హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సంచలన నిర్ణయం- అన్ని ఫార్మాట్ల కెప్టెన్సీకి గుడ్బై
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్సీకి గుడ్బై చెప్పిన హర్మన్ప్రీత్ కౌర్- అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెల్లడి- ప్లేయర్గా జట్టులో కొనసాగుతానని స్పష్టం
Published : October 6, 2026 at 11:52 AM IST
Harmanpreet Kaur Captaincy : భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ ప్రకటించింది. వన్డే, టీ20, టెస్ట్ ఇలా అన్ని ఫార్మాట్లలో కెప్టెన్ పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా వెల్లడించింది.అయితే సారథ్య బాధ్యతల నుంచి మాత్రమే తప్పుకుంటున్నానని, ప్లేయర్గా మాత్రం జట్టులో కొనసాగుతూ తన సేవలను అందిస్తానని ఆమె స్పష్టం చేసింది. భారత మహిళా క్రికెట్ చరిత్రలో హర్మన్ ప్రీత్ది సువర్ణ అధ్యాయం. టీమ్ఇండియాకు తొలి మహిళా వన్డే ప్రపంచకప్ను అందించిన కెప్టెన్గా హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ చరిత్ర సృష్టించింది. 2026 ఆసియా క్రీడల్లోనూ ఫైనల్లో శ్రీలంకను మట్టికరిపించి భారత జట్టుకు అద్భుత విజయాన్ని అందించింది. అద్భుతమైన నాయకత్వ లక్షణాలతో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టును హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టింది.