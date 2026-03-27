హార్దిక్ మంచి మనసు- వాంఖడేలో ఆ 11మందికి తలో రూ.10 లక్షల చెక్- ఎందుకంటే?

హార్దిక్ పాండ్య మంచి మనసు- ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు గ్రౌండ్ స్టాఫ్​ ఒక్కొక్కరికి రూ.10 లక్షలు- ఎందుకంటే?

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 3:47 PM IST

Hardik Pandya Wankhede Stadium : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ హార్దిక్ పాండ్య తన మంచి మనసు చాటుకున్నాడు. ముంబయి వాంఖడే స్టేడియంలోని గ్రౌండ్​ స్టాఫ్​కు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాడు. 11 మంది స్టాఫ్​కు ఒక్కొక్కరికి రూ.10 లక్షల చెక్ అందించాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. దీంతో నెటిజన్లు హార్దిక్ గొప్ప మనసును ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇంతకీ గ్రౌండ్​ స్టాఫ్​కు హార్దిక్ ఎందుకు చెక్ ఇచ్చాడు? వాళ్లకు ఇచ్చిన మాటేంటంటే?

హార్దిక్​ స్టాఫ్ సహాయం!
హార్దిక్ కొంతకాలం విశ్రాంతి తర్వాత ఇటీవల టీ20 వరల్డ్​కప్​లో బరిలో దిగాడు. అయితే ఇందులో పాల్గొనేందుకు టోర్నీకి ముందు అతడు బాగా కష్టపడ్డాడు. వాంఖడే స్టేడియంలో ఫిట్​నెస్​ కోసం నెట్స్​లో తీవ్రంగా చెమటోడ్చాడు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండు విభాగాల్లో మెరుగుపర్చుకునేందుకు నెట్స్‌లో అర్ధరాత్రి దాకా బాగా కష్టపడ్డాడు. అయితే ఆ సమయంలో గ్రౌండ్ స్టాఫ్ తమ విధులు ముగినప్పటికీ హార్దిక్ కోసం అక్కడే ఉన్నారు. తనకు అదనపు సౌకర్యాలు చేశారట.

ప్రాక్టీస్ కోసం హార్దిక్​కు నెట్స్​ రెడీ చేయడం, పిచ్​ను చూసుకోవడంలాంటి అనేక సౌకర్యాలు చేశారు. అయితే తమ విధులు ముగిసినా తన కోసం అదనపు గంటలు అక్కడే సమయం కేటాయిస్తున్న గ్రౌండ్ స్టాఫ్​కు హార్దిక్ అప్పుడే ఓ మాట ఇచ్చాడట. వాళ్లందరికీ మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పాడట. ఆ తర్వాత అతడు టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడాడు. ఈ టోర్నీలో హార్దిక్ వ్యక్తిగత ప్రదర్శన కూడా ఆశించిన స్థాయిలోనే ఉంది. దీంతో స్టాఫ్​కు ఇచ్చిన మాట ఇలా క్యాష్ రివార్డ్ ఇచ్చి నిలబెట్టుకున్నాడు. గురువారం ముంబయి ఇండియన్స్ టీమ్ ప్రాక్టీస్ ముగిసిన తర్వాత హార్దిక్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్​తో కలిశాడు. ఈ చెక్కులను వాళ్లకు స్వయంగా అందించాడు.

కాగా, హార్దిక్ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్​ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. ఈ సీజన్​లో అతడు ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. 2024లో ముంబయి కెప్టెన్​గా బాధ్యతలు అందుకున్న అతడు ఆ సీజన్​లో గ్రూప్​ దశలోనే నిష్క్రమించారు. ఇక గతేడాది మాత్రం క్వాలిఫైయర్ 2దాకా జట్టును తీసుకెళ్లాడు. ఇక ఈసారి జట్టుకు ఆరో టైటిల్ అందించడమే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగనున్నాడు.

