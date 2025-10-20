ETV Bharat / sports

రంజీ ట్రోఫీ చరిత్ర- ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే?

రంజీ ట్రోఫీ ఎప్పుడు మొదలైంది? అసలా పేరు ఎలా వచ్చిందంటే?

History Behind Ranji Trophy
History Behind Ranji Trophy (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2025 at 10:27 AM IST

History Behind Ranji Trophy : భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన టోర్నమెంట్ అంటే రంజీ ట్రోఫీ. ప్రతి ఏడాది బీసీసీఐ ఈ పోటీని ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జట్లు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునేందుకు పోరాడుతుంటాయి. కానీ ఈ రంజీ ట్రోఫీ ఆరంభం ఎప్పుడు జరిగింది? "రంజీ" అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు? ఈ ట్రోఫీ వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటి? చూద్దాం మరి.

భారత క్రికెట్‌కు మూలాలు
భారతదేశంలో క్రికెట్‌ను ఒక మతంలా భావిస్తారు. కానీ ఈ ఆటకు దాదాపు శతాబ్దం చరిత్ర ఉంది. నేటి తరం సచిన్, గావస్కర్, ధోనీ, కోహ్లీ వంటి దిగ్గజాలను చూసి మంత్ర ముగ్దులు అవుతుంది. అయితే వీరంతా ఆరంభం కాదు. భారత క్రికెట్‌ పునాదులు వేసింది ఒక మహారాజా రంజిత్ సింగ్ కుమార్ అంటే మన రంజీ ట్రోఫీ పేరు వెనుక ఉన్న లెజెండ్‌.

భారత క్రికెట్ పితామహుడు - రంజిత్ సింగ్ కుమార్
1872 సెప్టెంబర్ 10న జన్మించిన రంజిత్ సింగ్, నవనగర్ రాజ కుటుంబానికి చెందినవాడు. చదువుకోసం కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్లి అక్కడ క్రికెట్ పట్ల ఉన్న ఆసక్తితో ససెక్స్ లండన్ కౌంటీ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. తన అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఇంగ్లాండ్ జట్టులో చోటు సంపాదించాడు.

ఇంగ్లాండ్ తరఫున ఆడి చరిత్ర సృష్టించాడు
స్వాతంత్య్రానికి ముందు కాలంలో భారతీయులను "నాన్-వైట్"గా తక్కువగా చూసే రోజుల్లో రంజిత్ సింగ్ తన ప్రతిభతో ఆ అడ్డంకులను అధిగమించాడు. 1896లో ఇంగ్లాండ్ తరఫున ఆస్ట్రేలియాపై ఆడిన యాషెస్ టెస్ట్‌లో హాఫ్ సెంచరీ, సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఆ రోజు నుంచి రంజిత్ సింగ్ పేరు బ్రిటన్‌ క్రికెట్ వేదికపై మార్మోగిపోయింది.

ఫస్ట్ క్లాస్ లెజెండ్
రంజిత్ సింగ్ 15 టెస్టుల్లో 989 పరుగులు సాధించాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో 307 మ్యాచ్‌లు ఆడి 24,692 పరుగులు నమోదు చేశాడు. వీటిలో 72 సెంచరీలు, 109 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆయన కాలంలో భారత్‌కు టెస్టు జట్టు లేకపోవడంతో దేశ తరఫున ఆడే అవకాశం రాలేదు.

రంజీ ట్రోఫీ పుట్టుక
1933లో రంజిత్ సింగ్ మరణించాడు. ఆయన స్మారకార్థంగా బీసీసీఐ 1934లో దేశీయ క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌ను ప్రారంభించింది. మొదట దీనికి ఇండియన్​ క్రికెట్​ ఛాంపియన్​షిప్​ అని పేరు. ఒక సంవత్సరం తర్వాత, 1935లో ఆ టోర్నీని ఆయన పేరు మీదుగా 'రంజీ ట్రోఫీ'గా మార్చారు.

ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్న వారసత్వం
రంజీ ట్రోఫీ కేవలం ఒక టోర్నీ కాదు, భారత క్రికెట్‌కు మూలం. ఇక్కడే అనేకమంది ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను నిరూపించి టీమ్ ఇండియాకు చేరుకున్నారు. సునీల్ గావస్కర్ నుంచి విరాట్ కోహ్లీ వరకు ప్రతి తరం క్రికెటర్ ఈ టోర్నీని తమ కెరీర్‌లో కీలక మైలురాయిగా భావిస్తారు.

రంజీ ట్రోఫీ – భారత క్రికెట్‌ పునాది, ప్రతి యువ క్రికెటర్‌ కలల వేదిక!

  • మొదటి రంజీ ట్రోఫీ: 1934-35 సీజన్
  • పేరు వెనుక వ్యక్తి: కుమార్ రంజిత్ సింగ్
  • ఆయన కీర్తి: భారత క్రికెట్ పితామహుడు

