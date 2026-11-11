IPLలో భారీ ట్రేడ్ కన్ఫర్మ్- ముంబయిలోకి అర్ష్దీప్- హార్దిక్ రేట్ హైక్
Hardik Pandya Arshdeep Singh Trade: ఐపీఎల్ 2027కు ముందు మరో భారీ ట్రేడ్ కుదిరింది. హార్దిక్ పాండ్య ముంబయికి ఇండియన్స్ను వీడి పంజాబ్ కింగ్స్కు, అర్ష్దీప్ సింగ్ పంజాబ్ నుంచి ముంబయికి మారాడు.
Published : November 11, 2026 at 10:56 AM IST
ఐపీఎల్ 2027కు ముందు మరో భారీ ట్రేడ్ సెట్టయ్యింది. హార్దిక్ పాండ్య ముంబయికి ఇండియన్స్ను వీడి పంజాబ్ కింగ్స్కు వెళ్లగా, అర్ష్దీప్ సింగ్ పంజాబ్ నుంచి ముంబయికి మారాడు. ఇద్దరి ఫీజు రూ.18 కోట్లే అయినా, హార్దిక్కు మాత్రం ప్రస్తుతం ఉన్న మొత్తంతో పోలిస్తే పెరుగుదల కనిపించింది.
2024లో గుజరాత్ టైటాన్స్ నుంచి ముంబయి ఇండియన్స్కు రీ ఎంట్రీ ఇ చ్చినప్పుడు హార్దిక్ పాండ్యా చుట్టూ ఎంత హైప్ ఉందో తెలిసిందే. రోహిత్ శర్మ స్థానంలో కెప్టెన్సీ కూడా తీసుకున్నాడు. కానీ మూడు సీజన్ల తర్వాత అతని రెండో MI ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. ఐపీఎల్ 2027కు ముందు జరిగిన భారీ ట్రేడ్లో హార్దిక్ ఇప్పుడు పంజాబ్ కింగ్స్కు వెళ్లగా, పంజాబ్ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ ముంబయి ఇండియన్స్లో చేరాడు.
Hardik Pandya to join Punjab Kings, while Arshdeep Singh moves to Mumbai Indians in a major player trade ahead of TATA IPL 2027. https://t.co/9j0KbScPSu— ANI (@ANI) November 11, 2026
హార్దిక్కు రూ.18 కోట్లు
హార్దిక్ను పంజాబ్ రూ.18 కోట్ల ఫీజుతో తీసుకుంది. ముంబయిలో అతని ప్రస్తుత ఫీజు రూ.16.35 కోట్లు కాగా, కొత్త జట్టులో అది రూ.18 కోట్లకు పెరిగింది. అర్ష్దీప్ మాత్రం తన ప్రస్తుత రూ.18 కోట్ల ఫీజుతోనే ముంబయికి వెళ్లాడు. ఈ ట్రేడ్పై గత కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తుండగా, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. దీంతో రెండు జట్ల మధ్య డీల్ పూర్తయింది.
ముంబయితో నాలుగు టైటిల్స్
హార్దిక్కు ముంబయి ఇండియన్స్తో సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. 2015లో ఐపీఎల్ కెరీర్ మొదలుపెట్టిన అతను అదే జట్టుతో 2015, 2017, 2019, 2020 టైటిల్స్ గెలిచాడు. బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్లోనూ ఉపయోగపడే ఆల్రౌండర్గా అక్కడే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. 2022 సీజన్కు ముందు గుజరాత్ టైటాన్స్కు వెళ్లి తొలి సీజన్లోనే కెప్టెన్గా టైటిల్ అందించాడు. 2023లో కూడా గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్కు చేరింది. ఆ తర్వాత 2024లో మళ్లీ ముంబయికి వచ్చి కెప్టెన్సీ చేపట్టాడు.