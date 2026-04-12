బట్లర్, గిల్ హాఫ్ సెంచరీలు- లఖ్నవూపై గుజరాత్ ఈజీ విన్!
గుజరాత్ టైటాన్స్ రెండో విజయం- లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ హ్యాట్రిక్ మిస్- ఐపీఎల్ 2026
Published : April 12, 2026 at 7:09 PM IST
GT vs LSG IPL 2026 : గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరదొట్టింది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, జాస్ బట్లర్ హాఫ్ సెంచరీలతో చెలరేగిన వేళ ఎకాన స్టేడియం వేదికగా లఖ్నవూతో జరిగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 165 పరుగుల ఛేదననను గుజరాత్ 18.4 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. గిల్ (56), బట్లర్ (60) రాణించారు. చివర్లో వాషింగ్టర్ సుందర్ (21*) ఆకట్టుకున్నాడు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో ప్రిన్స్ యాదవ్, దిగ్వేశ్ రాఠీ, మహ్మద్ షమీ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
లఖ్నవూ హ్యాట్రిక్ మిస్
ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్లో ఓడిన తర్వాత లఖ్నవూ రెండో మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్తో విజయం సాధించింది. మూడో మ్యాచ్లో ఉత్కంఠ పోరులో కోల్కతాను ఓడించి గాడిన పడ్డట్లే కనిపించింది. దీంతో హ్యాట్రిక్ విజయాలపై కన్నేయగా, గుజరాత్ దెబ్బ కొట్టింది. మరోవైపు, గుజరాత్కు ఈ సీజన్లో ఇది రెండో విజయం.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్నవూ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 164 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ (30) టాప్ స్కోరర్. మిగతా బ్యాటర్ల నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ రాకపోవడంతో లఖ్నవూ ఓ మోస్తారు స్కోర్కే పరిమితమైంది. కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ (18), మిచెల్ మార్ష్ (11), ఆయుశ్ బదోనీ (9), పూరన్ (19), అబ్దుల్ సమద్ (18), ముకుల్ చౌదరి (18), జార్జి లిండే (16) విఫలమయ్యారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 4, అశోక్ శర్మ 2, మహ్మద్ సిరాజ్, రబాడ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.