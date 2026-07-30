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టీమ్ఇండియా 'కాషాయ జెర్సీ'పై వివాదం- క్లారిటీ ఇచ్చిన హాకీ ఇండియా

హాకీ ప్రపంచ కప్ 2026లో కాషాయ జెర్సీ ధరించనున్న టీమ్ఇండియా- ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టిన మాజీ కెప్టెన్- వివరణ ఇచ్చిన హాకీ ఇండియా

Hockey World Cup 2026
Hockey World Cup 2026 (Source : Hockey India 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 2:29 PM IST

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Team India Jersey Hockey World Cup : 2026 హాకీ ప్రపంచకప్​నకు ముందు టీమ్ఇండియా జెర్సీ రంగు విషయంలో వివాదం చెలరేగింది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్​లో భారత మహిళ, పురుష జట్లు కాషాయ రంగు జెర్సీల్లో బరిలోకి దిగనున్నాయి. అయితే సంప్రదాయ నీలం రంగుకు బదులుగా భారత ఆటగాళ్లను కాషాయ రంగు జెర్సీల్లో బరిలోకి దింపుతుండడం క్రీడా ప్రపంచంలో కొత్త చర్చకు దారితీసింది. ఇది వివాదం కావడంతో దీనిపై జాతీయ హాకీ ఫెడరేషన్ స్పందించింది. జాతీయ జట్ల జెర్సీ రంగును మార్చడం వెనుక గల కారణాలను తాజాగా స్పష్టం చేసింది.

ఇదే కారణం
హాకీ ప్లేయింగ్ సింథటిక్ సర్ఫేస్ కూడా బ్లూ కలర్​లోనే ఉండడంతో అదే రంగు జెర్సీ ధరించిన మన ఆటగాళ్ల విజిబులిటీ సరిగ్గా ఉండడం లేదనే జెర్సీ రంగు మార్చినట్లు హాకీ ఇండియా వివరణ ఇచ్చింది. "సహాయక సిబ్బంది, ఆటగాళ్ల సిఫార్సులు, అలాగే వారితో జరిపిన సవివరమైన సంప్రదింపుల ఆధారంగానే యూనిఫామ్ రంగును మార్చాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నాము. దీనికి సాంకేతికమైన కారణం ఉంది ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ హాకీ పిచ్‌లు నీలిరంగు సింథటిక్ సర్ఫేస్​తో ఉన్నాయి. మన ప్లేయర్లు కూడా నీలిరంగు జెర్సీలు ధరిస్తే ఆ మైదానంతో కలిసిపోతున్నారు. దీనివల్ల మైదానంలో ఆడేటప్పుడు మన ప్లేయర్లకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. స్పష్టత లోపిస్తుందున్న ఉద్దేశంతోనే జెర్సీ రంగును మార్చాలని నిర్ణయించాం" అని హాకీ ఇండియా ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

కాషాయమే ఎందుకంటే?
అయితే బ్లూ కలర్ మార్చి కాషాయమే ఎందుకు ఎంపిక చేశారనేదానిపైనా హాకీ ఇండియా క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రత్యామ్నాయ రంగుల విషయంలో సూచనలు కోరగా, చివరికి, భారత జాతీయ జెండాలో ఉండటం వల్ల కాషాయ రంగును ప్రధాన రంగుగా ఎంపిక చేసినట్లు పేర్కొంది.

"జెర్సీ రంగులపై సూచనలు కోరగా కోచ్‌లు, ఆటగాళ్లు పసుపు లేదా కాషాయం వంటి ప్రత్యామ్నాయ రంగులను సూచించారు. క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత, కాషాయ రంగును ఖరారు చేశారు. ఇంది సాంకేతికంగానే కాకుండా ధైర్యం, త్యాగం, జాతీయ గర్వానికి ప్రతీకగా నిలిచే మన జాతీయ పతాకంలోని రంగులలో ఒకటిగా కాషాయ రంగుకు ప్రగాఢమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. అలాగే హాకీ జాతీయ జట్టు రంగు మార్చడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. అప్పుడున్న పరిస్థితులకు అనుగునంగా గతంలోనూ టీమ్ఇండియా జెర్సీ రంగు మారింది. అందులో భాగంగానే 2014 వరల్డ్​కప్​లో యెల్లో బరిలో దిగింది. ఇక 2018 ప్రపంచకప్​లో స్కై బ్లూ కలర్ ఉన్నప్పటికీ జెర్సీ డిజైన్ మాత్రం కంప్లీట్​గా మారింది" అని హాకీ ఇండియా స్టేట్​మెంట్​లో పేర్కొంది.

కాగా, మహిళ, పురుష జట్లు ఈసారి ప్రపంచకప్​లో కాషాయ రంగు జెర్సీల్లో బరిలో దిగనున్నట్లు హాకీ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఈనెల 27న ఎక్స్​లో పోస్టు చేసింది. అయితే హాకీ ఇండియా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై విమర్శలు వచ్చాయి. బ్లూ నుంచి జెర్సీ రంగును కాషాయానికి మార్చడంపై టీమ్ఇండియా హాకీ మాజీ కెప్టెన్ విరేన్ రాస్క్విన్హా తీవ్ర స్థాయిలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు. భారత జట్టుకు నీలం రంగు జెర్సీయే ఎప్పుడూ గుర్తింపుగా ఉందని, దానిని మార్చడం వెనుక ఉన్న కారణం తనకు అర్థం కావడం లేదని ఆయన ఎక్స్​లో పోస్టులు పెట్టారు.

"హాకీ ఇండియా భారతదేశానికి ఎంతో మేలు చేసిందని నేను ఎప్పుడూ చెబుతుంటాను. కానీ ఈ నిర్ణయం మాత్రం చాలా బాధాకరం. భారత జట్టు సంస్కృతి, గుర్తింపు ఎప్పుడూ నీలం రంగు జెర్సీతోనే ముడిపడి ఉన్నాయి. నేను ఎన్నో ఏళ్లు ఎంతో గర్వంతో నీలం రంగు జెర్సీని ధరించాను. అభిమానులు కూడా భారత జట్టును నీలం రంగు జెర్సీలోనే చూడాలని కోరుకుంటారు. అసలు ఈ కాషాయ రంగు వెనుక ఉన్న లాజిక్ ఏమిటి?" అని తొలుత ఓ పోస్టు షేర్ చేశాడు. ఇక దీనిపై తాజాగా మరో పోస్టు పెట్టాడు. "దీనిపై అనేక అనవసర రాజకీయ వ్యాఖ్యలు కనిపిస్తున్నాయి. వాటి జోలికి వెళ్లాలని నేను అనుకోవడం లేదు. నేను చాలా స్పష్టంగా గర్వం, గుర్తింపు, వారసత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అర్జెంటీనా దేశానికి ఫుట్‌బాల్‌ ఎలాంటిదో, భారత్​కు హాకీ అలాంటిది. అర్జెంటీనా ఎప్పుడైనా తమ ప్రధాన జెర్సీగా ఆరెంజ్, తెలుపు చారలు ఉన్న జెర్సీ మనం చూస్తామా?" అని ఎక్స్​లో రాశారు.

వరల్డ్​కప్​లో భారత్
వచ్చే నెల నెదర్లాండ్స్, బెల్జియం సంయుక్త వేదికలుగా ప్రపంచకప్ జరగనుంది. ఆగస్టు 15న వేల్స్​తో తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్, పాకిస్థాన్​తో తలపడనుంది. భారత్ ఏకైక హాకీ ప్రపంచ కప్ టైటిల్‌ను 1975లో గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత గడిచిన 50 ఏళ్లలో భారత్​కు టైటిల్ దక్కలేదు. దీంతో ఇప్పుడు ప్రపంచ ఛాంపియన్లుగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగనుంది.


ప్రపంచకప్​నకు పురుషుల భారత జట్టు

  • గోల్ కీపర్లు : మోహిత్ HS, సూరజ్ కర్కెరా
  • డిఫెండర్లు : హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ (కెప్టెన్), జర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్, సంజయ్, అమిత్ రోహిదాస్, సుమిత్, యశ్‌దీప్ సివాచ్, జుగ్రాజ్ సింగ్
  • మిడ్‌ఫీల్డర్లు : ఆదిత్య అర్జున్ లాలాగే, హార్దిక్ సింగ్, రాజిందర్ సింగ్, మన్‌ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ సాగర్ ప్రసాద్, నీలకంఠ శర్మ
  • ఫార్వర్డ్‌లు : సుఖ్‌జీత్ సింగ్, మన్‌దీప్ సింగ్, దిల్‌ప్రీత్ సింగ్, అభిషేక్, శిలానంద్ లక్రా

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