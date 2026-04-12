బట్లర్, గిల్ హాఫ్ సెంచరీలు- లఖ్​నవూపై గుజరాత్ ఈజీ విన్!

గుజరాత్ టైటాన్స్ రెండో విజయం- లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ హ్యాట్రిక్ మిస్- ఐపీఎల్ 2026

GT vs LSG (Source : Associated Press)
Published : April 12, 2026 at 7:09 PM IST

GT vs LSG IPL 2026 : గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరదొట్టింది. కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్, జాస్ బట్లర్ హాఫ్ సెంచరీలతో చెలరేగిన వేళ ఎకాన స్టేడియం వేదికగా లఖ్​నవూతో జరిగిన మ్యాచ్​లో గుజరాత్ 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 165 పరుగుల ఛేదననను గుజరాత్ 18.4 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. గిల్ (56), బట్లర్ (60) రాణించారు. చివర్లో వాషింగ్టర్ సుందర్ (21*) ఆకట్టుకున్నాడు. లఖ్​నవూ బౌలర్లలో ప్రిన్స్ యాదవ్, దిగ్వేశ్ రాఠీ, మహ్మద్ షమీ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

లఖ్​నవూ హ్యాట్రిక్ మిస్
ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్​లో ఓడిన తర్వాత లఖ్​నవూ రెండో మ్యాచ్​లో సన్​రైజర్స్​తో విజయం సాధించింది. మూడో మ్యాచ్​లో ఉత్కంఠ పోరులో కోల్​కతాను ఓడించి గాడిన పడ్డట్లే కనిపించింది. దీంతో హ్యాట్రిక్ విజయాలపై కన్నేయగా, గుజరాత్ దెబ్బ కొట్టింది. మరోవైపు, గుజరాత్​కు ఈ సీజన్​లో ఇది రెండో విజయం.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్​నవూ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 164 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ ఎయిడెన్ మార్​క్రమ్ (30) టాప్ స్కోరర్. మిగతా బ్యాటర్ల నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్​ రాకపోవడంతో లఖ్​నవూ ఓ మోస్తారు స్కోర్​కే పరిమితమైంది. కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ (18), మిచెల్ మార్ష్ (11), ఆయుశ్ బదోనీ (9), పూరన్ (19), అబ్దుల్ సమద్ (18), ముకుల్ చౌదరి (18), జార్జి లిండే (16) విఫలమయ్యారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 4, అశోక్ శర్మ 2, మహ్మద్ సిరాజ్, రబాడ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

