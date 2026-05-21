చెన్నై 'బై బై'- గుజరాత్ చేతిలో చిత్తు

ఆఖరి మ్యాచ్​లో చెన్నై ఘోర ఓటమి- ప్లే ఆఫ్స్ రేసు నుంచి ఔట్- గుజరాత్ ఆల్​రౌండ్ షో

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 11:16 PM IST

Gujarat vs Chennai : 2026 ఐపీఎల్​లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కథ ముగిసింది. లీగ్ స్టేజ్​లో తమ ఆఖరి మ్యాచ్​లో ఓడిపోయింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్​తో తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్​లో సీఎస్కే 89 పరుగులు తేడాతో ఘోర ఓటమిని చవిచూసింది. 230 పరుగుల భారీ ఛేదనలో చెన్నై 13.4 ఓవర్లలో 140 పరుగులకు ఆలౌటైంది. శివమ్ దూబే (47) టాప్ స్కోరర్. మిగతా బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో సిరాజ్, రషీద్ ఖాన్, రబాడ తలో 3 వికెట్లు కోల్పోయింది.

ఈ ఓటమితో సీఎస్కే ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. 14 మ్యాచ్​ల్లో 6 విజయాలు, 8 ఓటములు, 12 పాయింట్లతో టోర్నీని ముగించింది. ఇక ప్లేఆఫ్స్​లో మిగిలిన ఒక్క బెర్త్​ కోసం పంజాబ్, రాజస్థాన్, దిల్లీ, కోల్​కతా మధ్యలో పోటీ ఉంది. మరోవైపు గుజరాత్ టైటాన్స్ 9 విజయాలు 18 పాయింట్లతో రెండో స్థానంతో గ్రూప్​ స్టేజ్​ను ముగించింది.

భారీ ఓటమి
ఐపీఎల్​లో సీఎస్కేకు పరుగులు పరంగా ఇదే అతిపెద్ద ఓటమి.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 229 పరుగులు చేసింది. సాయి సుదర్శన్ (84), కెప్టెన్ గిల్ (64), జాస్ బట్లర్ (57*) రాణించారు.

