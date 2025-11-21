ETV Bharat / sports

ఆ మోడల్​తో సీక్రెట్‌గా హార్దిక్ పాండ్య ఎంగేజ్‌మెంట్?- ఆ ఫొటోలు, రింగ్​తో హింట్!

మహికా శర్మతో కలిసి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హార్దిక్- ఫొటోలు షేర్ చేసి వెంటనే డిలీట్ చేసిన పూజారి- మ్యాటర్ ఏంటంటే?

Published : November 21, 2025 at 3:18 PM IST

Hardik Pandya Mahieka Sharma : టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య అంటేనే సెన్సేషన్. గ్రౌండ్‌లో తన ఆటతో ఎంత హడావుడి చేస్తాడో, బయట తన పర్సనల్ లైఫ్‌తో అంతకంటే ఎక్కువ వార్తల్లో ఉంటాడు. మొదటి భార్య నటాషా స్టాంకోవిచ్‌తో విడాకులు తీసుకున్న కొద్ది రోజులకే కొత్త ప్రేమాయణం మొదలుపెట్టిన హార్దిక్, ఇప్పుడు ఏకంగా రెండో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యాడనే వార్తలు నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం అందుకున్నాయి. తాజాగా హార్దిక్ తన రూమర్డ్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మహికా శర్మతో కలిసి ఒక ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆ ఫొటోలు చూశాక వీరి ఎంగేజ్‌మెంట్ అయిపోయిందనే టాక్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది.

సీక్రెట్ ఎంగేజ్‌మెంట్!
వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలలో హార్దిక్, మహిక ఇద్దరూ సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో పూజలో కూర్చున్నారు. అయితే అందరి దృష్టి మహికా చేతి వేలిపై పడింది. ఆమె ఎడమ చేతి ఉంగరపు వేలికి ఒక డైమండ్ రింగ్ మెరుస్తూ కనిపించింది. ఇది చూసిన కొందరు ఫ్యాన్స్, ఇది కచ్చితంగా ఎంగేజ్‌మెంట్ రింగే అని ఫిక్స్ అయిపోయారు. పైగా హార్దిక్ ఆమె బుగ్గపై ముద్దు పెడుతున్న ఫోటోలు కూడా ఈ అనుమానాలకు బలం చేకూరుస్తున్నాయి. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ పూజ చేసిన పండితుడు చంద్రశేఖర్, ఈ ఫొటోలను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసి, కొద్దిసేపటికే డిలీట్ చేశారు. "మంగళవారం కుటుంబ క్షేమం కోసం చేసిన పూజ" అని ఆయన క్యాప్షన్ పెట్టినా, డిలీట్ చేయడం వెనుక ఏదో దాస్తున్నారనే అనుమానం ఫ్యాన్స్‌లో మొదలైంది.

'బిగ్ 3' పోస్ట్ మీనింగ్ ఇదేనా?
నిజానికి హార్దిక్ పాండ్య తన రిలేషన్‌షిప్ గురించి పరోక్షంగా ముందే హింట్ ఇచ్చాడు. ఇటీవల తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా "మై బిగ్ 3"అంటూ ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు. అందులో తన కొడుకు అగస్త్య, తన పెట్ డాగ్, మహిక శర్మ ఉన్నారు. బీచ్ వెకేషన్, పూల్ సైడ్ రొమాంటిక్ ఫొటోలతో వారిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని అప్పుడే కన్ఫార్మ్ చేశాడు. అక్టోబరులో ముంబయి ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కూడా వీరు జంటగా కనిపించారు. ఇప్పుడు సడెన్‌గా ఈ పూజ ఫొటోలు, ఆ రింగ్ బయటపడటంతో వీరిద్దరూ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారని ప్రచారం జోరందుకుంది.

నటాషాతో విడాకులు!
హార్దిక్ పాండ్య వ్యక్తిగత జీవితం ఎప్పుడూ కూడా మీడియాలో హాట్ టాపిక్​గా ఉంటుంది. 2020లో నటి నటాషా స్టాంకోవిచ్‌ను పెళ్లాడి, నాలుగేళ్ల కాపురం తర్వాత 2024 జూలైలో విడాకులు తీసుకున్నాడు. వీరికి అగస్త్య అనే బాబు ఉన్నాడు. విడాకుల ప్రకటన వచ్చిన కొన్ని నెలలకే హార్దిక్ మరో అమ్మాయితో రిలేషన్‌లో ఉండటం, ఇప్పుడు ఎంగేజ్‌మెంట్ రూమర్స్ రావడం కొందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అయితే, హార్దిక్ మాత్రం తన గతం గురించి ఆలోచించకుండా లైఫ్‌లో ముందుకు వెళ్తున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ఎవరీ మహికా శర్మ?
ఇంతకీ హార్దిక్ మనసు గెలుచుకున్న ఈ మహికా శర్మ ఎవరు అనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంది. మహిక ఒక మోడల్. మనీష్ మల్హోత్రా, తరుణ్ తహిలియాని వంటి టాప్ డిజైనర్ల కోసం ర్యాంప్ వాక్ చేశారు. అంతేకాదు, రాపర్ రాగా మ్యూజిక్ వీడియోలోనూ, వివేక్ ఒబెరాయ్ నటించిన 'పీఎం నరేంద్ర మోదీ' సినిమాలో చిన్న పాత్రలోనూ ఛాన్స్ కొట్టేశారు. ప్రస్తుతం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫ్యాషన్, ఫిట్‌నెస్ కంటెంట్‌తో పాపులర్ అయ్యారు. ఏది ఏమైనా, హార్దిక్ మహికల జంట ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్. మరి ఈ ఎంగేజ్‌మెంట్ వార్తలపై హార్దిక్ ఎప్పుడు క్లారిటీ ఇస్తాడో చూడాలి.

