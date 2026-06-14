చరిత్ర సృష్టించిన హర్మన్ప్రీత్- మిథాలీ రాజ్ రికార్డ్ బ్రేక్
టీ20 వరల్డ్కప్ - భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- అరుదైన ఘనత సాధించిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్!
Published : June 14, 2026 at 7:45 PM IST
Harmanpreet Kaur Record : టీమ్ఇండియా మహిళా జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో అత్యధిక పరుగుల బాదిన భారత బ్యాటర్గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో హర్మన్ మాజీ క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఎడ్జ్బాస్టన్ వేదికగా పాకిస్థాన్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో తొలి పరుగు తీయడంతోనే హర్మన్ ఈ ఘనత అందుకుంది.
ఇప్పటిదాకా ఆమె టీ20 వరల్డ్కప్లో 727 పరుగులు చేసింది. దీంతో పొట్టికప్ టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు బాదిన మహిళా క్రికెటర్గా టాప్లో కొనసాగుతోంది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు మిథాలీ రాజ్ (726 పరుగులు)తో హర్మన్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. పాక్తో ఫైట్లో తొలి పరుగు సాధించడంతో మిథానిని వెనక్కినెట్టి సరికొత్త రికార్డ్ను నెలకొల్పింది.
టీ20 వరల్డ్కప్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన టీమ్ఇండియా మహిళా క్రికెటర్లు
- హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ - 727* పరుగులు - 34 ఇన్నింగ్స్
- మిథాలీ రాజ్ - 726 పరుగులు- 23 ఇన్నింగ్స్
- స్మృతి మంధాన - 545* పరుగులు - 26 ఇన్నింగ్స్
- జెమీమా రోడ్రిగ్స్ - 408 పరుగులు - 20 ఇన్నింగ్స్
- పూనమ్ రౌత్ - 375 పరుగులు - 16 ఇన్నింగ్స్
- షఫాలీ వర్మ - 368 పరుగులు- 15 ఇన్నింగ్స్
- దీప్తి శర్మ - 218 పరుగులు- 14 ఇన్నింగ్స్
- సులక్షణ నాయక్- 170 పరుగులు - 11 ఇన్నింగ్స్
- వేదా కృష్ణమూర్తి - 158 పరుగులు- 13 ఇన్నింగ్స్