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నో క్వార్టర్ ఫైనల్స్- డైరెక్ట్ సెమీస్​కే- హాకీ వరల్డ్​కప్ కొత్త ఫార్మాట్ ఇదే

మరికొన్ని గంటల్లోనే హాకీ ప్రపంచ కప్‌లు - పోటీలో మహిళలు, పురుషుల జట్లు - ఈసారి టోర్నీ ఫార్మాట్ ఇదే

Hockey World Cup 2026
2026 హాకీ వరల్డ్​కప్ ఫార్మాట్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 2:12 PM IST

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Hockey World Cup 2026 Format : భారత పురుషుల జట్టు తన మొదటి మ్యాచ్‌లో సాయంత్రం 4:30 గంటలకు వేల్స్‌తో తలపడనుంది. మహిళల ప్రపంచ కప్ మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది మరియు మొదటి మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ జట్ల మధ్య జరుగుతుంది. ఈసారి టోర్నమెంట్ విధానం మరియు పాల్గొంటున్న జట్ల సంఖ్య గురించి తెలుసుకుందాం.

క్రీడా ప్రపంచంలో మరో వరల్డ్​కప్​కు రంగం సిద్ధమైంది. 2026 హాకీ ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్ ఆగస్టు 15న షురూ కానుంది. బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ టోర్నీలో ఈసారి పురుషుల, మహిళల మ్యాచ్​లు ఒకేసారి నిర్వహించనున్నారు. మరి ఈసారి టోర్నీ ఎలా ఉండనుంది? ఎన్ని మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు? ఈ పోటీలను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ చూడాలి? అనే తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!

16 రోజుల టోర్నమెంట్
శనివారం ప్రారంభమయ్యే ఈ టోర్నమెంట్ 16 రోజుల పాటు జరుగుతుంది. రెండు టోర్నమెంట్ల (మహిళల, పురుషుల)లో కలిపి మొత్తం 50 మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. ఇవి రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తారు. అయితే ఈసారి క్వార్టర్ ఫైనల్ దశ లేదు. నేరుగా సెమీస్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మ్యాచ్​లు గ్రూప్ దశ, క్రాస్‌ఓవర్ పూల్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ దశల్లో రెండు వేదికలలో జరుగుతాయి.

మొత్తం 32 జట్లు
పురుషుల, మహిళల ప్రపంచకప్‌లో చెరో 16 జట్లు (మొత్తం 32 జట్లు) పాల్గొంటాయి. గ్రూప్ దశలో 16 జట్లు నాలుగు గ్రూపులుగా (A, B, C, D) విభజించి మ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి జట్టు తన గ్రూప్‌లోని మిగిలిన మూడు జట్లతో తలపడుతుంది. ప్రతి గ్రూప్ నుంచి అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రెండు జట్లు క్రాస్‌ఓవర్ రౌండ్‌కు చేరుకుంటాయి.

తొలుత పూల్ దశ మ్యాచ్‌లు - 16 జట్లు
ఈ ప్రపంచ కప్ పూల్ దశతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆగస్టు 15 నుంచి 20 వరకు ఈ మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. నాలుగు గ్రూపుల మధ్య మ్యాచ్​లు జరుగుతాయి. ఒక్కో గ్రూప్​లోని జట్టు మిగిలిన మూడు టీమ్స్​తో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది.

క్రాస్‌ఓవర్ పూల్ మ్యాచ్‌లు
మొదటి దశ ఫలితాల ఆధారంగా జట్లు E, F, G, H అనే నాలుగు పూల్స్​ విభజిస్తారు. ఇందులో పూల్ Eలో పూల్స్ A, Dలలో మొదటి, రెండో స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఉంటాయి. పూల్ Fలో పూల్స్ B, Cలలో మొదటి, రెండో స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఉంటాయి. పూల్ Gలో పూల్స్ A, Dలలో మూడు, నాలుగో స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఉంటాయి. అలాగే పూల్ Hలో పూల్స్, B, Cలలో మూడు, నాలుగో స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా, ప్రతి జట్టు తన పూల్‌లోని ఇతర జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. మొదట పూల్ దశలో ప్రతి గ్రూప్ నుంచి టాప్ - 2లో నిలిచిన జట్ల మధ్య మ్యాచ్​లో విజయం సాధించిన టీమ్​కు పాయింట్లను తదుపరి దశ (Carry Forward) కు తీసుకెళ్తాయి.

సెమీపైనల్​కు ఇలా!

  • ఆ తర్వాత పూల్స్ E - Fలలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రెండు జట్లు నేరుగా సెమీ-ఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి
  • సెమీ-ఫైనల్ 1: పూల్ Eలో మొదటి స్థానం vs పూల్ Fలో రెండో స్థానం
  • సెమీ-ఫైనల్ 2: పూల్ Fలో మొదటి స్థానం vs పూల్ Eలో రెండో స్థానం
  • ఇక మిగిలిన E, F, G, H జట్లన్నీ 5 నుంచి 16 స్థానాల కోసం తలపడతాయి

ఆగస్టు 29 - 30 తేదీల్లో ఫైనల్స్- లైవ్ డీటెయిల్స్
ఫైనల్స్ ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో జరుగుతాయి. మహిళల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ ఆగస్టు 29న, పురుషుల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ ఆగస్టు 30న జరుగుతాయి. కాంస్య పతక పోరు (బ్రోంజ్ మెడల్ మ్యాచ్‌లు) కూడా అవే రోజుల్లో ఉంటాయి. ఈ మ్యాచ్​లు స్టార్ స్పోర్ట్ బ్రాడ్​కాస్ట్ ఛానెళ్లలో ప్రసారం కానున్నాయి. అలాగే జియోస్టార్​లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది

హాకీ ప్రపంచ కప్ 2026 - భారత జట్టు షెడ్యూల్

  • ఆగస్టు 15 - భారత్ vs వేల్స్ - సాయంత్రం 4:30 గంటలకు
  • ఆగస్టు 17 - భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ - సాయంత్రం 6:30 గంటలకు
  • ఆగస్టు 19 - భారత్ vs పాకిస్థాన్ - సాయంత్రం 6:30 గంటలకు

భారత మహిళల జట్టు షెడ్యూల్

  • ఆగస్టు 16- భారత్ vs చైనా - సాయంత్రం 4:30 గంటలకు
  • ఆగస్టు 18 - భారత్ vs దక్షిణాఫ్రికా- సాయంత్రం 6:30 గంటలకు
  • ఆగస్టు 20 - భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ - సాయంత్రం 6:30 గంటలకు

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