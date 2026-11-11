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ట్రేడ్ డీల్​పై హార్దిక్ పాండ్య ఫస్ట్ రియాక్షన్- ఇన్​స్టాలో పోస్టు షేర్ చేసిన క్రికెటర్

Hardik Pandya Trade : ఐపీఎల్​లో హార్దిక్ పాండ్య ట్రేడింగ్ ఎట్టకేలకు కంప్లీట్ అయ్యింది. అయితే ఈ డీల్ పూర్తైన వెంటనే హార్దిక్ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశాడు.

Hardik Pandya
హార్దిక్ పాండ్య (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2026 at 3:25 PM IST

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2027 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు అత్యంత హాట్​టాపిక్​గా నిలిచిన హార్దిక్ పాండ్య ట్రేడింగ్​ ప్రచారాలకు ఎట్టకేలకు బుధవారం ఫుల్​స్టాప్ పడింది. తొలి నుంచి ప్రచారం జరిగినట్లుగానే ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టు హార్దిక్​ను పంజాబ్ కింగ్స్​కు ట్రేడ్ చేసింది. బదులుగా పంజాబ్ కింగ్స్ నుంచి భారత యువ పేసర్ అర్షదీప్​ సింగ్​ను తమ జట్టులోకి తీసుకుంది. దీంతో ఈ ట్రేడింగ్​ కంప్లీట్ అయ్యింది. అయితే ఈ డీల్ అధికారికంగా పూర్తైన వెంటనే హార్దిక్ పాండ్య దీనిపై స్పందించాడు. తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశాడు.

నమస్తే పంజాబ్!
డీల్ పూర్తయ్యాక హార్దిక్ పెట్టిన పోస్టులో ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. పంజాబీ సంప్రదాయంలో అభిమానులకు 'నమస్తే' చెప్పుకొచ్చాడు. అంతేకాకుండా 'శ్రేయల్ అయ్యర్ నా కెప్టెన్, రికీ పాంటింగ్ నా కోచ్, పంజాబ్ కింగ్స్​ నా జట్టు. ఇక నుంచి నా ప్రయాణం పంజాబ్ జట్టుతోనే' అని పంజాబ్ జెర్సీతో ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేశాడు. ఈ పోస్టుకు భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు కామెంట్​ చేయడం విశేషం. 'గుడ్ లక్ హార్దిక్ పాండ్య. పంజాబ్ కింగ్స్​కు ఈసారి తొలి ఐపీఎల్ టైటిల్ పక్కా' అని కామెంట్ రాశారు.

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