టీమ్ఇండియాలోకి హార్దిక్ పాండ్య- కానీ కండిషన్స్ అప్లై!
భారత్ ఏ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా ఏ సిరీస్ - టీమ్ఇండియా జట్లను ప్రకటించిన బీసీసీఐ- కెప్టెన్లుగా పడిక్కల్, రుతురాజ్కు ప్రమోషన్
Published : September 9, 2026 at 4:05 PM IST
India A Squad : సొంతగడ్డపై ఆస్ట్రేలియా Aతో భారత్ A ఆడనున్న సిరీస్ కోసం టీమ్ఇండియా జట్టును బీసీసీఐ బుధవారం ప్రకటించింది. టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యకు ఈ జట్టులో చోటు దక్కింది. అయితే మ్యాచ్లు ప్రారంభమయ్యే నాటికి అతడు ఫిట్నెస్ నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాగా, పుదుచ్చెరి వేదికగా ఆస్ట్రేలియా ఏతో భారత్ ఏ జట్టు రెండు మల్టీ డే టెస్టు మ్యాచ్లు, మూడు వన్డేలు ఆడనుంది.
పడిక్కల్, రుతురాజ్కు ప్రమోషన్
కాగా, మల్టీ డే జట్టుకు యంగ్ ప్లేయర్ దేవదత్ పడిక్కల్ను కెప్టెన్గా నియమించారు. సాయి సుదర్శన్ అతడికి డిప్యూటిగా వ్యవహరించనున్నాడు. ఇక వన్డే జట్టును రుతురాజ్ గైక్వాడ్ నడిపించనున్నాడు. పడిక్కల్ ఈ టీమ్కు వైస్కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. హార్దిక్ను కేవలం వన్డేలకే ఎంపిక చేశారు. అయితే సిరీస్ ప్రారంభమయ్యే నాటికి పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించాలని షరతు పెట్టారు.
ఇండియా ఏ - ఆస్ట్రేలియా ఏ షెడ్యూల్
- తొలి మల్టీ డే మ్యాచ్ - సెప్టెంబర్ 22 - సెప్టెంబర్ 25- పుదుచ్చెరి
- రెండో మల్టీ డే మ్యాచ్ - సెప్టెంబర్ 29 - అక్టోబర్ 02 - పుదుచ్చెరి
- తొలి వన్డే - అక్టోబర్ 06 - పుదుచ్చెరి
- రెండో వన్డే - అక్టోబర్ 09 - పుదుచ్చెరి
- మూడో వన్డే - అక్టోబర్ 11 - పుదుచ్చెరి
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) September 9, 2026
India A squad announced for home series against Australia A, comprising two multi-day matches and three one-day games in Puducherry.
Details 🔽https://t.co/qv3pB2OLhj pic.twitter.com/svfhQbnEoV
మల్టీ డే సిరీస్కు భారత్ A జట్టు: అమన్ మొఖాడే, ఆయుశ్ పాండే, దేవదత్ పడిక్కల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్ (వైస్ కెప్టెన్), యశ్ రాథోడ్, షేక్ రషీద్, కుమార్ కుషాగ్రా (వికెట్ కీపర్), షమ్స్ ములానీ, తనుశ్ కోటియన్, తుషార్ దేశ్పాండే, అన్షుల్ కాంబోజ్, ప్రఫుల్ హింగే, ఎన్ జగదీశన్, నచికేత్ బుటే, వీ వైశాఖ్*
భారత్ A వన్డే జట్టు: ప్రియాంశ్ ఆర్య, సాయి సుదర్శన్, దేవదత్ పడిక్కల్ (వైస్ కెప్టెన్), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), రజత్ పాటిదార్, కుమార్ కుషాగ్రా (వికెట్ కీపర్), నిశాంత్ సింధు, విప్రజ్ నిగమ్, అర్షిన్ కులకర్ణి, అర్షద్ ఖాన్, నమన్ ధీర్, హార్దిక్ పాండ్య*, ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్, గుర్జపనీత్ సింగ్, యశ్ ఠాకూర్