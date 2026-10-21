91 పరుగులు, ఆ తర్వాత కన్నీళ్లు - హర్మన్ప్రీత్ ఎమోషనల్
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ జింబాబ్వేతో జరిగిన టీ20లో 41 బంతుల్లో 91 పరుగులు చేసి 10 మ్యాచ్ల తర్వాత హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ దాటింది. ఇన్నింగ్స్ తర్వాత మాట్లాడుతుండగా మాత్రం భావోద్వేగానికి లోనై కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది
Published : October 21, 2026 at 11:45 AM IST
Harmanpreet Kaur 91 Against Zimbabwe : గత కొంతకాలంగా బ్యాటింగ్ విషయంలో ఇబ్బంది పడుతున్న హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ జింబాబ్వేతో జరిగిన టీ20లో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. 41 బంతుల్లో అజేయంగా 91 పరుగులు చేసి 10 మ్యాచ్ల తర్వాత హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ దాటింది. ఇన్నింగ్స్ తర్వాత మాట్లాడుతుండగా మాత్రం భావోద్వేగానికి లోనై కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్న కొద్ది రోజులకే మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడడం కూడా ఆసక్తిగా మారింది.
జింబాబ్వేతో మూడో టీ20లో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ చాలా రోజుల తర్వాత తన బ్యాటింగ్తో హైలెట్ అయింది. 41 బంతుల్లో అజేయంగా 91 పరుగులు చేసిన ఆమె గత పది మ్యాచ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ను దాటింది. ఇన్నింగ్స్ ముగిసిన తర్వాత డబ్ల్యూవీ రామన్తో మాట్లాడుతున్న సమయంలో మాత్రం భావోద్వేగానికి లోనైంది. మాట మధ్యలోనే కన్నీళ్లు రావడంతో కొద్దిసేపు ఆగిపోయింది. ఇటీవల కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్న హర్మన్ప్రీత్కు ఈ ఇన్నింగ్స్ బాగా ఊరటనిచ్చింది.
🔥 I have never seen, Harman Preet kaur so angry and emotional during interview 🤔 Hey @grok , What's the matter here 😦 https://t.co/bTCVNljkCJ— Cricket Virus (@Cricketvirus18) October 20, 2026
10 మ్యాచ్ల తర్వాత హాఫ్ సెంచరీ
గత 10 మ్యాచ్ల్లో హర్మన్ప్రీత్ ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ కూడా చేయలేదు. మహిళల టీ20 ఆసియా కప్, ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ టైటిల్స్ గెలిచినా ఆమెకు బ్యాటింగ్లో పెద్ద స్కోర్లు రాలేదు. అందుకే రాయ్పూర్లో జింబాబ్వేతో జరిగిన మూడో, చివరి టీ20లో వచ్చిన ఈ 91 పరుగులు ఆమెకు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చిన పెద్ద ఇన్నింగ్స్గా నిలిచాయి. 41 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లు కొట్టిన హర్మన్ప్రీత్ చివరి వరకు నాటౌట్గా నిలిచింది. క్రీజులో కొంత సమయం దొరకడం, తనకు నచ్చినట్లు బ్యాటింగ్ చేయడం బాగుందని ఇన్నింగ్స్ బ్రేక్లో చెప్పింది.
రామన్తో మాట్లాడుతుండగా కన్నీళ్లు
మ్యాచ్ తర్వాత మాజీ భారత మహిళల జట్టు కోచ్ డబ్ల్యూవీ రామన్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు హర్మన్ప్రీత్ ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్ అయింది. తాను ఎక్కువసేపు బ్యాటింగ్ చేయాలని మాత్రమే అనుకున్నానని చెప్పిన ఆమె, రామన్ గతంలో తనతో చెప్పిన మాటలను గుర్తు చేసుకుంది. తనకు నచ్చినట్లు ఆడమని ఆయన చెప్పిన మాటలు ఉపయోగపడ్డాయని తెలిపింది. ఆ మాటలకు కూడా క్రెడిట్ ఇస్తున్నానని చెబుతుండగానే కన్నీళ్లు వచ్చాయి. కొద్దిసేపు మాట్లాడలేకపోయిన హర్మన్ప్రీత్ తర్వాత మళ్లీ తన బ్యాటింగ్ గురించి మాట్లాడింది.
కెప్టెన్సీ వదిలాక ఒత్తిడి లేదు
ఈ నెల ప్రారంభంలోనే హర్మన్ప్రీత్ అన్ని ఫార్మాట్లలో భారత కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకుంది. జింబాబ్వేతో హోమ్ సిరీస్కు ముందే ఆ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు తనపై కెప్టెన్సీ ఒత్తిడి లేదని ఆమె స్పష్టంగా చెప్పింది. మైదానంలోకి వెళ్లి బ్యాటింగ్ను ఎంజాయ్ చేయడమే తనకు కావాలని తెలిపింది. కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బ్యాటింగ్పైనే పూర్తి ఫోకస్ పెట్టే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్పింది. గత కొంతకాలంగా పరుగులు రాక ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో వచ్చిన ఈ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత తాను చాలా రిలాక్స్గా ఉన్నట్లు హర్మన్ప్రీత్ మాట్లాడింది.
రెండో బంతికే ఫోర్
తన ఇన్నింగ్స్ ఎలా మొదలైందో కూడా హర్మన్ప్రీత్ వివరించింది. ఎదుర్కొన్న రెండో బంతినే ఫోర్ కొట్టడంతో పిచ్ బ్యాటింగ్కు బాగుందని అర్థమైందని చెప్పింది. బాల్ బ్యాట్పైకి బాగా వస్తుండటంతో ఆ ఒక్క షాట్ నుంచే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందని తెలిపింది. అక్కడి నుంచి షాట్లు ఆపకుండా ఆడుతూ వెళ్లింది. 10 ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లతో జింబాబ్వే బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచింది. ముఖ్యంగా గ్రౌండ్ ముందువైపు భారీ షాట్లు ఆడింది. మొదట్లో వచ్చిన ఆ బౌండరీ తర్వాత ఇన్నింగ్స్ను ఎలా తీసుకెళ్లాలో క్లారిటీ వచ్చిందని మ్యాచ్ అనంతరం చెప్పింది. 10 ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లతో బౌండరీల ద్వారానే 70 పరుగులు సాధించింది. మిగతా పరుగులను కూడా వేగంగా తీసుకుంటూ చివరి వరకు నాటౌట్గా నిలిచింది.
నెట్స్లో చేసిన ప్రాక్టీస్కు క్రెడిట్
హర్మన్ప్రీత్ ఈ ఇన్నింగ్స్ వెనుక నెట్స్లో చేసిన ప్రాక్టీస్ గురించి కూడా మాట్లాడింది. ఆసియా గేమ్స్ ముగిసిన తర్వాత బ్యాటింగ్పై ఎక్కువ సమయం పెట్టినట్లు తెలిపింది. ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్ కోచ్ హిమాంశు చావ్లా తనతో చాలా కష్టపడ్డారని, ఈ 91 పరుగుల్లో ఆయన పాత్ర కూడా ఉందని చెప్పింది. మునీష్ బాలి కూడా తన బ్యాటింగ్ను బాగా అర్థం చేసుకుని సహాయం చేస్తున్నారని తెలిపింది. తన నుంచి ఎలాంటి బ్యాటింగ్ రావచ్చో వాళ్లిద్దరికీ తెలుసని, ప్రాక్టీస్ సమయంలో అదే విషయాలపై మళ్లీ మళ్లీ పని చేస్తున్నామని చెప్పింది. ఆసియా గేమ్స్ తర్వాత దొరికిన నెట్స్ టైమ్ను పూర్తిగా బ్యాటింగ్కే ఉపయోగించుకున్నానని హర్మన్ప్రీత్ ప్రత్యేకంగా చెప్పింది. ఆ సమయం తనకు బాగా ఉపయోగపడిందని కూడా తెలిపింది.
ఇక బ్యాటింగ్పైనే ఫోకస్
ఇక ముందు కూడా బ్యాటింగ్పైనే ఎక్కువ సమయం పెట్టాలని హర్మన్ప్రీత్ చెప్పింది. నెట్స్లో చేస్తున్న ప్రాసెస్ను మార్చకుండా కొనసాగించాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలిపింది. మ్యాచ్లో రెండో బంతికి వచ్చిన ఫోర్ తనకు ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ను ఉదాహరణగా చెప్పిన ఆమె, అలాంటి చిన్న మూమెంట్స్ బ్యాటర్కు ఎంత ఉపయోగపడతాయో వివరించింది. ప్రస్తుతం తన పని క్రీజులో ఎక్కువసేపు ఉండటం, షాట్లు ఆడటం, బ్యాటింగ్ను ఎంజాయ్ చేయడమేనని చెప్పింది. జింబాబ్వేపై వచ్చిన 91 తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ విషయంలో అదే పద్ధతిని కొనసాగిస్తానని హర్మన్ప్రీత్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
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