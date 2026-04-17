గుజరాత్ హ్యాట్రిక్ విజయం- కోల్​కతా ఐదో ఓటమి

కోల్​కతాపై గుజరాత్ విజయం - రాణించిన గిల్, రబాడ- ఇంకా ఖాతా తెరవని కేకేఆర్

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 11:52 PM IST

GT vs KKR IPL 2026 : అహ్మదాబాద్ వేదికగా కోల్​కతాతో జరిగిన మ్యాచ్​లో గుజరాత్ 5 వికెట్లు తేడాతో నెగ్గింది. కేకేఆర్ నిర్దేశించిన 181 పరుగుల లక్ష్యాన్ని గుజరాత్ 19.4 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (86 పరుగులు) రాణించాడు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి 2, సునీల్ నరైన్, వైభవ్ అరోరా, రమణ్​దీప్ సింగ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్ 20 ఓవర్లలో 180 పరుగులు చేసింది. కామెరూన్ గ్రీన్ (79) పరుగులు చేశాడు.గుజరాత్ బౌలర్లలో రాబాడ 3, అశోక్ శర్మ, సిరాజ్ చెరో 2 వికెట్లు దక్కించకున్నారు.

