'ఆమెకు అవకాశం ఇవ్వండి!'- వినేశ్ సస్పెన్షన్​పై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

'రెజ్లింగ్ ఎందుకు నష్టపోవాలి'- వినేశ్​ సస్పెన్షన్​పై కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు - ఆసియా గేమ్స్​కు ముందు ట్రైలర్​లోకి అనుమతించాలని కోర్టు సూచన

Published : May 22, 2026 at 4:26 PM IST

Vinesh Phogat : రెజ్లింగ్​లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తున్న భారత స్టార్ మహిళా అథ్లెట్ వినేశ్​ ఫోగాట్‌కు దిల్లీ హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. 2026 ఆసియా క్రీడల ట్రయల్స్‌లో వినేశ్​ పాల్గొనేలా అవకాశం ఇవ్వాలని డబ్ల్యూఎఫ్​ఐకి హైకోర్టు సూచించింది. అంతేకాకుండా ఆమె క్రీడా సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసేందుకు ఓ కమిటీ వేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈ క్రమంలోనే దేశీయ పోటీలకు వినేశ్​ను ఏ ప్రాతిపదికన 'అనర్హురాలిగా' ప్రకటించారని ప్రశ్నిస్తూ, రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాను కోర్టు మందలించింది.

వ్యక్తిగతంగా చూడొద్దు!
విచారణ సందర్భంగా క్రీడాకారులు, ఫెడరేషన్ మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదం ఆటపై ప్రభావం చూపకూడదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అభిప్రాయ భేదాలు ఏవైనా ఉన్నప్పటికీ రెజ్లింగ్, క్రీడాకారుల ప్రయోజనాలకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. కొంతకాలంగా భారత రెజ్లింగ్ సమాఖ్యపై వస్తున్న ఆరోపణలు, ఫెడరేషన్ నిర్ణయాన్ని చాలా మంది క్రీడాకారులు ప్రశ్నిస్తున్న నేపథ్యంలో కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఇదీ జరిగింది!
కాగా, ఈ నెల 30, 31 తేదీలలో ఆసియా క్రీడల కోసం ట్రయల్స్​ పోటీలు జరగనున్నాయి. అయితే ఈ పోటీలకు వినేశ్​ను అనర్హురాలిగా ప్రకటిస్తూ ఇటీవల డబ్యూఎఫ్​ఐ ఆమెపై వేటు వేసింది. దీనిని ఆమె ఇదే నెల 09న కోర్టులో సవాల్ చేసింది. మే 18న ఆసియా క్రీడల ట్రయల్స్‌లో పాల్గొనేందుకు హైకోర్టు అనుమతి నిరాకరించింది. దేశీయ టోర్నమెంట్లలో ఆడేందుకు వినేశ్ ఇప్పటికే అనర్హురాలిగా వేటు వేసిన కారణంగా, ఈ సమయంలో ఎలాంటి మధ్యంతర ఉపశమనం ఇవ్వలేమని జస్టిస్ పురుషేంద్ర కుమార్ కౌరవ్ ధర్మాసనం పేర్కొంది. అయితే ఈ సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను వినేశ్ డివిజన్ బెంచ్​లో అప్పీల్​ చేయగా, అక్కడ తాజాగా అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది!

