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గొప్ప మనసు చాటుకున్న హార్దిక్ పాండ్య- పేద విద్యార్థులకు కోటి రూపాయలు డొనేషన్!

Hardik Pandya Donation : హార్దిక్ పాండ్య తన మంచి మనసు చాటుకున్నాడు. ఓ స్పోర్ట్స్ ఛాలెంజ్​లో గెలుచుకున్న ప్రైజ్​మనీని స్వచ్ఛంద సంస్థకు విరాళంగా ఇచ్చాడు.

Hardik Pandya
హార్దిక్ పాండ్య (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2026 at 3:36 PM IST

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టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన మంచి మనసును చాటుకున్నాడు. ఫిట్​నెస్ కారణాలతో కొంతకాలంగా క్రికెట్​కు దూరంగా ఉంటున్న పాండ్య తాజాగా ఓ యూట్యూబ్ షోలో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో పలు టాస్క్​లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి లక్ష డాలర్ల ప్రైజ్​మనీ గెలుచుకున్నాడు. అయితే ఈ మొత్తాన్ని పాండ్య తన సొంత అవసరాలకు వాడుకోకుండా ఓ ఛారిటీకి డొనేట్ చేశాడు.

సమాజ హితం కోసం విరాళం
హార్దిక్ తాజాగా యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ 'మిస్టర్ బీస్ట్'తో బేస్​బాల్ ఛాలెంజ్​లో పాల్గొన్నాడు. ఈ ఛాలెంజ్​లో పాండ్య విజయం సాధించాడు. దీంతో అతడికి లక్ష డాలర్లు (సుమారు రూ. 94.9 లక్షలు) బహుమతిని గెలుచుకున్నాడు. ఆ మొత్తాన్ని పాండ్య సామాజిక ప్రయోజనం కోసం స్వచ్ఛంద సంస్థకు విరాళంగా ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ మొత్తం డబ్బును పేద విద్యార్థులకు ప్రాథమిక విద్య, ఆహారం వంటి కనీస అవసరాలు అందించేందుకు ఓ ఛారిటీకి విరాళంగా ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా వీధి శునకాల కోసం ఆశ్రయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ఇందులో నుంచి కొంత మొత్తాన్ని విరాళంగా అందించాడు. అలా మైదానంలో తన మెరుపులతో ఆకట్టుకునే హార్దిక్, తాజాగా మైదానం వెలుపల తన ఉదారత చాటుకొని అందరి మనసులు గెలుచుకున్నాడు.

'మిస్టర్ బీస్ట్' షోలో హార్దిక్ ఎదుర్కొన్న సవాలు ఏమిటి?
ఇది బేస్‌బాల్‌ ఛాలెంజ్. బేస్​బాల్​ను స్టేడియం బయటకు పంపించాలి. ఎవరు ఎక్కువ బంతులను స్టేడియం బయటకు పంపితే, వాళ్లే విజేతగా నిలుస్తారు. యూట్యూబర్ బీస్ట్​కు ఈ పోటీలో పాండ్య గట్టి పోటీనిచ్చాడు. అతడు మూడు బంతులను స్టేడియం బయటకు పంపించి పోటీలో నెగ్గాడు. అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే? తాను ఇంతకుముందెన్నడూ బేస్‌బాల్ ఆడలేదని హార్దిక్ చెప్పాడు. అయినప్పటికీ ఈ ఛాలెంజ్​లో నెగ్గడం విశేషం.

మిస్టర్ బీస్ట్ ఎవరు?
మిస్టర్ బీస్ట్ (అసలు పేరు జిమ్మీ డోనాల్డ్‌సన్) ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్లలో ఒకరు. ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు, క్రీడాకారులకు ఇలాంటి ఛాలెంజ్​లు విసురుతారు. తాజాగా హార్దిక్‌తో బేస్​బాల్ ఛాలెంజ్​లో పాల్గొన్నారు.

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