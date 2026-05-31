తల్లికి క్యాన్సర్, గాయాలతో అనేక ఇబ్బందులు- కానీ ప్రాక్టీస్తో రాటుదేలిన మీనాక్షి- వినేశ్కు షాకిచ్చిన రెజ్లర్ స్టోరీ ఇదే!
53 కేజీల విభాగంలో వినేశ్ పై మీనాక్షి విజయం- సుప్రీంకోర్టు అనుమతితో ట్రయల్స్లో బరిలోకి దిగిన వినేశ్కు నిరాశ- గాయాలు, కుటుంబ కష్టాలను అధిగమించి స్టార్ రెజ్లర్గా ఎదిగిన మీనాక్షి
Published : May 31, 2026 at 5:14 PM IST
Wrestler Meenakshi Story : ఆసియా క్రీడలు-2026 కోసం నిర్వహించిన రెజ్లింగ్ ఎంపిక ట్రయల్స్లో భారత స్టార్ రెజ్లర్, ఒలింపియన్ వినేశ్ ఫోగాట్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. శనివారం దిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగిన మహిళల 53 కిలోల ఫ్రీస్టైల్ విభాగం సెమీఫైనల్లో హరియాణాలోని జింద్ జిల్లాకు చెందిన యువ రెజ్లర్ మీనాక్షి గోయత్ 6-4 తేడాతో వినేశ్ను ఓడించింది. ఆ విజయంతో మీనాక్షి ఒక్కసారిగా జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మీనాక్షి గోయత్ జింద్ జిల్లా చాబ్రీ గ్రామానికి చెందిన రెజ్లర్. ప్రస్తుతం ఆమె కుటుంబం సోనిపట్లో నివసిస్తోంది. వినేశ్ ఫోగాట్ వివాహం కూడా జింద్ జిల్లాలోని బఖ్తా ఖేరా గ్రామంలో జరిగింది. అందుకే ఆ పోటీపై స్థానికంగా ప్రత్యేక ఆసక్తి నెలకొంది. చాబ్రీ గ్రామ ప్రజలు మీనాక్షి విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకంతో ఎదురుచూశారు. చివరకు ఆమె ఏకంగా భారత స్టార్ రెజ్లర్ను ఓడించి తమ విశ్వాసాన్ని నిజం చేసింది.
కుమార్తె శిక్షణ, ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ
మీనాక్షి విజయం తర్వాత చాబ్రీ గ్రామంలో సంబరాల వాతావరణం నెలకొంది. గ్రామ సర్పంచ్ రాకేష్ మాట్లాడుతూ, చిన్ననాటి నుంచే మీనాక్షి ప్రతిభావంతురాలని, దేశానికి ఆసియా క్రీడల్లో పతకం తీసుకురాగల సామర్థ్యం ఆమెకు ఉందని చెప్పారు. మీనాక్షి ముగ్గురు సహోదరుల్లో పెద్దది. ఆమె ప్రతిభను గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు మెరుగైన శిక్షణ కోసం జింద్ నుంచి సోనిపత్కు మారారు. ఆమె తండ్రి ప్రేమ్ గోయత్ అక్కడ డెయిరీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించడమే కాకుండా కుమార్తె శిక్షణ, ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. క్రీడలతో పాటు చదువును కూడా కొనసాగించిన మీనాక్షి కురుక్షేత్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఏ డిగ్రీ పూర్తి చేసింది.
మీనాక్షికి చిన్నప్పటి నుంచే రెజ్లింగ్పై ఆసక్తి ఉండేదని ఆమె తండ్రి తెలిపారు. ప్రముఖ రెజ్లింగ్ స్టార్ జాన్ సీనా ఆమెకు స్ఫూర్తి అని చెప్పారు. టెలివిజన్లో ఆయన పోటీలను చూసి ప్రేరణ పొందిన మీనాక్షి పదేళ్ల వయసులోనే రెజ్లింగ్ శిక్షణ ప్రారంభించింది. మొదట జింద్ జిల్లాలోని నిడానీ స్పోర్ట్స్ హాస్టల్లో చేరి తన క్రీడా ప్రస్థానానికి పునాది వేసుకుంది. అయితే ఆమె జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. తల్లికి క్యాన్సర్ రావడంతో కుటుంబం కష్టకాలాన్ని ఎదుర్కొంది. ఆ పరిస్థితుల్లోనూ మీనాక్షి సాధనను ఆపలేదు.
తీవ్ర నిరాశను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ!
కఠోర శ్రమ ఫలితంగా 2016లో సబ్ జూనియర్ జాతీయ చాంపియన్షిప్లో స్వర్ణ పతకం సాధించింది. 2019లో అండర్-23 జాతీయ పోటీల సందర్భంగా జరిగిన ఒక బౌట్లో జారి పడడంతో ఆమె కాలికి తీవ్ర గాయం అయింది. ఆ గాయం కారణంగా సాధారణంగా నడవడమే కష్టమవుతుందని వైద్యులు హెచ్చరించారు. ఆరు నెలలకు పైగా మంచానికే పరిమితమైన మీనాక్షి తీవ్ర నిరాశను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ధైర్యం కోల్పోలేదు. ఇతర క్రీడాకారులు విజయాలు సాధిస్తున్నా ఆమె తన లక్ష్యాన్ని వదులుకోలేదు.
ప్రతిభ చాటుకున్న మీనాక్షి
గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత తిరిగి ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించింది. బరువు తగ్గి మరింత కఠినంగా శిక్షణ తీసుకుంది. ఏడాదిలోనే జాతీయ చాంపియన్షిప్ టైటిల్ను గెలుచుకుని అద్భుతంగా పునరాగమనం చేసింది. అనంతరం 53 కిలోల విభాగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వరుస విజయాలు సాధిస్తూ ముందుకు సాగింది. గత నెలలో జరిగిన సీనియర్ ఆసియా రెజ్లింగ్ చాంపియన్షిప్లో మీనాక్షి రజత పతకం సాధించింది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు జాతీయ చాంపియన్గా నిలిచింది. భారత జట్టులో స్థానం కోసం జరిగిన ట్రయల్స్లో స్టార్ రెజ్లర్, ప్రపంచ చాంపియన్షిప్ పతక విజేత అంతిమ్ పంఘాల్ను కూడా ఓడించి తన ప్రతిభను చాటుకుంది.
మరోవైపు వినేశ్ ఫోగాట్ సెమీఫైనల్కు చేరుకునే వరకు రెండు బౌట్లలో విజయం సాధించింది. తొలి మ్యాచ్లో హిసార్కు చెందిన జ్యోతి సిహాగ్ను 7-1 తేడాతో ఓడించింది. రెండో మ్యాచ్లో జింద్కు చెందిన నీషూపై 7-6 తేడాతో గెలిచింది. ఈ పోటీలో పలుమార్లు వివాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. రిఫరీ నిర్ణయాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవడంతో మ్యాచ్ను కొంతసేపు నిలిపివేశారు. చివరికి వినేశ్ విజయం సాధించి సెమీఫైనల్కు చేరుకున్నప్పటికీ, మీనాక్షి ఎదుట నిలువలేకపోయింది. వినేశ్పై విజయంతో ఆసియా క్రీడల కోసం భారత జట్టులో మీనాక్షి స్థానం దాదాపు ఖరారైనట్టే కనిపిస్తోంది. గ్రామీణ స్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ వేదిక వరకు పోరాడుతూ వచ్చిన ఆమె ఇప్పుడు దేశం తరఫున బంగారు పతకం సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కుకింగ్పై ఫ్యాషన్- 11 ఏళ్ల వయసులో 'క్లౌడ్ కిచెన్' స్టార్ట్- శ్రీరంగ్ ఫుడ్ టేస్ట్ అదుర్స్
లక్షల్లో వస్తున్న జీతాన్ని వదిలి చేపల వ్యాపారం- 20ఎకరాల్లో 12రకాలు పెంపకం- ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇది!