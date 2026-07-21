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హాకీ వరల్డ్​కప్​నకు భారత జట్టు ప్రకటన- పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?

2026 హాకీ ప్రపంచకప్​నకు పురుషుల జట్టు ప్రకటించిన హాకీ ఇండియా - కెప్టెన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Hockey India
Hockey India (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 3:00 PM IST

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Hockey World Cup 2026 India Team : 2026 హాకీ ప్రపంచకప్​ టోర్నమెంట్​కు హాకీ ఇండియా భారత జట్టును మంగళవారం ప్రకటించింది. 20 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టుకు హర్మన్​ప్రీత్ సింగ్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్ వచ్చే నెల 15న ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్​లకు నెదర్లాండ్స్, బెల్జియం సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. ఈ టోర్నీలో భారత్ పూల్ డీలో ఉంది. ఈ గ్రూప్​లో భారత్​తోపాటు ఇంగ్లాండ్, పాకిస్థాన్, వేల్స్ జట్లు ఉన్నాయి. పురుషుల టోర్నీలో 16 జట్లు పోటీలో ఉన్నాయి. నాలుగేసి జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు.

ఈ వరల్డ్​కప్​లో పురుషుల భారత్ మ్యాచ్​లు (గ్రూప్ దశ)

  • తొలి మ్యాచ్ - ఆగస్టు 15 vs వేల్స్
  • రెండో మ్యాచ్ - ఆగస్టు 17 vs ఇంగ్లాండ్
  • మూడో మ్యాచ్ - ఆగస్టు 19 vs పాకిస్థాన్

పురుషుల హాకీ వరల్డ్​కప్ 1971లో ప్రారంభం కాగా ఆ ఎడిషన్​ (తొలి)లో భారత్ మూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. రెండో ఎడిషన్​​లో రన్నరప్​గా నిలిచింది. అయితే మూడో ఎడిషన్​ (1975లో) ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​ను ఓడించిన టీమ్ఇండియా టైటిల్​ ముద్దాడింది. అర్జిత్ పాల్ సింగ్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా 2-1 తేడాతో పాక్​ను ఓడించింది. ఇక ఆ తర్వాత భారత్ మళ్లీ ఈ టోర్నీలో టైటిల్ అందుకోలేదు. గత ఎడిషన్ (2023) భారత్ తొమ్మిదో స్థానానికి పరిమితమైంది.

పురుషుల ప్రపంచ కప్ ఎడిషన్లలో భారత్ స్థానం

  • 1971 - 3వ
  • 1973 - 2వ
  • 1975 - 1వ
  • 1978 - 6వ
  • 1982 - 5వ
  • 1986- 12వ
  • 1990 - 10వ
  • 1994 - 5వ
  • 1998 - 9వ
  • 2002 - 10వ
  • 2006 - 11వ
  • 2010 - 8వ
  • 2014 - 9వ
  • 2018 - 6వ
  • 2023 - 9వ

జట్టు ప్రకటన సందర్భంగా కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈసారి పక్కా 'కప్పును ఇంటికి తీసుకొస్తాం' అని ధీమాగా చెప్పాడు. 'వరల్డ్​కప్​ను మరోసారి పక్కా మన ఇంటికి (భారత్​కు) తీసుకొస్తాం. దేశాన్ని గర్వపడేలా చేసేందుకు మాకు ఇదొక మంచి అవకశం' అని హర్మన్​ప్రీత్ అన్నాడు.

ప్రపంచకప్​నకు పురుషుల భారత జట్టు

  • గోల్ కీపర్లు : మోహిత్ HS, సూరజ్ కర్కెరా
  • డిఫెండర్లు : హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ (కెప్టెన్), జర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్, సంజయ్, అమిత్ రోహిదాస్, సుమిత్, యశ్‌దీప్ సివాచ్, జుగ్రాజ్ సింగ్
  • మిడ్‌ఫీల్డర్లు : ఆదిత్య అర్జున్ లాలాగే, హార్దిక్ సింగ్, రాజిందర్ సింగ్, మన్‌ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ సాగర్ ప్రసాద్, నీలకంఠ శర్మ
  • ఫార్వర్డ్‌లు : సుఖ్‌జీత్ సింగ్, మన్‌దీప్ సింగ్, దిల్‌ప్రీత్ సింగ్, అభిషేక్, శిలానంద్ లక్రా

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Last Updated : July 21, 2026 at 3:00 PM IST

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