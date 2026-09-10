అఫ్గాన్ సిరీస్ నుంచి హర్షిత్ రాణా ఔట్! టీ20కి ముందు టీమ్ఇండియాలో ఫిట్నెస్ టెన్షన్
అఫ్గానిస్థాన్ సిరీస్కు ముందు ఫిట్నెస్ టెస్టులు - బెంగళూరు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్ - గురువారం సెలెక్టర్లు, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ మధ్య చర్చ- దిల్లీ క్యాంప్లో చేరే ఆటగాళ్లపై నిర్ణయం
Published : September 10, 2026 at 12:17 PM IST
India Afghanistan Tour : అఫ్గానిస్థాన్తో మూడు టీ20ల సిరీస్కు ముందు టీమ్ఇండియాలో కొందరు ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్పై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఫిట్నెస్ షరతుతో ఎంపికైన ప్లేయర్ల పరిస్థితిని బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మెడికల్ టీమ్ పరిశీలిస్తోంది. బుధవారం మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్ టెస్టులు కూడా నిర్వహించారు. ఎవరు వెంటనే దిల్లీకి వెళ్లాలి, ఎవరికి ఇంకొంత సమయం ఇవ్వాలి అన్నదానిపై గురువారం సెలెక్టర్లు, టీమ్ మేనేజ్మెంట్, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మధ్య మాట్లాడనున్నారు. ఈ రోజు నుంచి అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో భారత జట్టు ప్రాక్టీస్ మొదలుకానుంది. బుధవారం నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈ మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్ టెస్టుల్లో పాల్గొన్నారు.
హర్షిత్ రాణాకు మరో గాయం
హర్షిత్ రాణాకు అఫ్గానిస్థాన్ సిరీస్లో ఆడే అవకాశం దాదాపుగా లేనట్లే. జూలైలో ఇంగ్లండ్తో జరిగిన మూడో టీ20 నుంచి గాయం సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్న అతను బెంగళూరులో రిహాబ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అదే రిహాబ్ సమయంలో మరో కొత్త గాయం అయినట్లు సమాచారం. బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్ తర్వాత కూడా అతనికి వెంటనే క్లియరెన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని తెలుస్తోంది. మొదటి రిపోర్ట్లో హర్షిత్ దాదాపుగా సిరీస్కు దూరమని చెప్పగా, తర్వాత అతను ఈ మూడు మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉండడని పేర్కొంది. కొత్త గాయం నుంచి కోలుకోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుందన్న వివరాలు కూడా ఇంకా బయటకు రాలేదు.
నితీశ్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చే ఛాన్స్
నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి విషయంలో పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంది. తొడ ముందు భాగంలోని కండరాల గాయం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకున్నాడు. ఈ ఆంధ్ర ఆల్రౌండర్కు గురువారం సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మెడికల్ టీమ్తో చివరి మీటింగ్ ఉంది. అక్కడ ఎలాంటి కొత్త సమస్య కనిపించకపోతే అదే రోజు సాయంత్రం బెంగళూరు నుంచి దిల్లీకి వెళ్లి భారత జట్టుతో చేరే అవకాశం ఉంది. అతను మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్ టెస్టులను పాస్ చేసినట్లు సమాచారం. గత వారం ఒక మ్యాచ్, ఈ వారం మరో రెండు మ్యాచ్లు ఆడిన తర్వాత అతను టీమ్తో చేరడానికి సరిపడా ఫిట్గా ఉన్నాడనే అంచనాకు మెడికల్ టీమ్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. చివరి నిమిషంలో ఏదైనా మార్పు లేకపోతే నితీశ్కు క్లియరెన్స్ రావచ్చని సమాచారం.
బౌలింగ్పైనే ఎక్కువ పని
దాదాపు నెలన్నరగా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ఉన్న నితీశ్ ఈ రిహాబ్ సమయంలో ఎక్కువగా బౌలింగ్పైనే ఫోకస్ చేశాడు. అతని బౌలింగ్ వేగం కూడా కొద్దిగా పెరిగినట్లు సమాచారం. నితీశ్ చివరిసారిగా జూన్లో అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన వన్డేలో భారత్ తరఫున ఆడాడు. టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్కు మాత్రం 19 నెలలకు పైగా దూరంగా ఉన్నాడు. రిహాబ్లో కేవలం ఫిట్నెస్ పనులకే పరిమితం కాకుండా మ్యాచ్ పరిస్థితుల్లో తన శరీరం ఎలా స్పందిస్తుందో చూసేందుకు సిమ్యులేషన్ గేమ్స్లో పాల్గొన్నాడు. బౌలింగ్ వర్క్లో కూడా పూర్తి ఇంటెన్సిటీకి దగ్గరగా వెళ్లినట్లు సమాచారం. క్లియరెన్స్ వస్తే అతను దిల్లీలో జట్టుతో కలిసి ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
బుమ్రాపై నేడు నిర్ణయం
జస్ప్రీత్ బుమ్రా విషయంలో ఇంకా తుది సమాచారం లేదు. గురువారం అతను మరో ఫిట్నెస్ టెస్ట్కు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని టాక్ వినిపిస్తోంది. అతని రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాతే అఫ్గానిస్థాన్ సిరీస్లో ఆడించాలా వద్దా అన్నది నిర్ణయించనున్నారు. అదే సమయంలో ఆసియా గేమ్స్కు బుమ్రా అందుబాటులో ఉంటాడా అనే విషయాన్ని కూడా సెలెక్టర్లు, మెడికల్ టీమ్, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడుకోనున్నారు. బుమ్రాకు ఇప్పటివరకు క్లియరెన్స్ వచ్చిందని ఎలాంటి సమాచారం లేదు. బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్లో అతని పరిస్థితిని కూడా పరిశీలించారు. గురువారం ఉదయం జరిగే సమావేశంలో అతని ఫిట్నెస్ రిపోర్ట్ను తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
వాషింగ్టన్కు పాజిటివ్ సిగ్నల్స్
వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా ఫిట్నెస్ షరతుతోనే అఫ్గానిస్థాన్ సిరీస్కు ఎంపికయ్యాడు. ప్రస్తుతం అతనికి క్లియరెన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆటగాళ్లను త్వరగా పంపించకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది. కొందరు ఆటగాళ్లు కోలుకున్నా పూర్తి మ్యాచ్ ఫిట్నెస్కు రావడానికి మరో 10 నుంచి 15 రోజులు పట్టవచ్చు. అందుకే గాయం తగ్గిందా అన్న ఒక్క విషయం కాకుండా మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్లో శరీరం ఎలా స్పందించింది, పూర్తి ఇంటెన్సిటీతో ఆడగలరా అన్నది కూడా చూస్తున్నారు. ఈ అంచనా పూర్తయ్యాకే ప్రతి ఆటగాడికి వేర్వేరుగా క్లియరెన్స్ ఇవ్వనున్నారు. వాషింగ్టన్ మాత్రం సిరీస్కు అందుబాటులో ఉండే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంది.
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