ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ మైనపు విగ్రహం- ఏ మ్యూజియంలోనో తెలుసా?

Harmanpreet Kaur Wax Statue
Harmanpreet Kaur Wax Statue (Soure : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Harmanpreet Kaur Wax Statue : వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్​కు అరుదైన గౌరవం దక్కనుంది. జైపూర్ వ్యాక్స్ మ్యూజియంలో ఆమె మైనపు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇటీవల భారత మహిళల జట్టుకు వన్డే వరల్డ్​కప్ అందించిన తొలి కెప్టెన్​గా హర్మన్ చరిత్రలోకెక్కింది. దీంతో ఆమె గౌరవార్థం ఈ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు జైపూర్ వ్యాక్స్ మ్యూజియం వ్యవస్థాపకులు అనూప్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. టీమ్ఇండియా వరల్డ్​కప్ విజయానికి ఈ విగ్రహాన్ని అంకితం ఇవ్వనున్నట్లు శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు.

'భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు వరల్డ్​కప్ అందించిన కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ మైనపు విగ్రహాన్ని జైపూర్ వ్యాక్స్ మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేయనున్నాం. ఈ విగ్రహాన్ని మహిళల ప్రపంచకప్ విజయానికి అంకితం ఇస్తాం. ఆమె క్రికెట్​కు సేవలు అందించడమే కాదు, ఈ గెలుపుతో మహిళా సాధికారతకు తోడ్పడింది. మేం ప్రముఖ వ్యక్తులను మాత్రమే కాదు, హర్మన్​లా భవిష్యత్​ తరానికి స్ఫూర్తినిచ్చే వాళ్ల విగ్రహాలు కూడా పెడతాం. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం నాడు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది' అని శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. దీంతో జైపూర్‌లోని నహర్‌గఢ్ కోటలో ఉన్న ఈ మ్యూజియంతో మార్చి 8, 2026న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం నాడు హర్మన్ మైనపు విగ్రహం ఆవిష్కరించనున్నారు.

కాగా, ఈ మ్యూజియంలో ఇప్పటికే ఎంఎస్ ధోని, సచిన్ తెందుల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ వంటి దిగ్గజ క్రికెటర్ల మైనపు విగ్రహాలు ఉన్నాయి. తాజా విగ్రహంతో, ప్రపంచ కప్ విజేతలు ధోనీ, హర్మన్​ ఇద్దరు కెప్టెన్ల విగ్రహాలు ఉండనున్నాయి. వీటితోపాటు ఇదే మ్యూజియం కల్పనా చావ్లా, సైనా నెహ్వాల్, మదర్ థెరిసా, రాజమాత గాయత్రి దేవి, హాది రాణి వంటి మహిళా విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక ఈ లిస్ట్​లో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ చేరనుంది.

52ఏళ్ల తర్వాత 52 పరుగులతో
2025 వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికాపై భారత్ 52 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. 52ఏళ్ల వరల్డ్​కప్ హిస్టరీలో భారత్​ ట్రోఫీని అందుకోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్​లో హర్మన్ తన కెప్టెన్సీ స్కిల్స్​తో ఆకట్టుకుంది. ప్రత్యర్థుల అంచనాలకు అందని వ్యూహాలతో దెబ్బ తీసింది. ఫైనల్​లో షెఫాలీ వర్మ బౌలింగ్ అందుకు నిదర్శనం. ఈ విషయాన్ని సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ కూడా మ్యాచ్ అనంతరం అంగీకరించింది. ఇలాంటి వ్యూహాలతో హర్మన్ తనదైన మార్క్ చూపించి భారత్​ను ఛాంపియన్​గా నిలపడంలో తనవంతు పాత్ర పోషించింది.

మూడో కెప్టెన్​గా ఘనత
ఇక భారత్​కు (పురుషుల, మహిళల) వన్డే వరల్డ్​కప్ అందించిన మూడో కెప్టెన్​గా హర్మన్ రికార్డు సాధించింది. ఇప్పటికే పురుషుల జట్టు రెండుసార్లు (1983 కపిల్ దేవ్, 2011 మహేంద్రసింగ్ ధోనీ) విజేతగా నిలవగా, తాజాగా మహిళల జట్టును హర్మన్ విజేతగా నిలిపింది.

'ఆ దేవుడే నన్ను పంపాడు!'- వైరల్​ అవుతున్న షెఫాలీ వర్మ కామెంట్స్

కపిల్ దేవ్ టు హర్మన్‌ప్రీత్- భారత్​ను ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిపిన కెప్టెన్లు వీళ్లే

