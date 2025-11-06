ETV Bharat / sports

'మోదీజీ, మీ స్కిన్​కేర్ సీక్రెట్ ఏంటి?'- ప్రధానికి హర్లీన్ ఫన్నీ క్వశ్చన్

మోదీతో వరల్డ్ ఛాంపియన్ల భేటీ- హర్లీన్ ఫన్నీ క్వశ్చన్!

Modi Harleen
Modi Harleen (Source : Harleen Insta Post)
Published : November 6, 2025 at 2:52 PM IST

Harleen Deol PM Modi : విశ్వ విజేతలుగా నిలిచిన భారత మహిళల జట్టుతో బుధవారం దిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ భేటీ అయ్యారు. వరల్డ్​కప్ విజయం పట్ల ఛాంపియన్లను మోదీ అభినందించారు. వాళ్లతో సరదాగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడారు. అయితే యంగ్ బ్యాటర్ హర్లీన్ డియోల్ తనవంతు రాగానే మోదీని అడిగిన ప్రశ్న ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది.

మీ స్కిన్ రొటీన్ ఏంటి సర్?
'సర్, మీ స్కిన్‌ కేర్ రహస్యం ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీ స్కిన్ ఎల్లప్పుడూ మెరుస్తూ ఉంటుంది' అని సరదాగా అడిగేసింది. దీంతో అక్కడున్నవాళ్లు అంతా ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు. హర్లిన్ ప్రశ్నకు మోదీ కూడా నవ్వేశారు. ఈ ప్రశ్నకు మోదీ స్పందించారు. 'నేను వాటి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోను' అని రిప్లై ఇచ్చారు. ఇంతలో 'ఇది దేశంలోని కోట్లాది మంది ప్రేమ వల్లే' అని టీమ్ మెంబర్ ఒకరు అన్నారు. దీనికి మోదీ స్పందిస్తూ 'అది కూడా కొవొచ్చు, 25ఏళ్ల నుంచి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నాను కదా. వాళ్ల ప్రేమ వల్లే అనుకుంటా' అని మోదీ సమాధానం ఇచ్చారు.

2021లో హర్లీన్ క్యాచ్​ రీ ట్వీట్!
ఈ వరల్డ్​కప్​లో అమన్​జ్యోత్ కౌర్ అందుకున్న క్యాచ్ గురించి మోదీ ఆమెతో మాట్లాడారు. గతేడాది టీ20 వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్​లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ అందుకున్న క్యాచ్​ను ప్రస్తావించారు. అమన్ అందుకున్న క్యాచ్ కూడా అలాంటి మ్యాచ్​ విన్నింగ్ మూమెంట్ అని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే హర్లీన్ గతంలో అందుకున్న క్యాచ్ గురించి కూడా ప్రస్తావించారు. ఆయనకు ఆ క్యాచ్ కూడా అద్భుతంగా అనిపించిందని చెప్పారు.

'సర్, అది ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​లో జరిగింది. అలాంటి క్యాచ్​లు పట్టడం బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాం. అయితే అంతకుముందు ఓ క్యాచ్ వదిశాను. దీంతో కెప్టెన్ హర్మన్, 'మంచి ఫీల్డర్లు కూడా క్యాచ్​లు వదిలేస్తే ఏంటి మీ వల్ల లాభం?' అని అనేసింది. దీంతో అదే మ్యాచ్​లో కసితో ఈ క్యాచ్ పట్టుకున్నా' అని హర్లీన్ 2021 ఇంగ్లాండ్ పర్యటన సంగతి గుర్తుచేసింది.

MODI HARLEEN
HARLEEN DEOL PM MODI
HARLEEN DEOL PM MODI

