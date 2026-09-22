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శ్రీలంకపై టీమ్​ఇండియా విజయం- ఆసియా క్రీడల్లో భారత్​కు తొలి స్వర్ణం

2026 ఆసియా క్రీడల్లో భారత్‌కు తొలి స్వర్ణం- ఫైనల్లో శ్రీలంకపై భారత మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు విజయం

Asian Games IND Vs SL
స్మృతి మంధాన (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 1:30 PM IST

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Asian Games IND Vs SL : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్‌కు తొలి స్వర్ణ పతకం దక్కింది. మహిళల క్రికెట్‌ ఫైనల్‌లో హర్మన్‌ ప్రీత్ సేన అద్భుత విజయంతో గోల్డ్ మెడల్​ను సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో శ్రీలంకపై 147 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్ 216/3 స్కోరు చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో శ్రీలంక 69 రన్స్‌కే ఆలౌటైంది.

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ASIAN GAMES IND VS SL
ASIAN GAMES IND VS SL

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