సన్​రైజర్స్ తడ 'బ్యాటు'- 86 పరుగులకే ఆలౌట్- గుజరాత్ ఘన విజయం

స్వల్ప ఛేదనలో పూర్తిగా చేతులెత్తేసిన సన్​రైజర్స్ బ్యాటర్లు- ఎనిమిదో విజయంతో టాప్​లోకి దూసుకెళ్లిన గుజరాత్

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 11:03 PM IST

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad : గుజరాత్ టైటాన్స్​తో అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు తడబాటుకు గురైంది. ఇటీవల ముంబయితో మ్యాచ్​లో 246 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని సైతం అలవోకగా ఛేదించిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ, తాజాగా గుజరాత్​పై తేలిపోయింది. ప్రత్యర్థి జట్టు బౌలర్లు విజృంభించడంతో బ్యాటర్లు పూర్తిగా చేతులెత్తేశారు. ఫలితంగా 169 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో సన్​రైజర్స్ 14.4 ఓవర్లలో​ 86 స్కోర్​కే ఆలౌటైంది. దీంతో గుజరాత్ 82 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. గుజరాత్ బౌలర్లలో కగిసో రబాడ, జేసన్ హోల్డర్ చెరో 3, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 2, మహ్మద్ సిరాజ్, రషీద్ ఖాన్ చెరో ఒక్కో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 168 పరుగులు చేసింది. సాయి సుదర్శన్ (61 పరుగులు), వాషింగ్టన్ సుందర్ (50 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. నిషాంత్ సింధు (22 పరుగులు, 14 బంతుల్లో) మిగతా బ్యాటర్లెవరూ చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ ఆడలేదు. సన్​రైజర్స్ బౌలర్లలో సాకిబ్ హుస్సెన్, ప్రఫుల్ హింగే చెరో 2, పాట్ కమిన్స్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

టాప్​లోకి గుజరాత్
సీజన్ చివరి దశకు సమీపిస్తున్నా కొద్దీ ప్లే ఆఫ్స్ రేసు ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. పాయింట్ల పట్టికలో రోజుకో కొత్త జట్టు అగ్రస్థానంలోకి దూసుకొస్తుంది. తాజాగా సన్​రైజర్స్​పై విజయంతో గుజరాత్ టైటాన్స్ టాప్​లోకి దూసుకెళ్లింది. ఇప్పటిదాకా 12 మ్యాచ్​లు ఆడగా ఆ జట్టుకు ఇది ఎనిమిదో విజయం కావడం విశేషం. దీంతో గుజరాత్​కు ప్లేఆఫ్స్ బెర్తు దాదాపు ఖరారైనట్లే! మరోవైపు, సన్​రైజర్స్ 12 మ్యాచ్​ల్లో 7విజయాలు 14 పాయింట్లతో మూడో ప్లేస్​కు పడిపోయింది. ఇక ప్లేఆఫ్స్​కు చేరుకోవాలంటే సన్​రైజర్స్ తదుపరి రెండు మ్యాచ్​ల్లో కనీసం ఒకటి నెగ్గాలి! ఈ సీజన్​లో సన్​రైజర్స్ ఇంకా 2 మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. మే 18న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​, మే 22న ఆర్సీబీతో ఆడుతుంది.

