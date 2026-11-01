గొప్ప మనసు చాటుకున్న హార్దిక్ పాండ్య- పేద విద్యార్థులకు కోటి రూపాయలు డొనేషన్!
Hardik Pandya Donation : హార్దిక్ పాండ్య తన మంచి మనసు చాటుకున్నాడు. ఓ స్పోర్ట్స్ ఛాలెంజ్లో గెలుచుకున్న ప్రైజ్మనీని స్వచ్ఛంద సంస్థకు విరాళంగా ఇచ్చాడు.
Published : November 1, 2026 at 3:36 PM IST
టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన మంచి మనసును చాటుకున్నాడు. ఫిట్నెస్ కారణాలతో కొంతకాలంగా క్రికెట్కు దూరంగా ఉంటున్న పాండ్య తాజాగా ఓ యూట్యూబ్ షోలో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో పలు టాస్క్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి లక్ష డాలర్ల ప్రైజ్మనీ గెలుచుకున్నాడు. అయితే ఈ మొత్తాన్ని పాండ్య తన సొంత అవసరాలకు వాడుకోకుండా ఓ ఛారిటీకి డొనేట్ చేశాడు.
సమాజ హితం కోసం విరాళం
హార్దిక్ తాజాగా యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ 'మిస్టర్ బీస్ట్'తో బేస్బాల్ ఛాలెంజ్లో పాల్గొన్నాడు. ఈ ఛాలెంజ్లో పాండ్య విజయం సాధించాడు. దీంతో అతడికి లక్ష డాలర్లు (సుమారు రూ. 94.9 లక్షలు) బహుమతిని గెలుచుకున్నాడు. ఆ మొత్తాన్ని పాండ్య సామాజిక ప్రయోజనం కోసం స్వచ్ఛంద సంస్థకు విరాళంగా ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ మొత్తం డబ్బును పేద విద్యార్థులకు ప్రాథమిక విద్య, ఆహారం వంటి కనీస అవసరాలు అందించేందుకు ఓ ఛారిటీకి విరాళంగా ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా వీధి శునకాల కోసం ఆశ్రయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ఇందులో నుంచి కొంత మొత్తాన్ని విరాళంగా అందించాడు. అలా మైదానంలో తన మెరుపులతో ఆకట్టుకునే హార్దిక్, తాజాగా మైదానం వెలుపల తన ఉదారత చాటుకొని అందరి మనసులు గెలుచుకున్నాడు.
🔴 HARDIK PANDYA ENDS CRICKET VS BASEBALL DEBATE 🤣 - Even MrBeast was shocked to see how easily Hardik smashed every ball while playing baseball! 😭🔥 https://t.co/FTJ3IHCKN8— Sam (@cricsam02) November 1, 2026
'మిస్టర్ బీస్ట్' షోలో హార్దిక్ ఎదుర్కొన్న సవాలు ఏమిటి?
ఇది బేస్బాల్ ఛాలెంజ్. బేస్బాల్ను స్టేడియం బయటకు పంపించాలి. ఎవరు ఎక్కువ బంతులను స్టేడియం బయటకు పంపితే, వాళ్లే విజేతగా నిలుస్తారు. యూట్యూబర్ బీస్ట్కు ఈ పోటీలో పాండ్య గట్టి పోటీనిచ్చాడు. అతడు మూడు బంతులను స్టేడియం బయటకు పంపించి పోటీలో నెగ్గాడు. అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే? తాను ఇంతకుముందెన్నడూ బేస్బాల్ ఆడలేదని హార్దిక్ చెప్పాడు. అయినప్పటికీ ఈ ఛాలెంజ్లో నెగ్గడం విశేషం.
HEART-WINNING GESTURE BY HARDIK PANDYA 🫡 - There is only one heart, Hardik brother, how many times will you win it? • Hardik Pandya recently appeared in a MrBeast video, where he completed a few challenges and won $100,000. And do you know what he did with that $100,000? • He donated it—the entire amount—to underprivileged children who lack access to resources, education, and food. He donated it to them, and also donated these funds to help provide shelter for stray dogs. • This is Hardik Pandya, whose heart is as big as the ocean.— Cricket Central (@CricketCentrl) November 1, 2026
మిస్టర్ బీస్ట్ ఎవరు?
మిస్టర్ బీస్ట్ (అసలు పేరు జిమ్మీ డోనాల్డ్సన్) ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్లలో ఒకరు. ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు, క్రీడాకారులకు ఇలాంటి ఛాలెంజ్లు విసురుతారు. తాజాగా హార్దిక్తో బేస్బాల్ ఛాలెంజ్లో పాల్గొన్నారు.