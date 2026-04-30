తెలంగాణ యువతకు గుడ్​న్యూస్- TG T20 లీగ్​కు హెచ్​సీఏ శ్రీకారం- ఇది మినీ ఐపీఎల్​ బాస్!

పొట్టి క్రికెట్లో యువ ఆటగాళ్లను తీర్చిదిద్దేందుకు టీజీ20 లీగ్‌ - ఈ లీగ్‌లో 8 జట్లు బరిలోకి దిగే అవకాశం

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 9:28 AM IST

HCA Launches TG20 League : తెలంగాణ యువతకు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్రంలో క్రికెట్​లో ప్రతిభ చూపే యువతకు మంచి అవకాశాన్ని హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ సంఘం (హెచ్‌సీఏ) కల్పించింది. యువత కోసం సొంత టీ20 లీగ్‌కు హెచ్‌సీఏ శ్రీకారం చుట్టింది. పొట్టి క్రికెట్లో యువ ఆటగాళ్లను తీర్చిదిద్దేందుకు టీజీ20 లీగ్‌కు అంకురార్పణ చేసింది. బుధవారం హైదరాబాద్​లో జరిగిన కార్యక్రమంలో టీజీ20 లోగోను ఆవిష్కరించింది. 8 జట్లు బరిలో దిగే ఈ లీగ్‌ను రౌండ్‌ రాబిన్, ప్లే ఆఫ్‌ పద్ధతిలో నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 32 మ్యాచ్‌లు ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో జరుగుతాయి. క్రికెట్ కెరీర్​లో రాణించడానికి ఇదొక సువర్ణావకాశం కానుంది. ​

ఈ ఈవెంట్​లో తెలంగాణ హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సీవీ ఆనంద్, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్‌ రంజన్, టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ ఆటగాడు అంబటి రాయుడు, తెలుగు ప్రముఖ హీరో దగ్గుబాటి వెంకటేశ్, హెచ్‌సీఏ ఏక సభ్య కమిటీ మెంబర్‌ జస్టిస్‌ నవీన్‌రావు, హెచ్‌సీఏ అధ్యక్షుడు అమర్‌నాథ్‌, హెచ్‌సీఏ మాజీ కార్యదర్శి శివలాల్‌యాదవ్, బీసీసీఐ అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ సభ్యుడు చాముండేశ్వరినాథ్, మాజీ అధ్యక్షులు వినోద్‌, అర్షద్‌ అయూబ్, లీగ్‌ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ ఛైర్మన్‌ ఆగం రావు, కార్యదర్శి జీవన్‌రెడ్డి, ఎంపీ రఘురాంరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

