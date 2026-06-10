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అఫ్గానిస్థాన్‌ వన్డే సిరీస్‌కు ముందు భారత్‌కు మరో షాక్‌- గాయంతో హార్దిక్‌ పాండ్య ఔట్​!

తొడ కండరాల గాయంతో మూడు వారాలు ఆటకు దూరమయ్యే అవకాశం- పాండ్య ఫిట్‌నెస్‌పై బీసీసీఐ సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన తర్వాతి రోజే ఈ పరిణామం

Hardik Pandya Injured
Hardik Pandya Injured (File Photo: Hardik Pandya (IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 3:01 PM IST

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Hardik Pandya Injured : అఫ్గానిస్థాన్‌తో జరగనున్న మూడు మ్యాచుల వన్డే సిరీస్‌కు ముందు భారత్‌కు మరో షాక్‌ తగిలింది. గాయం కారణంగా స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్య అఫ్గాన్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు. పాండ్య ఫిట్‌నెస్‌పై బీసీసీఐ సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన తర్వాత రోజునే ఈ పరిణామం జరిగింది. ఐపీఎల్‌లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరఫున ఆడుతున్న సమయంలో హార్దిక్‌ పాండ్య వెన్నునొప్పితో బాధపడ్డాడు. దీంతో ఐపీఎల్‌లో కూడా కొన్ని మ్యాచులకు దూరమయ్యాడు. ఫిట్‌నెస్‌ నిరూపించుకునేందుకు బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌కు వెళ్లాడు. ఫిట్‌నెస్ టెస్టులో భాగంగా హార్దిక్ పాండ్య 10 ఓవర్లు బౌలింగ్‌ చేశాడు. బౌలింగ్‌ చేసిన తర్వాత ఆతడి తొడ కండరాలు పట్టేశాయని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి. తొడ కండరాల గాయం నుంచి కోలుకోవడానికి మూడు వారాల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని వెల్లడించాయి. హార్దిక్‌ పాండ్య స్థానంలో బీసీసీఐ ఎవర్ని తీసుకుంటుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే గాయం కారణంగా స్టార్‌ బ్యాటర్ విరాట్‌ కోహ్లీ అఫ్గానిస్థాన్‌ వన్డే సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు. ఈ నెల 13న ధర్మశాల వేదికగా భారత్‌-అఫ్గానిస్థాన్‌ మధ్య వన్డే సిరీస్‌ ఆరంభం కానుంది.


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HARDIK PANDYA INJURED
HARDIK PANDYA INJURED

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