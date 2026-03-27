హార్దిక్ మంచి మనసు- వాంఖడేలో ఆ 11మందికి తలో రూ.10 లక్షల చెక్- ఎందుకంటే?
హార్దిక్ పాండ్య మంచి మనసు- ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు గ్రౌండ్ స్టాఫ్ ఒక్కొక్కరికి రూ.10 లక్షలు- ఎందుకంటే?
Published : March 27, 2026 at 3:47 PM IST
Hardik Pandya Wankhede Stadium : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ హార్దిక్ పాండ్య తన మంచి మనసు చాటుకున్నాడు. ముంబయి వాంఖడే స్టేడియంలోని గ్రౌండ్ స్టాఫ్కు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాడు. 11 మంది స్టాఫ్కు ఒక్కొక్కరికి రూ.10 లక్షల చెక్ అందించాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీంతో నెటిజన్లు హార్దిక్ గొప్ప మనసును ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇంతకీ గ్రౌండ్ స్టాఫ్కు హార్దిక్ ఎందుకు చెక్ ఇచ్చాడు? వాళ్లకు ఇచ్చిన మాటేంటంటే?
హార్దిక్ స్టాఫ్ సహాయం!
హార్దిక్ కొంతకాలం విశ్రాంతి తర్వాత ఇటీవల టీ20 వరల్డ్కప్లో బరిలో దిగాడు. అయితే ఇందులో పాల్గొనేందుకు టోర్నీకి ముందు అతడు బాగా కష్టపడ్డాడు. వాంఖడే స్టేడియంలో ఫిట్నెస్ కోసం నెట్స్లో తీవ్రంగా చెమటోడ్చాడు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండు విభాగాల్లో మెరుగుపర్చుకునేందుకు నెట్స్లో అర్ధరాత్రి దాకా బాగా కష్టపడ్డాడు. అయితే ఆ సమయంలో గ్రౌండ్ స్టాఫ్ తమ విధులు ముగినప్పటికీ హార్దిక్ కోసం అక్కడే ఉన్నారు. తనకు అదనపు సౌకర్యాలు చేశారట.
ప్రాక్టీస్ కోసం హార్దిక్కు నెట్స్ రెడీ చేయడం, పిచ్ను చూసుకోవడంలాంటి అనేక సౌకర్యాలు చేశారు. అయితే తమ విధులు ముగిసినా తన కోసం అదనపు గంటలు అక్కడే సమయం కేటాయిస్తున్న గ్రౌండ్ స్టాఫ్కు హార్దిక్ అప్పుడే ఓ మాట ఇచ్చాడట. వాళ్లందరికీ మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పాడట. ఆ తర్వాత అతడు టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆడాడు. ఈ టోర్నీలో హార్దిక్ వ్యక్తిగత ప్రదర్శన కూడా ఆశించిన స్థాయిలోనే ఉంది. దీంతో స్టాఫ్కు ఇచ్చిన మాట ఇలా క్యాష్ రివార్డ్ ఇచ్చి నిలబెట్టుకున్నాడు. గురువారం ముంబయి ఇండియన్స్ టీమ్ ప్రాక్టీస్ ముగిసిన తర్వాత హార్దిక్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్తో కలిశాడు. ఈ చెక్కులను వాళ్లకు స్వయంగా అందించాడు.
Hardik Pandya made a promise to the Wankhede groundstaff during his T20 World Cup preparations that he would return and reward them upon returning.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 27, 2026
Wankhede groundstaff tirelessly helped Hardik even till the midnight so he could be ready for the T20 World Cup.
కాగా, హార్దిక్ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. ఈ సీజన్లో అతడు ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. 2024లో ముంబయి కెప్టెన్గా బాధ్యతలు అందుకున్న అతడు ఆ సీజన్లో గ్రూప్ దశలోనే నిష్క్రమించారు. ఇక గతేడాది మాత్రం క్వాలిఫైయర్ 2దాకా జట్టును తీసుకెళ్లాడు. ఇక ఈసారి జట్టుకు ఆరో టైటిల్ అందించడమే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగనున్నాడు.