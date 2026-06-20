ఆస్ట్రేలియాను ఓడించి నాకౌట్స్కు అమెరికా- 96 ఏళ్లలో తొలిసారి వరుస విజయాలు
ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో అమెరికా విజయం- స్కాట్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 70 సెకండ్లలో గోల్ కొట్టి రికార్డ్ సృష్టించిన మొరాకో ప్లేయర్ ఇస్మాయిల్ సైబారీ
Published : June 20, 2026 at 7:19 AM IST
FIFA World Cup 2026 USA vs Australia : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ఆతిథ్య దేశాల్లో అమెరికా ఫుట్బాల్ జట్టు విజయదుందుభి మోగించింది. శుక్రవారం జరిగిన గ్రూప్-డి పోరులో అమెరికా 2-0 గోల్స్ తేడాతో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించింది. ఈ విజయంతో టోర్నమెంట్లో వరుసగా రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. దీంతో అమెరికా నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించింది. అమెరికా జట్టు గ్రూప్ దశలో ఇంకా ఒక మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే నాకౌట్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకోవడం విశేషం. ఈ విజయంతో అమెరికా ఫుట్బాల్ చరిత్రలో 96 ఏళ్ల నాటి సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడింది. 1929 ప్రపంచకప్ తర్వాత, అమెరికా జట్టు ఒకే ప్రపంచకప్లో మొదటి రెండు మ్యాచ్ల్లో వరుసగా విజయాలు సాధించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
ప్రారంభం నుంచే
సొంతగడ్డపై అభిమాన సందోహం మధ్య బరిలోకి దిగిన అమెరికా జట్టు ఆట ప్రారంభమైన మొదటి నిమిషం నుంచే ఆస్ట్రేలియాపై ఒత్తిడి పెంచింది. తమ మొదటి మ్యాచ్లో పరాగ్వేను 4-1తో చిత్తు చేసిన ఉత్సాహంతో ఉన్న అమెరికా ఆటగాళ్లు ఆస్ట్రేలియాపై ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించారు. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కేవలం 11వ నిమిషంలోనే అమెరికాకు ఊహించని అదృష్టం కలిసివచ్చింది. అమెరికా స్టార్ ఆటగాడు ఫోలారిన్ బాలోగన్ ఆస్ట్రేలియా డిఫెండర్స్ను దాటుకొని బంతిని పెనాల్టీ ఏరియాలోకి తీసుకువెళ్లాడు. అక్కడి నుంచి అతను గోల్ పోస్ట్ వైపు కొట్టిన బాల్ను అడ్డుకునే క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా డిఫెండర్ కేమరాన్ బర్గెస్ పొరపాటు చేశాడు. బంతిని ప్రమాదవశాత్తూ తన సొంత గోల్ పోస్ట్లోకి నెట్టేశాడు. దీనితో అమెరికాకు ఖాతాలో ఒక గోల్ పడింది. యూఎస్కు 1-0 ఆధిక్యం లభించింది.
Knockout stage confirmed! ✅— FIFA (@FIFAcom) June 19, 2026
Co-hosts @USMNT have become the second team to book their place in the round of 32! 🇺🇸 pic.twitter.com/lUtKxhVTtG
ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా కోలుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అమెరికా మిడ్ఫీల్డర్లు, డిఫెండర్లు ప్రత్యర్థి వ్యూహాలను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టారు. బంతిపై ఎక్కువ సమయం పట్టు సాధించినప్పటికీ, ఆస్ట్రేలియా జట్టు అమెరికా రక్షణ వలయాన్ని ఛేదించలేకపోయింది. ఫస్టాఫ్ ముగియడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు అమెరికా తన రెండో గోల్ను నమోదు చేసింది. దీంతో మొదటి సగం ముగిసేసరికే అమెరికా 2-0తో తిరుగులేని ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లి ఆస్ట్రేలియాను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది.
ఇక సెకండాఫ్లో అమెరికా జట్టు దూకుడు కంటే డిఫెన్స్కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. మ్యాచ్ను పూర్తిగా తమ నియంత్రణలో ఉంచుకుంటూ, ఆస్ట్రేలియాకు ఎలాంటి గోల్ చేసే అవకాశం ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడింది. ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్లోకి తిరిగి రావడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నించినప్పటికీ, కనీసం ఒక్క గోల్ కూడా సాధించలేకపోయింది. నిర్ణీత సమయం ముగిసేసరికి అమెరికా 2-0తో విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది. ఈ ఓటమితో ఆస్ట్రేలియా పాయింట్ల పట్టికలో 3 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలోనే నిలిచింది.
మొరాకో సంచలనం- కేవలం 70 సెకన్లలోనే గోల్ కొట్టి ఇస్మాయిల్ సైబారీ
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో మొరాకో మిడ్ఫీల్డర్ ఇస్మాయిల్ సైబారీ సంచలనం సృష్టించాడు. శుక్రవారం జరిగిన గ్రూప్ దశ ఉత్కంఠ పోరులో స్కాట్లాండ్పై మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కేవలం 70 సెకన్లలోనే సైబారీ అద్భుత గోల్ సాధించాడు. 2026 ఎడిషన్ ప్రపంచకప్లో నమోదైన అత్యంత వేగవంతమైన గోల్గా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.
ఇంతకుముందు సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో చెకియా దేశానికి చెందిన మిచల్ సాడిలెక్ 5 నిమిషాల 7 సెకన్లలో కొట్టిన గోల్ పేరిట ఉన్న రికార్డును సైబారీ ఇప్పుడు బద్దలు కొట్టాడు. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన వెంటనే స్కాట్లాండ్ రక్షణ శ్రేణిని చేధించి సైబారీ మెరుపు వేగంతో సాధించిన ఈ గోల్తో సైబారీ మరో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. తన కెరీర్లో ఆడిన మొదటి రెండు ఫిఫా ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ల్లోనూ వరుసగా గోల్స్ సాధించిన రెండో ఆఫ్రికన్ ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇంతకుముందు ఈ ఘనతను ఈజిప్ట్ ఫుట్బాల్ లెజెండ్ మొహమ్మద్ సలాహ్ మాత్రమే సాధించగా, ఇప్పుడు సైబారీ ఆ క్లబ్లో చేరాడు.
The fans have spoken – Ismael Saibari is your Superior Player of the Match! 🌟#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/7yw6UeV0U8— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ప్రపంచకప్ చరిత్రలో మొరాకో దేశం తరఫున నమోదైన అత్యంత వేగవంతమైన గోల్ ఇదే కావడం విశేషం. అలాగే ఆఫ్రికా ఖండం మొత్తం మీద ఇది రెండో అత్యంత వేగవంతమైన గోల్. ఈ జాబితాలో ఘనా ఆటగాడు అసామోవా గ్యాన్ (2006లో చెక్ రిపబ్లిక్పై కొట్టిన గోల్) మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు. అయితే ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన గోల్ రికార్డు మాత్రం తుర్కియే చెందిన హకాన్ సుకుర్ (2002లో సౌత్ కొరియాపై 11 సెకన్లలో కొట్టిన గోల్) పేరిట చెక్కుచెదరకుండా ఉంది.
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