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చరిత్ర సృష్టించిన హర్మన్​ప్రీత్- మిథాలీ రాజ్ రికార్డ్ బ్రేక్

టీ20 వరల్డ్​కప్ - భారత్ - పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్- అరుదైన ఘనత సాధించిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్!

Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 7:45 PM IST

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Harmanpreet Kaur Record : టీమ్ఇండియా మహిళా జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. మహిళల టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​లో అత్యధిక పరుగుల బాదిన భారత బ్యాటర్​గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో హర్మన్ మాజీ క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఎడ్జ్​బాస్టన్ వేదికగా పాకిస్థాన్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో తొలి పరుగు తీయడంతోనే హర్మన్ ఈ ఘనత అందుకుంది.

ఇప్పటిదాకా ఆమె టీ20 వరల్డ్​కప్​లో 727 పరుగులు చేసింది. దీంతో పొట్టికప్​ టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు బాదిన మహిళా క్రికెటర్​గా టాప్​లో కొనసాగుతోంది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు మిథాలీ రాజ్ (726 పరుగులు)తో హర్మన్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. పాక్​తో ఫైట్​లో తొలి పరుగు సాధించడంతో మిథానిని వెనక్కినెట్టి సరికొత్త రికార్డ్​ను నెలకొల్పింది.

టీ20 వరల్డ్​కప్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన టీమ్ఇండియా మహిళా క్రికెటర్లు

  • హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ - 727* పరుగులు - 34 ఇన్నింగ్స్
  • మిథాలీ రాజ్ - 726 పరుగులు- 23 ఇన్నింగ్స్
  • స్మృతి మంధాన - 545* పరుగులు - 26 ఇన్నింగ్స్
  • జెమీమా రోడ్రిగ్స్ - 408 పరుగులు - 20 ఇన్నింగ్స్
  • పూనమ్ రౌత్ - 375 పరుగులు - 16 ఇన్నింగ్స్
  • షఫాలీ వర్మ - 368 పరుగులు- 15 ఇన్నింగ్స్
  • దీప్తి శర్మ - 218 పరుగులు- 14 ఇన్నింగ్స్
  • సులక్షణ నాయక్- 170 పరుగులు - 11 ఇన్నింగ్స్
  • వేదా కృష్ణమూర్తి - 158 పరుగులు- 13 ఇన్నింగ్స్

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