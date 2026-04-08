ధోనీ ఉన్నా లేకున్నా సీఎస్‌కే డేంజరస్- సన్‌రైజర్స్ స్టార్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!

ఏప్రిల్ 18న సన్‌రైజర్స్ vs సీఎస్‌కే పోరు- గాయం కారణంగా ఇప్పటివరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడని ఎంఎస్ ధోనీ- ధోనీ లేకపోయినా చెన్నై జట్టును తక్కువ అంచనా వేయలేమన్న క్లాసెన్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 9:28 PM IST

Heinrich Klaasen on MS Dhoni Absence IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే 13 మ్యాచ్‌లు ముగియగా, జట్ల మధ్య పోరు హోరాహోరీగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ 18న హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ మైదానంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్ల మధ్య బిగ్ ఫైట్ జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు అందరి ఫోకస్ ఎంఎస్ ధోనీపైనే ఉంది. గాయం కారణంగా ధోనీ ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సన్‌రైజర్స్ స్టార్ బ్యాటర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ చెన్నై జట్టుపై చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ధోనీ లేకపోవడం సీఎస్‌కే బలాన్ని తగ్గిస్తుందని తాను భావించడం లేదని క్లాసెన్ స్పష్టం చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!

ధోనీ లేకపోయినా సీఎస్‌కే పటిష్ఠమే- క్లాసెన్ వివరణ
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు ఐపీఎల్‌లో అద్భుతమైన రికార్డు ఉందని, వారు ఎప్పుడూ పటిష్ఠమైన జట్టుగానే బరిలోకి దిగుతారని హెన్రిచ్ క్లాసెన్ పేర్కొన్నారు. "ధోనీ మైదానంలో లేనంత మాత్రాన ఆ జట్టు బలహీనపడదు. వారి సెటప్‌లో ఉన్న ప్రతి ఆటగాడు ప్రతిభావంతుడే. విదేశీ ఆటగాళ్లతో పాటు స్వదేశీ కుర్రాళ్లు కూడా మ్యాచ్‌ను గెలిపించగలరు" అని క్లాసెన్ అభిప్రాయపడ్డారు. జియోస్టార్ ప్రెస్ రూమ్‌లో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన సీఎస్‌కే జట్టుపై తనకున్న గౌరవాన్ని చాటుకున్నారు. ధోనీ లేకపోవడం వల్ల తమ పని సులభం అవుతుందని తాము అనుకోవడం లేదని ఆయన తెలిపారు.

డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ రాకతో పెరగనున్న చెన్నై బలం
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును మరో కీలక ఆటగాడి రాకతో మరింత బలం పెరిగినట్లయ్యింది. దక్షిణాఫ్రికా యువ సంచలనం డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ గాయం నుంచి కోలుకుని జట్టుతో చేరబోతున్నాడని క్లాసెన్ వెల్లడించారు. ధోనీలాగే బ్రెవిస్ కూడా ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లో గాయపడటం వల్ల మొదటి మూడు మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు. బ్రెవిస్ మిడిల్ ఆర్డర్‌లో వస్తే చెన్నై బ్యాటింగ్ మరింత బలోపేతం అవుతుందని, అది తమ బౌలర్లకు సవాల్‌గా మారుతుందని క్లాసెన్ చెప్పుకొచ్చారు. క్లాసెన్ తన సొంత దేశపు ఆటగాడైన బ్రెవిస్ సామర్థ్యం గురించి మేనేజ్‌మెంట్‌ను హెచ్చరించారు.

రుతురాజ్, సంజు శామ్సన్ డేంజర్ బెల్స్
చెన్నై జట్టు టాప్ ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడుతూ క్లాసెన్ ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. ప్రస్తుత కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కొత్తగా జట్టులో చేరిన సంజు శామ్సన్ ఇప్పటివరకు ఆశించిన స్థాయిలో పరుగులు చేయలేదు. అయితే ఇలాంటి క్లాస్ ప్లేయర్లు ఎప్పుడైనా ఫామ్ అందుకునే అవకాశం ఉందని, వారు ఫామ్ లోకి వస్తే ఆపడం చాలా కష్టమని అన్నారు. వారు తమపై జరిగే మ్యాచ్‌లో కూడా ఫెయిల్ కావాలని తాము కోరుకుంటున్నామని, తద్వారా చెన్నైని ఒత్తిడిలోకి నెట్టవచ్చని క్లాసెన్ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.

కెప్టెన్ గా ఇషాన్ కిషన్- సన్‌రైజర్స్ ఆశలు
సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు ప్రస్తుతం ప్యాట్ కమిన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌లలో సన్‌రైజర్స్ కేవలం ఒక్క విజయాన్ని మాత్రమే నమోదు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ నాయకత్వంలో జట్టు మళ్లీ విజయాల బాట పట్టాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. క్లాసెన్ కూడా ఇదే విషయాన్ని నొక్కి చెప్పారు. చెన్నై వంటి పెద్ద జట్లతో ఆడేటప్పుడు గెలవడం ద్వారా జట్టులో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని, అందుకే ఏప్రిల్ 18న జరిగే మ్యాచ్ తమకు అత్యంత కీలకమని అన్నారు.

ధోనీ ప్రభావం డగౌట్ నుండే ఉంటుంది!
ఎంఎస్ ధోనీ మైదానంలో లేకపోయినా అతని ప్రభావం జట్టుపై కచ్చితంగా ఉంటుందని క్లాసెన్ విశ్లేషించారు. "ధోనీ డగౌట్‌లో కూర్చుని తన అనుభవాన్ని కుర్రాళ్లకు షేర్ చేస్తుంటారు. అతని వ్యూహాలు ఎప్పుడూ పనిచేస్తాయి. గత రెండు సీజన్లలో కేవలం ఆఖరి 10 బంతులు మాత్రమే ఆడుతూ వచ్చాడు. కాబట్టి అతను లేకపోవడం బ్యాటింగ్ పరంగా పెద్ద లోటు కాకపోవచ్చు, కానీ మెంటార్‌గా ఆయన ఇచ్చే సూచనలే డేంజరస్" అని క్లాసెన్ తెలిపారు. ధోనీ ఇచ్చే సలహాలతో చెన్నై ఆటగాళ్లు మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతారని హెచ్చరించారు.

ఉప్పల్​లో ఉత్కంఠ పోరు- ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్
సన్‌రైజర్స్, చెన్నై జట్ల మధ్య జరిగే మ్యాచ్‌లకు ఎప్పుడూ కూడా మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ మైదానంలో చెన్నై కోసం కూడా భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈసారి ధోనీ ఆడకపోయినా, రెండు జట్లలో ఉన్న స్టార్ పవర్ ప్రేక్షకులకు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. క్లాసెన్ తన మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో సన్‌రైజర్స్‌ను గెలిపిస్తాడో లేక చెన్నై తన మొదటి విజయాన్ని నమోదు చేస్తుందో చూడాలి.

