హాకీ వరల్డ్కప్నకు భారత జట్టు ప్రకటన- పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?
2026 హాకీ ప్రపంచకప్నకు పురుషుల జట్టు ప్రకటించిన హాకీ ఇండియా - కెప్టెన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : July 21, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 3:00 PM IST
Hockey World Cup 2026 India Team : 2026 హాకీ ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్కు హాకీ ఇండియా భారత జట్టును మంగళవారం ప్రకటించింది. 20 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టుకు హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్ వచ్చే నెల 15న ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్లకు నెదర్లాండ్స్, బెల్జియం సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. ఈ టోర్నీలో భారత్ పూల్ డీలో ఉంది. ఈ గ్రూప్లో భారత్తోపాటు ఇంగ్లాండ్, పాకిస్థాన్, వేల్స్ జట్లు ఉన్నాయి. పురుషుల టోర్నీలో 16 జట్లు పోటీలో ఉన్నాయి. నాలుగేసి జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు.
ఈ వరల్డ్కప్లో పురుషుల భారత్ మ్యాచ్లు (గ్రూప్ దశ)
- తొలి మ్యాచ్ - ఆగస్టు 15 vs వేల్స్
- రెండో మ్యాచ్ - ఆగస్టు 17 vs ఇంగ్లాండ్
- మూడో మ్యాచ్ - ఆగస్టు 19 vs పాకిస్థాన్
పురుషుల హాకీ వరల్డ్కప్ 1971లో ప్రారంభం కాగా ఆ ఎడిషన్ (తొలి)లో భారత్ మూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. రెండో ఎడిషన్లో రన్నరప్గా నిలిచింది. అయితే మూడో ఎడిషన్ (1975లో) ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించిన టీమ్ఇండియా టైటిల్ ముద్దాడింది. అర్జిత్ పాల్ సింగ్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా 2-1 తేడాతో పాక్ను ఓడించింది. ఇక ఆ తర్వాత భారత్ మళ్లీ ఈ టోర్నీలో టైటిల్ అందుకోలేదు. గత ఎడిషన్ (2023) భారత్ తొమ్మిదో స్థానానికి పరిమితమైంది.
Ready for the Biggest Stage. 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 21, 2026
Here's the Indian Men's Squad for the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 💙
Carrying the hopes of a nation, the squad is ready to challenge the world's best and write a new chapter in Indian hockey. 🏆
Go well, Team India! 💪… pic.twitter.com/fdN6OWKVoE
పురుషుల ప్రపంచ కప్ ఎడిషన్లలో భారత్ స్థానం
- 1971 - 3వ
- 1973 - 2వ
- 1975 - 1వ
- 1978 - 6వ
- 1982 - 5వ
- 1986- 12వ
- 1990 - 10వ
- 1994 - 5వ
- 1998 - 9వ
- 2002 - 10వ
- 2006 - 11వ
- 2010 - 8వ
- 2014 - 9వ
- 2018 - 6వ
- 2023 - 9వ
జట్టు ప్రకటన సందర్భంగా కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈసారి పక్కా 'కప్పును ఇంటికి తీసుకొస్తాం' అని ధీమాగా చెప్పాడు. 'వరల్డ్కప్ను మరోసారి పక్కా మన ఇంటికి (భారత్కు) తీసుకొస్తాం. దేశాన్ని గర్వపడేలా చేసేందుకు మాకు ఇదొక మంచి అవకశం' అని హర్మన్ప్రీత్ అన్నాడు.
Eyes on the ultimate prize. 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 21, 2026
Captain Harmanpreet Singh shares his thoughts as the Indian Men's Team prepares for the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Star Sports Network & JioHotstar
🗓️: August 15–30#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #RoadToTheWorldCup pic.twitter.com/uiZlobbTV3
ప్రపంచకప్నకు పురుషుల భారత జట్టు
- గోల్ కీపర్లు : మోహిత్ HS, సూరజ్ కర్కెరా
- డిఫెండర్లు : హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ (కెప్టెన్), జర్మన్ప్రీత్ సింగ్, సంజయ్, అమిత్ రోహిదాస్, సుమిత్, యశ్దీప్ సివాచ్, జుగ్రాజ్ సింగ్
- మిడ్ఫీల్డర్లు : ఆదిత్య అర్జున్ లాలాగే, హార్దిక్ సింగ్, రాజిందర్ సింగ్, మన్ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ సాగర్ ప్రసాద్, నీలకంఠ శర్మ
- ఫార్వర్డ్లు : సుఖ్జీత్ సింగ్, మన్దీప్ సింగ్, దిల్ప్రీత్ సింగ్, అభిషేక్, శిలానంద్ లక్రా
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