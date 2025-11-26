ETV Bharat / sports

'ఆ ట్రోఫీలు గెలిచింది నేను కోచ్​గా ఉన్నప్పుడే!'- వైట్​వాష్ తర్వాత గంభీర్ కామెంట్స్

సౌతాఫ్రికాతో క్లీన్​స్వీప్- ప్రెస్​మీట్​లో గంభీర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gautam Gambhir On India Defeat: గువాహటి టెస్టులో సౌతాఫ్రికాపై భారత్ ఘోర ఓటమి చవిచూసింది. 408 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడింది. పరుగుల పరంగా టెస్టు క్రికెట్​ చరిత్రలో టీమ్ఇండియాకు ఇదే అతి పెద్ద ఓటమి. దీంతో సౌతాఫ్రికాతో రెండు టెస్టు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో భారత్ క్లీన్​స్వీప్ అయ్యింది. అయితే ఈ సిరీస్ ఫలితంతో హెడ్​ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్​పై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. అతడి కోచింగ్ పీరియడ్​లోనే గతేడాది స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్​పైనా 3-0తో భారత్ క్లీన్​స్వీప్​ అయ్యింది. ఒక కోచ్​ పీరియడ్​లో స్వదేశంలో భారత్ రెండుసార్లు క్లీన్​స్వీప్ అవ్వడం ఇదే తొలిసారి.

దీంతో గంభీర్​పై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అతడు తీసుకుంటున్న కొన్ని నిర్ణయాలే వల్లే జట్టుకు ఈ పరిస్థితి అంటూ నెటిజన్లు విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సౌతాఫ్రికాతో రెండో టెస్టు మ్యాచ్ అనంతరం స్వయంగా గంభీర్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్​లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో కోచ్​గా తన భివిష్యత్ ఏంటని మీడియా ప్రశ్నించగా, గంభీర్ సంచలన కామెంట్స్ చేశాడు. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?

'నా భవిష్యత్​పై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది బీసీసీఐనే. అంతిమంగా భారత్​లో క్రికెటే ముఖ్యం. నేను కాదు. ఈ విషయాన్ని నేను కోచ్​గా బాధ్యతలు తీసుకున్న రోజే చెప్పాను. ఈరోజు కూడా అదే చెబుతున్నా. అయితే ఇంగ్లాండ్​ సిరీస్​లో అద్భుతమైన ఫలితాలు రాబట్టింది కూడా మేమే అనే విషయాన్ని జనాలు అని మర్చిపోతున్నారు. కానీ అందరూ న్యూజిలాండ్ సిరీస్​ గురించే మాట్లాడుతున్నారు'

'అలా అయితే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ఆసియా కప్ ట్రోఫీలు కూడా గెలిచింది నా కోచింగ్ పీరియడ్​లోనే. ఇప్పుడున్న జట్టులో కుర్రాళ్లే ఎక్కువ. వాళ్లకు ఉన్న అనుభవం తక్కువ. కుదురుకోవడానికి వాళ్లకు కాస్త సమయం పడుతుందని నేను ఇదివరకే చెప్పాను. కుర్రాళ్లుకు ఇంకా టైమ్ ఇవ్వాలి. అయినా ఓటమిపై అందర్నీ నిందించాలి. ఓటమికి అందరిదీ బాధ్యతే' అని గంభీర్ అన్నాడు.

ఇదే గంభీర్ రికార్డు
తాజా ఓటమితో భారత్ స్వదేశంలో ఆడిన గత 7 మ్యాచ్​ల్లో ఐదింట ఓటమిపాలైంది. ఇక గంభీర్ హెడ్​ కోచ్​గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత 19 టెస్టుల్లో 10 మ్యాచ్​ల్లో టీమ్ఇండియా ఓడింది. గతేడాది స్వదేశంలో భారత్, న్యూజిలాండ్​ను ఢీ కొట్టింది. ఆ సిరీస్​ను కూడా 3- 0తో కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా పర్యటలోనూ భారత్ విఫలమైంది. ఆసీస్​తో ఆడిన బోర్డర్ గావస్కర్ ట్రోఫీని టీమ్ఇండియా 1- 3 కోల్పోయింది. అయితే ఈ ఏడాది యంగ్ ప్లేయర్లతో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లిన టీమ్ఇండియా మంచి ఫలితం రాబట్టింది. ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​ను 2-2తో డ్రా చేసుకుంది.

ఇదే తొలిసారి
స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాపై వైట్​వాష్​కు గురికావడం భారత్​కు 25ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. చివరిసారిగా సౌతాఫ్రికా 2000 సంవత్సరంలో భారత్​ను క్లీన్​స్వీప్ చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ సిరీస్​లో రెండు టెస్టుల్లోనూ భారత్ నుంచి ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా మూడంకెల స్కోర్ అందుకోలేదు. గత 30ఏళ్లలో స్వదేశంలో టెస్టు సిరీస్​లో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు సెంచరీ చేయకపోవడం ఇదే తొలిసారి.

హర్షిత్ రాణాకు గంభీర్ ఫోన్- జట్టు నుంచి తొలగిస్తానని వార్నింగ్!

'గంభీర్ 6వర్డ్స్ ట్వీట్'- కోచ్ కూడా పాక్​పై మాస్ ట్రోలింగ్- మామూలుగా లేదుగా!

TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR COACH TENURE
GAUTAM GAMBHIR COACH RECORD
GAUTAM GAMBHIR COACH CONTRACT
IND VS SA TEST RECORDS
IND VS SA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.