందుకు ఫ్లైట్​లో వెళ్లాలనుకుంటున్న ఫ్యాన్స్​ ఒక్కసారిగా కంగుతింటున్నారు.

మ్యాచ్ టికెట్లు రూ. లక్షకుపైనే!
ఇక నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో మ్యాచ్​ టికెట్ల విషయానికొస్తే, ఆ రేట్లు కూడా భారీగా పెరిగిపోయాయి. కొన్ని స్టాండ్లలో ఒక్కో టికెట్ ధర రూ. లక్షకు పైనే చూపిస్తుంది. ఇవే టికెట్లు లీగ్ స్టేజ్​ మ్యాచ్​ల్లో వేలల్లోనే ఉండడం గమనార్హం. కాగా, ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద సీటింగ్ కెపాసిటీ కలిగిన స్టేడియం. ఇందులో మొత్తం లక్షా 30 వేల సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది.

కాగా, మ్యాచ్ ఆదివారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 6.30 గంటలకు టాస్ పడనుంది. అయితే ఫైనల్ మ్యాచ్ కావడంతో కాస్త స్పెషల్​గా ఉండేందుకు సాయంత్రం 5 గంటలకు ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రముఖ గాయకుడు రికీ మార్టిన్, బాలీవుడ్, పంజాబీ గాయకుడు సుఖ్‌బీర్, ప్రముఖ గుజరాతీ జానపద గాయని ఫల్గుణి పాఠక్ ప్రపంచ కప్ ముగింపు వేడుకలో ప్రదర్శన ఇవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ షురూ కానుంది.

