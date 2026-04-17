'తప్పు ఎక్కడ జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు!'- వరుస ఓటములపై హార్దిక్ పాండ్య

వరుస ఓటములపై పాండ్య అసంతృప్తి- కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటూ కామెంట్స్!

Hardik Pandya latest
Hardik Pandya latest
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 12:26 PM IST

Hardik Pandya On Team Perfomance : వాంఖడే వేదికగా ఏప్రిల్ 16న పంజాబ్ కింగ్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ముంబయి ఇండియన్స్ ఘోర ఓటమిని చవిచూసింది. తొలుత బ్యాటింగ్​లో రాణించినా, బౌలింగ్​లో విఫలమై వరుసగా నాలుగో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. దీంతో జట్టు ప్రదర్శనపై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. అసలు తప్పు ఎక్కడ జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదని అన్నాడు. ఈ మేరకు మ్యాచ్​ అనంతరం ప్రజెంటేషన్​లో పాండ్య ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ పేలవంగా
పంజాబ్​ కింగ్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తమ జట్టు బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ పూర్తి పేలవంగా ఉన్నాయని, జట్టు గురించి సానుకూలంగా చెప్పడానికి ఏమీ లేదని పాండ్య వ్యాఖ్యానించాడు. "నిజం చెప్పాలంటే, ప్రస్తుతానికి నేను ఏం మాట్లాడలేను. మా ప్రదర్శన పట్ల మేం పునరాలోచించుకోవాలి. మాలో ఉన్న లోపాలు ఏమిటో చూసుకోవాలి. అది వ్యక్తిగత లోపమా? జట్టు లోపమా? లేదంటే ప్రణాళికాలోనే లోపం ఉందా? అనేది ఆలోచించుకొని త్వరలోనే దీనిపై ఒక నిర్ణయానికి వస్తాం. అయితే మేం సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన కొన్ని కఠినమైన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. కచ్చితంగా దీనిపై బాధ్యత తీసుకోవాలి" అని హర్దిక్​ పాండ్య అన్నాడు.

జట్టులో ఏవైనా మార్పులు అవసరమా? అని ప్రజెంటేటర్ అడగ్గా, తనకు అర్థం కావట్లేదని పాండ్య చెప్పాడు. కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలా? లేక టోర్నమెంట్‌లో తమ అదృష్టం మారుతుందని ఆశిస్తూ ప్రస్తుత జట్టుతోనే ముందుకెళ్లాలా? అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నానని అన్నాడు.

