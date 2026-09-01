ETV Bharat / sports

'ఎప్పటిలాగే మైదానం బయటే ఎక్కువ యాక్షన్'- పాక్ నిర్ణయాలపై భోగ్లే సెటైర్లు

తొలి రెండు టెస్టుల తర్వాత పాక్ జట్టులో భారీ మార్పులు- పీసీబీ నిర్ణయాలపై హర్ష భోగ్లే సెటైరికల్ పోస్ట్- ఏడుగురిని పంపించి మరో ఏడుగురిని తీసుకున్న పాకిస్థాన్

Harsha Bhogle On Pakistan Cricket
పాకిస్థాన్ క్రికెట్ టీమ్ ఫైల్ ఫొటో (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Harsha Bhogle On Pakistan Cricket : ఇంగ్లండ్‌తో మూడు టెస్టుల సిరీస్ ఆడుతున్న పాకిస్థాన్‌కు తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఓటములు ఎదురయ్యాయి. ఇంకా మూడో టెస్ట్ మిగిలి ఉండగానే పీసీబీ జట్టులో పెద్ద ఎత్తున మార్పులు చేసింది. ఆటగాళ్లతో పాటు కోచింగ్ స్టాఫ్ విషయంలోనూ నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దీంతో చివరి టెస్టులో పాకిస్థాన్ జట్టు రూపమే మారిపోనుంది. ఇదే సమయంలో ప్రముఖ కామెంటేటర్ హర్ష భోగ్లే ఎక్స్‌లో పెట్టిన ఓ పోస్ట్ వైరల్ అయింది. పాకిస్థాన్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయాలను వరుసగా ప్రస్తావిస్తూ ఆయన సెటైర్ వేశారు. ముఖ్యంగా సిరీస్ మొదటి మ్యాచ్ నుంచి మూడో మ్యాచ్‌కు వచ్చేసరికి పరిస్థితి ఎంతగా మారిందో తన పోస్ట్‌లో చెప్పారు.

హర్ష భోగ్లే ఏమన్నారంటే?
'పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం' అన్నట్టుగా హర్ష తన పోస్ట్ మొదలుపెట్టారు. తొలి టెస్టులో కెప్టెన్‌గా ఉన్న సల్మాన్ ఆఘాను రెండో టెస్టులో పక్కన పెట్టారని, ఇప్పుడు మూడో మ్యాచ్‌కు ముందే స్వదేశానికి పంపించారని రాశారు. సిరీస్ పూర్తికాకముందే హెడ్ కోచ్, బౌలింగ్ కోచ్ కూడా వెళ్లిపోయారని పేర్కొన్నారు. సీనియర్ వికెట్ కీపర్‌ను కూడా ఇంటికి పంపించారని చెప్పారు. కొత్తగా ఎంపికైన ఆటగాళ్లు ఇంగ్లండ్ వెళ్లేందుకు వీసాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని, వీసాలు వచ్చినా వెంటనే టెస్ట్ మ్యాచ్‌కు సిద్ధమవడం మరో సమస్య అని రాశారు. చివర్లో ఎప్పటిలాగే మైదానం బయటే ఎక్కువ యాక్షన్ అంటూ పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌పై సెటైర్ వేశారు.

ఏడుగురిని పంపించిన పీసీబీ
పీసీబీ మొత్తం ఏడుగురు ఆటగాళ్లను ప్రస్తుత టెస్ట్ స్క్వాడ్ నుంచి రిలీజ్ చేసింది. మహ్మద్ రిజ్వాన్, ఇమామ్ ఉల్ హక్, సల్మాన్ ఆఘా, అలీ ఉస్మాన్, ఆమిర్ జమాల్, అవైస్ జాఫర్, ఖుర్రం షహ్జాద్ జాబితాలో ఉన్నారు. వీరితో పాటు హెడ్ కోచ్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, బౌలింగ్ కోచ్ ఉమర్ గుల్ కూడా మూడో టెస్టుకు జట్టుతో కొనసాగడం లేదు. వారి స్థానంలో వైట్ బాల్ టీమ్‌తో పనిచేస్తున్న మైక్ హెస్సన్, ఆష్లే నాఫ్కే టెస్ట్ కోచింగ్ స్టాఫ్‌లో చేరారు. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్ మధ్యలోనే ఏడుగురు ఆటగాళ్లతో పాటు ఇద్దరు కోచ్‌ల విషయంలో మార్పులు రావడం పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌లో కూడా ఆశ్చర్యపరిచే నిర్ణయం.

ఐదుగురు కొత్తవాళ్లే
వెళ్లిపోయిన ఆటగాళ్ల స్థానంలో పాకిస్థాన్ మరో ఏడుగురిని ఎంపిక చేసింది. సైమ్ అయూబ్, అబ్దుల్లా ఫజల్‌తో పాటు అరాఫత్ మిన్హాస్, మహ్మద్ ఇమ్రాన్ జూనియర్, సాద్ బైగ్, మహ్మద్ ఇమ్రాన్ రంధావా, రజావుల్లాను తీసుకుంది. ఇందులో సైమ్ అయూబ్, అబ్దుల్లా ఫజల్‌కు మాత్రమే టెస్ట్ అనుభవం ఉంది. ఇద్దరూ కలిపి ఇప్పటివరకు పది టెస్టులే ఆడారు. మిగతా ఐదుగురు టెస్ట్ క్రికెట్‌లో ఇంకా అరంగేట్రం చేయలేదు. అంటే మూడో మ్యాచ్‌కు తీసుకొచ్చిన జట్టులో అనుభవం తక్కువగా ఉన్న ఆటగాళ్లే ఎక్కువగా ఉన్నారు. వీరు సమయానికి ఇంగ్లండ్ చేరుకుని జట్టుతో ప్రాక్టీస్ చేయగలరా అన్నది కూడా మ్యాచ్‌కు ముందు తేలాల్సి ఉంది.

రిజ్వాన్ బ్యాటింగ్‌లో పరుగులు రాలేదు
మహ్మద్ రిజ్వాన్ ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌లో నాలుగు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడాడు. హెడింగ్లీలో జరిగిన తొలి టెస్టులో 12, 41 పరుగులు చేసిన అతడు లార్డ్స్‌లో జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో 7, 1 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. వికెట్ కీపింగ్‌లో మాత్రం రిజ్వాన్‌కు మంచి కామెంట్స్ వచ్చాయి. ముఖ్యంగా మహ్మద్ అబ్బాస్ బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వికెట్లకు దగ్గరగా నిలబడి చేసిన కీపింగ్ ఆకట్టుకుందని ప్రశంసలు దక్కాయి. కానీ బ్యాటింగ్‌లో నాలుగు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ కూడా రాలేదు. కొంతకాలంగా అతని బ్యాటింగ్ ఫామ్‌పై విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లోనే మూడో టెస్టుకు ముందు పీసీబీ రిజ్వాన్‌ను స్క్వాడ్ నుంచి రిలీజ్ చేసింది.

కమ్‌బ్యాక్‌కు దగ్గరగా వచ్చి మళ్లీ ఆగిన హార్దిక్- ఈసారి ఏం జరిగిందంటే?

'అతడు ఇకపై ఆడనప్పుడు నేను ఏం చేయాలి?'- మెస్సి రిటైర్మెంట్‌పై తల్లి, భార్య భావోద్వేగ ప్రకటన

TAGGED:

PAKISTAN TEAM CHANGES ENGSERIES
PCB DROPS SEVEN PLAYERS TEST SQUAD
PAKISTAN THIRD TEST SQUAD CHANGES
MOHAMMAD RIZWAN ENGLAND TEST SERIES
HARSHA BHOGLE ON PAKISTAN CRICKET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.