తెలంగాణ క్రికెట్లో కొత్త శకం- 8 ఫ్రాంఛైజీలతో TG20 లీగ్ - హైదరాబాద్ జట్టును దక్కించుకున్న రామోజీ గ్రూప్
హైదరాబాద్ ఫ్రాంఛైజీని రూ.7.5కోట్లతో దక్కించుకున్న ఉషోదయ ఎంటర్ ప్రైజెస్- రంగారెడ్డి ఫ్రాంఛైజీని 7.2కోట్లతో కైవసం చేసుకున్న ఎంఎస్ బూరుగు ఇన్ఫ్రా
Published : May 24, 2026 at 7:00 AM IST
TG20 League Franchise : రాష్ట్రంలోని ప్రతిభావంతులైన క్రికెటర్లను వెలుగులోకి తీసుకురావడం, గ్రామీణప్రాంతాల క్రికెటర్ల సత్తాకి వెలుగులోకి తేవడమే లక్ష్యంగా ఆరంభం కానున్న TG-20 క్రికెట్ లీగ్లో 8 ఫ్రాంఛైజీలు ఖరారయ్యాయి. హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంఘం- హెచ్సీఏ ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న ఆ లీగ్ జట్ల బిడ్డింగ్ శనివారం హైదరాబాద్లో జరిగింది. హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీని రూ.7.5 కోట్లతో ఉషోదయ ఎంటర్ ప్రైజెస్ దక్కించుకుంది. రంగారెడ్డి ఫ్రాంఛైజీని 7.2కోట్లతో ఎంఎస్ బూరుగు ఇన్ఫ్రా కైవసం చేసుకుంది. వరంగల్ ఫ్రాంఛైజీని 6.55 కోట్లతో బైన్ గ్లోబల్ రిసోర్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మెదక్ ఫ్రాంఛైజీని 6.33కోట్లతో బృందా ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నల్గొండ ఫ్రాంఛైజీని 5.06కోట్లతో కిషోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దక్కించుకున్నాయి. కరీంనగర్ ఫ్రాంఛైజీని 4.57కోట్లతో EIPL గ్రూప్ ఎండ్ తిబరుమాల్, మహబూబ్నగర్ ఫ్రాంఛైజీని 4.50కోట్లతో వీరభద్ర స్టీల్స్, ఖమ్మం ఫ్రాంఛైజీని 4.44కోట్లతో అన్విత గ్రూప్ సంస్ధ కైవసం చేసుకున్నాయి.
బిడ్డింగ్లో అధికధర వేసిన సంస్థలకు ప్రాధాన్యం క్రమంలో జట్లను ఎంచుకునే అవకాశం కల్పించగా హైదరాబాద్ ఫ్రాంఛైజీని ఉషోదయ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సొంతం చేసుకుంది. యువ ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహించేందుకు TG-20 సువర్ణావకాశంగా భావిస్తున్నామని ఉషోదయ ఎంటర్ ప్రైజెస్ డైరెక్టర్ జి.సాంబశివరావు పేర్కొన్నారు. సాంబశివరావు, డైరెక్టర్ ఉషోదయ ఎంటర్ ప్రైజెస్
దేశంలోనే అగ్రగామి స్పోర్ట్స్ మార్కెటింగ్ సంస్థ అయిన TCM స్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ లీగ్కు అధికారిక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తోంది. లీగ్ను సమర్థవంతంగా నడిపించేందుకు తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్ మాజీ సీఈఓ ప్రసన్న కణ్ణన్ను లీగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ హెడ్గా హెచ్సీఏ నియమించింది. ఉప్పల్ రాజీవ్గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జూన్ 20నుంచి జులై 11 వరకూ TG-20 లీగ్ జరగనుంది. హెచ్సీఏ ఎంపిక చేసిన ప్లేయర్లతో జూన్ 7న ఆటగాళ్ల వేలం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఆటగాళ్లు తమ కనీస ధరను 50 వేల నుంచి 5 లక్షలు వరకు నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఆటగాళ్ల కొనుగోలుకి ఒక్కో ఫ్రాంఛైజీకి 60 లక్షల పరిమితి ఉంటుందని హెచ్సీఏ స్పష్టం చేసింది. దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించే క్రికెటర్లు తిలకవర్మ, మహ్మద్ సిరాజ్ ఆ వేలంలో భాగమయ్యే అవకాశముంది. స్టార్ స్పోర్ట్స్ తెలుగు, జియో హాట్ స్టార్ మ్యచ్లను వీక్షించవచ్చు.