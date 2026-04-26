చెపాక్​లో గుజరాత్ ఆల్​రౌండ్ షో- చిత్తుగా ఓడిన చెన్నై

గెలుపు బాట పట్టిన గుజరాత్ - చెన్నైపై 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం

Chennai vs Gujarat
Published : April 26, 2026 at 7:16 PM IST

GT vs CSK IPL 2026 : గుజరాత్ టైటాన్స్​ మళ్లీ గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కింది. వరుసగా రెండు ఓటముల తర్వాత తాజాగా విజయం సాధించింది. చెపాక్ వేదికగా చెన్నైతో జరిగిన మ్యాచ్​లో గుజరాత్ 8 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. సీఎస్కే నిర్దేశించిన 159 పరుగుల లక్ష్యాన్ని గుజరాత్ 16.4 ఓవర్లలో ఒకే వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించింది. సాయి సుదర్శన్ (87 పరుగులు) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. చెన్నై బౌలర్లలో నూర్ అహ్మద్ ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.

స్వల్ప ఛేదనను గుజరాత్ ఘనంగానే ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు సాయి సుదర్శన్- శుభ్​మన్ గిల్ తొలి వికెట్​కు 38 బంతుల్లో 58 పరుగులు జోడించారు. 6.2 ఓవర్ వద్ద గిల్​ను నూర్ అహ్మద్ పెవిలియన్​కు పంపించాడు. గిల్​ 23 బంతుల్లో 33 రన్స్​ చేసి ఔటయ్యాడు. ఇక వన్​డౌన్​లో వచ్చిన జాస్ బట్లర్​తో కలిసి సుదర్శన్ పార్ట్​నర్​షిప్ నిర్మించాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఈ ఇద్దరు రెండో వికెట్​కు అజేయంగా శతక భాగస్వామ్యం నిర్మించి జట్టును గెలిపించారు. బట్లర్ (39 పరుగులు) రాణించాడు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 158 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (74 పరుగులు, 60 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. శివమ్ దూబె (22 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. శాంసన్ (11), ఉర్విల్ పటేల్ (4), సర్ఫరాజ్ ఖాన్ (0), డివాల్డ్ బ్రెవిస్ (2) విఫలమయ్యారు. దీంతో ఒక దశలో సీఎస్కే 10 ఓవర్లకు 44-4తో నిలిచింది. ఈ పరిస్థితుల్లో దూబేతో కలిసి రుతురాజ్ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ ఇద్దరు ఐదో వికెట్​కు 43 బంతుల్లో 59 పరుగులు జోడించారు.

15.3 ఓవర్ వద్ద దూబేను అర్షద్ ఖాన్ పెలియన్ చేర్చాడు. తర్వాత కార్తిక్ శర్మ (15 పరుగులు, 9 బంతులు) మూడో ఫోర్లు బాదాడు. చివర్లో ఓవర్టన్ 6 బంతుల్లో 18 పరుగులు చేశాడు. మరోవైపు రుతురాజ్ 49 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అతడు చివరిదాకా నిలవడంతో సీఎస్కే స్కోర్ 150 దాటింది. గుజరాత్ బౌలర్లలో కగిసో రబాడ 3, అర్షద్ ఖాన్ 2, మానవ్ సుతార్, మహ్మద్ సిరాజ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

