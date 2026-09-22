శ్రీలంకపై టీమ్ఇండియా విజయం- ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు తొలి స్వర్ణం
2026 ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు తొలి స్వర్ణం- ఫైనల్లో శ్రీలంకపై భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు విజయం
స్మృతి మంధాన (AP)
Published : September 22, 2026 at 1:30 PM IST
Asian Games IND Vs SL : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు తొలి స్వర్ణ పతకం దక్కింది. మహిళల క్రికెట్ ఫైనల్లో హర్మన్ ప్రీత్ సేన అద్భుత విజయంతో గోల్డ్ మెడల్ను సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్ మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై 147 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 216/3 స్కోరు చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో శ్రీలంక 69 రన్స్కే ఆలౌటైంది.