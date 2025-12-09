'కొందరు హద్దులు దాటారు'- మహికా శర్మ ఫొటోలు తీసిన ఫొటోగ్రాఫర్పై హార్దిక్ ఫైర్
ఆడవారికి ఆ మాత్రం గౌరవం ఇవ్వాలని తెలియదా?!: ఫొటోగ్రాఫర్లపై హార్దిక్ పాండ్య అసహనం
Published : December 9, 2025 at 4:44 PM IST
Hardik Pandya Instagram : సెలబ్రిటీల పట్ల ఫొటోగ్రాఫర్ల తీరుపై టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ముంబయిలో తన గర్ల్ఫ్రెండ్ మహికా శర్మకు కొందరు ఫొటోగ్రాఫర్ల వల్ల ఎదురైన ఇబ్బంది గురించి ప్రస్తావిస్తూ హార్దిక్ పాండ్య మంగళవారం ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీ పోస్ట్ చేశాడు. అదే సమయంలో మీడియా వ్యక్తులు పడే కష్టం గురించి కూడా అందులో ప్రస్తావించాడు.
"సెలబ్రిటీలను నిత్యం ఉత్సుకతతో పరిశీలిస్తుంటారు. ఈ విషయాన్ని నేను అర్థం చేసుకోగలను. కానీ ఈ రోజు కొందరు హద్దులు దాటారు. మహికా శర్మ బాంద్రాలో ఓ రెస్టరంట్ దగ్గర నడుచుకుంటు వెళ్తోంది. అప్పుడు ఓ ఫొటోగ్రాఫర్ వచ్చి ఆమె ఫొటోలను తీశాడు. అయితే ఆడవాళ్లు ఇబ్బంది పడేలా ఉన్న కోణంలో వాటిని తీశాడు. సెన్సేషనలిజం కోసం వ్యక్తిగత గోప్యతకు గౌరవం ఇవ్వడం లేదు. ఆడవాళ్లకు మనం కనీస మర్యాద ఇవ్వాలి. ప్రతి ఒక్కరికీ హద్దులు ఉంటాయి. ప్రతి రోజూ కష్టించి పనిచేసే మీడియా సోదరులకు ఓ విజ్ఞప్తి. మీ వృత్తిని నేను గౌరవిస్తాను. మీకు నిత్యం సహకరిస్తాను. కానీ మీ అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా. కాస్త విజ్ఞతతో వ్యవహరించండి. ప్రతి అంశాన్నీ ఫొటోలు తీయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి కోణాన్నీ మీ కెమెరాల్లో బంధించాల్సిన అవసరం లేదు. కాస్త మానవత్వం చూపించండి. థ్యాంక్యూ"
--హార్దిక్ పాండ్య, క్రికెటర్