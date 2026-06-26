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జర్మనీకి షాకిచ్చి నాకౌట్‌కు దూసుకెళ్లిన ఈక్వెడార్- ఫిఫా 2026 సరికొత్త మైలురాయి

గ్రూప్-ఈ చివరి లీగ్ మ్యాచ్‌లో ఈక్వెడార్ జట్టు 2-1 గోల్స్ తేడాతో నాలుగు సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌ అయిన బలమైన జర్మనీకి ఊహించని షాక్- ఐవరీ కోస్ట్ 2-0 గోల్స్ తేడాతో కురాకావ్‌ చిత్తు

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 7:31 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో సంచలనం జరిగింది. నాలుగు సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌ జర్మనీకి ఈక్వెడార్ షాకిచ్చింది. గ్రూప్-ఈలో భాగంగా న్యూయార్క్ స్టేడియంలో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో ఈక్వెడార్ జట్టు 2-1 గోల్స్ తేడాతో జర్మనీపై విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో ఈక్వెడార్ సగర్వంగా నాకౌట్‌కు దూసుకెళ్లింది. జర్మనీ ఇప్పటికే నాకౌట్‌కు అర్హత సాధించింది.

మ్యాచ్ ప్రారంభమైన జర్మనీ మెరుపు దాడికి దిగింది. 1.49వ నిమిషంలోనే జర్మనీ ఆటగాడు ఫ్లోరియన్ విర్ట్జ్ అందించిన అద్భుతమైన పాస్‌ను లెరాయ్ సనే గోల్‌గా మలిచాడు. జర్మనీ ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే ఇది రెండో అత్యంత వేగవంతమైన గోల్. అయితే, ఈక్వెడార్ ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. ఈ క్రమంలోనే మ్యాచ్ 9వ నిమిషంలో మిడ్‌ఫీల్డ్‌లో దొరికిన లూజ్ బాల్‌ను అందుకున్న ఈక్వెడార్ యువ ఆటగాడు నిల్సన్ అంగులో సుదూరం నుంచి ఒక అద్భుతమైన లాంగ్-రేంజ్ షాట్ కొట్టాడు. అది నేరుగా నెట్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో ఫస్టాఫ్ ముగిసే సరికి ఇరు జట్లు 1-1తో సమానంగా నిలిచాయి.

నరాలు తెగే ఉత్కంఠ
సెకండ్ హాఫ్‌లో జర్మనీ వేగానికి ఈక్వెడార్ బ్రేకులు వేసింది. 77వ నిమిషంలో లభించిన కార్నర్ కిక్‌ను ఈక్వెడార్ చక్కగా వినియోగించుకుంది. కెవిన్ గాల్లోకి లేచి బంతిని ఫ్లిక్ చేయగా అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్న గొంజాల్లో ప్లాటా మెరుపు వేగంతో స్పందించి బంతిని గోల్ పోస్ట్‌లోకి నెట్టాడు. దీంతో ఈక్వెడార్ 2-1 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. చివరి నిమిషాల్లో మ్యాచ్ సమం చేయడం కోసం జర్మనీ సర్వశక్తులూ ఒడ్డింది. కానీ, ఈక్వెడార్ డిఫెండర్లు ప్రాణం పెట్టి ఆడారు. జర్మనీ ప్రయత్నాలన్నింటినీ తిప్పికొట్టి 2-1తో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ఈక్వెడార్ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో ప్రపంచకప్ గ్రూప్ స్టేజ్ దాటి నాకౌట్ చేరడం ఇది కేవలం రెండో సారి. 2006 మొదటిసారి నాకౌట్ కు అర్హత సాధించింది.

రికార్డు స్థాయిలో ప్రేక్షకులు హాజరు
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 చరిత్రాత్మక రికార్డును నమోదు చేసింది. టోర్నీ చరిత్రలోనే అత్యధిక మంది ప్రేక్షకులు హాజరైన ఎడిషన్‌గా ఇది నిలిచింది. జర్మనీ, ఈక్వెడార్ మ్యాచ్‌కు వచ్చిన ప్రేక్షకులతో ఈ రికార్డు సాధించినట్లు ఫిఫా అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో 1994 అమెరికా ప్రపంచకప్‌లో నమోదైన రికార్డు ఇప్పుడు బద్దలైంది. న్యూజెర్సీలోని స్టేడియం'లో జర్మనీ-ఈక్వెడార్ మ్యాచ్ రెండో సగభాగం జరుగుతుండగా, స్టేడియం స్క్రీన్‌పై 36,05,357 మంది మొత్తం హాజరు రికార్డును ప్రదర్శించారు. కేవలం 56 మ్యాచ్‌ల్లోనే ఈ ఎడిషన్‌ సరికొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. టోర్నీ చరిత్రలో ఏ దశలో చూసుకున్నా అత్యధిక ప్రేక్షకులు హాజరైన రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. 1994 అమెరికా వరల్డ్ కప్‌‌లో 3,587,538 మంది ప్రేక్షకులు హాజరయ్యారు. ఈ ఎడిషన్ లో నాకౌట్ దశ ముగియకముందే 36,05,357 మంది హాజరు కావడం విశేషం.

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TAGGED:

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IVORY COAST BEAT CURACAO
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