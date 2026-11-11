ట్రేడ్ డీల్పై హార్దిక్ పాండ్య ఫస్ట్ రియాక్షన్- ఇన్స్టాలో పోస్టు షేర్ చేసిన క్రికెటర్
Hardik Pandya Trade : ఐపీఎల్లో హార్దిక్ పాండ్య ట్రేడింగ్ ఎట్టకేలకు కంప్లీట్ అయ్యింది. అయితే ఈ డీల్ పూర్తైన వెంటనే హార్దిక్ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశాడు.
Published : November 11, 2026 at 3:25 PM IST
2027 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు అత్యంత హాట్టాపిక్గా నిలిచిన హార్దిక్ పాండ్య ట్రేడింగ్ ప్రచారాలకు ఎట్టకేలకు బుధవారం ఫుల్స్టాప్ పడింది. తొలి నుంచి ప్రచారం జరిగినట్లుగానే ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టు హార్దిక్ను పంజాబ్ కింగ్స్కు ట్రేడ్ చేసింది. బదులుగా పంజాబ్ కింగ్స్ నుంచి భారత యువ పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ను తమ జట్టులోకి తీసుకుంది. దీంతో ఈ ట్రేడింగ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. అయితే ఈ డీల్ అధికారికంగా పూర్తైన వెంటనే హార్దిక్ పాండ్య దీనిపై స్పందించాడు. తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశాడు.
నమస్తే పంజాబ్!
డీల్ పూర్తయ్యాక హార్దిక్ పెట్టిన పోస్టులో ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. పంజాబీ సంప్రదాయంలో అభిమానులకు 'నమస్తే' చెప్పుకొచ్చాడు. అంతేకాకుండా 'శ్రేయల్ అయ్యర్ నా కెప్టెన్, రికీ పాంటింగ్ నా కోచ్, పంజాబ్ కింగ్స్ నా జట్టు. ఇక నుంచి నా ప్రయాణం పంజాబ్ జట్టుతోనే' అని పంజాబ్ జెర్సీతో ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేశాడు. ఈ పోస్టుకు భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు కామెంట్ చేయడం విశేషం. 'గుడ్ లక్ హార్దిక్ పాండ్య. పంజాబ్ కింగ్స్కు ఈసారి తొలి ఐపీఎల్ టైటిల్ పక్కా' అని కామెంట్ రాశారు.