'ఆ ట్రోఫీలు గెలిచింది నేను కోచ్గా ఉన్నప్పుడే!'- వైట్వాష్ తర్వాత గంభీర్ కామెంట్స్
సౌతాఫ్రికాతో క్లీన్స్వీప్- ప్రెస్మీట్లో గంభీర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
Published : November 26, 2025 at 2:40 PM IST
Gautam Gambhir On India Defeat: గువాహటి టెస్టులో సౌతాఫ్రికాపై భారత్ ఘోర ఓటమి చవిచూసింది. 408 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడింది. పరుగుల పరంగా టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో టీమ్ఇండియాకు ఇదే అతి పెద్ద ఓటమి. దీంతో సౌతాఫ్రికాతో రెండు టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ క్లీన్స్వీప్ అయ్యింది. అయితే ఈ సిరీస్ ఫలితంతో హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్పై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. అతడి కోచింగ్ పీరియడ్లోనే గతేడాది స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్పైనా 3-0తో భారత్ క్లీన్స్వీప్ అయ్యింది. ఒక కోచ్ పీరియడ్లో స్వదేశంలో భారత్ రెండుసార్లు క్లీన్స్వీప్ అవ్వడం ఇదే తొలిసారి.
దీంతో గంభీర్పై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అతడు తీసుకుంటున్న కొన్ని నిర్ణయాలే వల్లే జట్టుకు ఈ పరిస్థితి అంటూ నెటిజన్లు విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సౌతాఫ్రికాతో రెండో టెస్టు మ్యాచ్ అనంతరం స్వయంగా గంభీర్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో కోచ్గా తన భివిష్యత్ ఏంటని మీడియా ప్రశ్నించగా, గంభీర్ సంచలన కామెంట్స్ చేశాడు. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?
'నా భవిష్యత్పై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది బీసీసీఐనే. అంతిమంగా భారత్లో క్రికెటే ముఖ్యం. నేను కాదు. ఈ విషయాన్ని నేను కోచ్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న రోజే చెప్పాను. ఈరోజు కూడా అదే చెబుతున్నా. అయితే ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు రాబట్టింది కూడా మేమే అనే విషయాన్ని జనాలు అని మర్చిపోతున్నారు. కానీ అందరూ న్యూజిలాండ్ సిరీస్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు'
Gautam Gambhir said, “I’m same guy under whom India did well in England, won the Champions Trophy and won the Asia Cup”. pic.twitter.com/seNT4yyxvi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
'అలా అయితే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ఆసియా కప్ ట్రోఫీలు కూడా గెలిచింది నా కోచింగ్ పీరియడ్లోనే. ఇప్పుడున్న జట్టులో కుర్రాళ్లే ఎక్కువ. వాళ్లకు ఉన్న అనుభవం తక్కువ. కుదురుకోవడానికి వాళ్లకు కాస్త సమయం పడుతుందని నేను ఇదివరకే చెప్పాను. కుర్రాళ్లుకు ఇంకా టైమ్ ఇవ్వాలి. అయినా ఓటమిపై అందర్నీ నిందించాలి. ఓటమికి అందరిదీ బాధ్యతే' అని గంభీర్ అన్నాడు.
ఇదే గంభీర్ రికార్డు
తాజా ఓటమితో భారత్ స్వదేశంలో ఆడిన గత 7 మ్యాచ్ల్లో ఐదింట ఓటమిపాలైంది. ఇక గంభీర్ హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత 19 టెస్టుల్లో 10 మ్యాచ్ల్లో టీమ్ఇండియా ఓడింది. గతేడాది స్వదేశంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ను ఢీ కొట్టింది. ఆ సిరీస్ను కూడా 3- 0తో కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా పర్యటలోనూ భారత్ విఫలమైంది. ఆసీస్తో ఆడిన బోర్డర్ గావస్కర్ ట్రోఫీని టీమ్ఇండియా 1- 3 కోల్పోయింది. అయితే ఈ ఏడాది యంగ్ ప్లేయర్లతో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లిన టీమ్ఇండియా మంచి ఫలితం రాబట్టింది. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ను 2-2తో డ్రా చేసుకుంది.
ఇదే తొలిసారి
స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాపై వైట్వాష్కు గురికావడం భారత్కు 25ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. చివరిసారిగా సౌతాఫ్రికా 2000 సంవత్సరంలో భారత్ను క్లీన్స్వీప్ చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ సిరీస్లో రెండు టెస్టుల్లోనూ భారత్ నుంచి ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా మూడంకెల స్కోర్ అందుకోలేదు. గత 30ఏళ్లలో స్వదేశంలో టెస్టు సిరీస్లో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు సెంచరీ చేయకపోవడం ఇదే తొలిసారి.
