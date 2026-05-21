చెన్నై 'బై బై'- గుజరాత్ చేతిలో చిత్తు
ఆఖరి మ్యాచ్లో చెన్నై ఘోర ఓటమి- ప్లే ఆఫ్స్ రేసు నుంచి ఔట్- గుజరాత్ ఆల్రౌండ్ షో
Published : May 21, 2026 at 11:16 PM IST
Gujarat vs Chennai : 2026 ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కథ ముగిసింది. లీగ్ స్టేజ్లో తమ ఆఖరి మ్యాచ్లో ఓడిపోయింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్తో తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్లో సీఎస్కే 89 పరుగులు తేడాతో ఘోర ఓటమిని చవిచూసింది. 230 పరుగుల భారీ ఛేదనలో చెన్నై 13.4 ఓవర్లలో 140 పరుగులకు ఆలౌటైంది. శివమ్ దూబే (47) టాప్ స్కోరర్. మిగతా బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో సిరాజ్, రషీద్ ఖాన్, రబాడ తలో 3 వికెట్లు కోల్పోయింది.
ఈ ఓటమితో సీఎస్కే ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. 14 మ్యాచ్ల్లో 6 విజయాలు, 8 ఓటములు, 12 పాయింట్లతో టోర్నీని ముగించింది. ఇక ప్లేఆఫ్స్లో మిగిలిన ఒక్క బెర్త్ కోసం పంజాబ్, రాజస్థాన్, దిల్లీ, కోల్కతా మధ్యలో పోటీ ఉంది. మరోవైపు గుజరాత్ టైటాన్స్ 9 విజయాలు 18 పాయింట్లతో రెండో స్థానంతో గ్రూప్ స్టేజ్ను ముగించింది.
భారీ ఓటమి
ఐపీఎల్లో సీఎస్కేకు పరుగులు పరంగా ఇదే అతిపెద్ద ఓటమి.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 229 పరుగులు చేసింది. సాయి సుదర్శన్ (84), కెప్టెన్ గిల్ (64), జాస్ బట్లర్ (57*) రాణించారు.